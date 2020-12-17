Æres-Buddy til musiker og pedagog Torgrim Sollid

Norsk jazzmiljø har lenge ønsket at Torgrim Sollids innsats skulle hedres. – Med en lang rekke musikere og kolleger i ryggen, som alle har sendt inn sterke anbefalinger og varmende ord om din posisjon og betydning, tildeles du nå en Æres-Buddy, sa styreleder i Norsk jazzforum ved overrekkelsen.

Musiker og pedagog Torgrim Sollid ble overrasket på døra i Oslo av styreleder og daglig leder i Norsk jazzforum, Ingrid Brattset og Gry Bråtømyr, forteller medlems- og interesseorganisasjonen for norsk jazz i en pressemelding om prisoverrekkelsen.

– Det har lenge vært et sterkt ønske fra store deler av det norske jazzmiljøet at Torgrim Sollids innsats skulle bli hedret. Vi i Norsk jazzforum er glade for å stå her i dag for å gjøre nettopp dette. Med en lang rekke musikere og kolleger i ryggen, som alle har sendt inn sterke anbefalinger og varmende ord om din posisjon og betydning, tildeles du nå en Æres-Buddy, sa Brattset.

Torgrim Sollid har gjennom en årrekke vært en drivende kraft i norsk jazzliv, både som musiker, komponist, innovatør, pedagog og mentor for flere generasjoner med norske musikere.

– Torgrim var en prins gjennom hele studietida mi på Musikkhøgskolen og åpna musikalske dører for oss alle med stor varme og omtanke – og solide avantgardistiske tilsnitt, sier Solveig Slettahjell, som selv nylig mottok en av årets to Buddy-priser. Den andre prisen gikk til Maja S.K. Ratkje, som også har gode ord å si om mottakeren av æresprisen: – Torgrim var en av de viktige folka for oss, som var positiv til alt det vi holdt på med.

Buddy-prisen anses som norsk jazz’ høyeste utmerkelse, og har – med få unntak – vært delt ut årlig siden 1956. Æres-Buddy har kun blitt delt ut én gang før, i 2003, da Norsk jazzforum fylte 50 år. Den gangen gikk prisen til Moldejazzens Petter Petterson. 2020 går også inn i historien som et spesielt år, også som året Norsk jazzforum igjen hedrer en person som har betydd svært mye for utviklingen av norsk jazz og det norske jazzmiljøet.