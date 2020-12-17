Torgrim Sollid har fått Æres Buddy 2020, som ikke har blitt delt ut siden

(Foto: Norsk jazzforum)

Æres-Buddy til musiker og pedagog Torgrim Sollid

17.12.2020
Guro Kleveland

Norsk jazzmiljø har lenge ønsket at Torgrim Sollids innsats skulle hedres. – Med en lang rekke musikere og kolleger i ryggen, som alle har sendt inn sterke anbefalinger og varmende ord om din posisjon og betydning, tildeles du nå en Æres-Buddy, sa styreleder i Norsk jazzforum ved overrekkelsen.

Musiker og pedagog Torgrim Sollid ble overrasket på døra i Oslo av styreleder og daglig leder i Norsk jazzforum, Ingrid Brattset og Gry Bråtømyr, forteller medlems- og interesseorganisasjonen for norsk jazz i en pressemelding om prisoverrekkelsen.
– Det har lenge vært et sterkt ønske fra store deler av det norske jazzmiljøet at Torgrim Sollids innsats skulle bli hedret. Vi i Norsk jazzforum er glade for å stå her i dag for å gjøre nettopp dette. Med en lang rekke musikere og kolleger i ryggen, som alle har sendt inn sterke anbefalinger og varmende ord om din posisjon og betydning, tildeles du nå en Æres-Buddy, sa Brattset.

Torgrim Sollid har gjennom en årrekke vært en drivende kraft i norsk jazzliv, både som musiker, komponist, innovatør, pedagog og mentor for flere generasjoner med norske musikere.
– Torgrim var en prins gjennom hele studietida mi på Musikkhøgskolen og åpna musikalske dører for oss alle med stor varme og omtanke – og solide avantgardistiske tilsnitt, sier Solveig Slettahjell, som selv nylig mottok en av årets to Buddy-priser. Den andre prisen gikk til Maja S.K. Ratkje, som også har gode ord å si om mottakeren av æresprisen: – Torgrim var en av de viktige folka for oss, som var positiv til alt det vi holdt på med.

Buddy-prisen anses som norsk jazz’ høyeste utmerkelse, og har – med få unntak – vært delt ut årlig siden 1956. Æres-Buddy har kun blitt delt ut én gang før, i 2003, da Norsk jazzforum fylte 50 år. Den gangen gikk prisen til Moldejazzens Petter Petterson. 2020 går også inn i historien som et spesielt år, også som året Norsk jazzforum igjen hedrer en person som har betydd svært mye for utviklingen av norsk jazz og det norske jazzmiljøet.

Solveig Slettahjell og Maja S. K. Ratkje ble begge rørt og overrasket over utmerkelsen fra Norsk jazzforum

Buddy-priser til Maja S. K. Ratkje og Solveig Slettahjell

Musikerne og komponistene Maja Solveig Kjelstrup Ratkje og Solveig Slettahjell ble begge overrasket med den anerkjente jazzprisen, levert på døra.

Musiker og komponist Solveig Slettahjell mottok Buddy prisen 2020, i selskap med komponist og musikerkollega Maja S.K. Ratkje

Sterk kaffe med stolt prisvinner

Helt fra hun var barn har den ferske Buddy-vinneren Solveig Slettahjell (49) tatt melodier og flyttet dem til et annet...

Maja S.K. Ratkje, fotografert hjemme på Svartskog

Jeg har et kreativt trøkk som jeg ikke vet hvor kommer fra

Plateselskapet Fabra lanserer 28. november en CD med to verk av Maja S. K. Ratkje, begge fremført av Trondheimsolistene ledet...

7. klasse på Opedal skule i Lofthus gikk til topps i den nasjonale komposisjonskonkurransen Veslefrikk

Opedal og Knapstad til topps i Veslefrikk og Årets U-trykk

Vinnerne spilte egne komposisjoner med Kringkastingsorkesteret i direktestrømmet konsert. – En stor opplevelse!

Biru Baby på Trondheim Calling

Trondheim Calling fra utsatt til avlyst

Neste uke skulle den utsatte festivalen gå av stabelen i Trondheim. Nå er Trondheim Calling 2021 avlyst, tross gjenåpningsplaner.

Det Norske Jentekor

– Vi har ikke noe jernregime, men jentene vet hva som forventes av dem

Noen ganger blir det så mye samtidsmusikk i Det Norske Jentekor at dirigent Anne Karin Sundal-Ask bare vil synge glade...