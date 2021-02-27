Klager NRKs musikkprofil inn for Kringkastingsrådet

– Etter en runddans mellom NRK, Kulturdepartementet og Medietilsynet, hvor ingen tar ansvar, men i stedet peker på hverandre, klager vi til Kringkastingsrådet, sier styrelederen i Norsk Komponistforening.

NRKs musikkprofil har lenge vært kritisert og debattert, av utøvere, opphavere, musikkorganisasjoner, media så vel som publikum.

I en sak her på Ballade.no nylig kommenterte kultur- og likestillingsminister Abid Raja at han ikke ville blande seg i debatten om NRKs musikkoppdrag, men pekte på den kommende gjennomgangen av statlig mediestøtte i 2023.

Oppfyller ikke oppdraget

Norsk Komponistforening (NKF) er en av organisasjonene i musikklivet som har vært aktiv i debatten. Nå har foreningen sendt en formell klage til Kringkastingsrådet der de hevder at NRK ikke oppfyller sitt kulturelle oppdrag som allmennkringkaster i henhold til NRK-plakaten.

– NRK har ansvar for å tilby nyheter, aktualiteter og kulturstoff for alle. Vi ser en motsatt utvikling, NRKs musikkprofil svarer ikke til de krav og forventninger om redaksjonelt innhold, mangfold i kunstneriske uttrykk og bruk av norsk musikk, som NRK er omfattet av, forteller Jørgen Karlstrøm, styreleder i Norsk Komponistforening, i en pressemelding.

Både han og nestleder i Komponistforeningen, Stine Sørlie, mener det er helt nødvendig med en politisk diskusjon om NRKs oppdrag og samfunnsansvar for kulturen og musikken.

Manglene på musikkfeltet handler i følge foreningen i hovedsak om at NRK ikke står for bredde og mangfold i musikken, at norske opphavere ikke får spillerom og at redaksjonelt innhold om musikk er blitt borte.

Konkrete tiltak

I mai 2020 var foreningen ved styreleder Jørgen Karlstrøm og daglig leder Ida Habbestad i møte i Kulturdepartementet og snakket om behovet for en oppfølging og presisering av NRK-plakaten. Her foreslo Komponistforeningen to konkrete tiltak i en revisjon av NRK-plakaten:

Kravet til norskandel i NRK-plakaten bør gjelde samtlige kanaler som spiller musikk, ikke bare P1, P2 og P3. På denne måten likebehandles all norsk musikk.

I definisjonen av norsk musikk bør NRKs musikkbruk måles på to parameter: både utøvende og skapende virksomhet. Da vil man likebehandle flere deler av norsk musikkliv, som i stor grad er avhengige av hverandre.

– Begge disse tiltakene er viktige fordi vi ser at musikkprofilene i NRK P1, NRK P2 og NRK P3 ikke lenger speiler hele bredden av det norske musikklivet, og fordi vi ser at enkelte kanaler har en svært lav andel musikk skrevet av en norsk komponist, selv om de oppfyller kravet i NRK-plakaten som ikke skiller mellom de skapende og utøvende musikerne, kommenterte Komponistforeningen den gangen.

Ikke naturlig å uttale seg

I kultur- og likestillingsminister Abid Rajas kommentar til Ballade i januar i år sier han at «(..) det er Medietilsynet som vurderer om NRK overholder styringssignalene. På den bakgrunn er det ikke naturlig at jeg som kulturminister uttaler meg om NRKs programmer eller om NRK oppfyller sine forpliktelser».

– Dersom NRKs oppdrag ikke vurderes av Kulturdepartementet før i 2023, blir Kringkastingsrådets behandling desto viktigere, kommenterer Komponistforeningen.

– Spørsmålet kan ikke bli hengende i luften i flere år. Lytterne har krav på et bedre tilbud enn det NRK leverer i dag.

Klagen kan leses i sin helhet her.

Red. anm.: Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige ballade.no. Norsk Komponistforening er blant medlemmene i Foreningen Ballade.