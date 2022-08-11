Rachel Louis ny daglig leder for Borealis

– Festivalens rare og fantastiske programmering, kombinert med dens forpliktelse til sosial endring, og engasjement for å inspirere unge talenter og lokalsamfunnet er banebrytende. Borealis er virkelig en edelsten i Bergen.

Det sier den nye daglige lederen av Borealis, «en festival for eksperimentell musikk», som de beskriver seg selv som. Festivalen omtaler Louis som en etablert leder innen kunst- og kulturfeltet som tidligere har jobbet for både nasjonale og internasjonale kulturorganisasjoner. Hun er «lidenskapelig opptatt av at kunsten er til for alle, og har dedikert sitt virke til å oppnå et mer rettferdig, tilgjengelig kulturliv, og åpne opp muligheter for flere innen kultursektoren», skriver Borealis i en pressemelding.

– Det er en ære å bli spurt om å tre inn i Borealis som daglig leder, fortsetter Rachel Louis. – Det er også en ære å skulle fortsette arbeidet som lederteamet i Borealis har gjort, og bli en del av en så dedikert stab. Borealis sine tydelige mål, og det de har oppnådd de siste 20 årene er virkelig inspirerende, og er et fantastisk fundament å bygge videre på. Jeg ser frem til å sørge for at så mange som mulig kan ta del i Borealis, og å bidra til at livskvaliteten i Bergen blir høyere gjennom musikk og kunst. Sammen skal vi videreutvikle Borealis sitt gode ry som den mest kunstnerisk utforskende og kulturelt inkluderende festivalen i Norge, og verden.

Som produsent og kurator innen musikk og samtidskunst har Louis jobbet for Bergen Assembly og Festspillene i Bergen, der hun tok initiativ til Festspillkollektivet. Hun bodde i Storbritannia før hun flyttet til Bergen i 2015. Hun har tidligere jobbet for organisasjoner som Whitechapel Art Gallery, Artangel, London Symphony Orchestra, the Barbican og ved the University of Arts i London.

Rachel Louis trer inn i stillingen som daglig leder for Borealis allerede fra 1. september. Hun tar over etter Tine Rude, som ledet organisasjonen sammen med kunstnerisk leder Peter Meanwell fra 2014 til i år.

Borealis opplyser at det totalt var 11 søkere til stillingen, av dem seks kvinner og fem menn, åtte personer under 40 og tre over 40 år, og syv norske, fire med annen nasjonalitet/etnisitet.