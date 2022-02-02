Juno

Juno er Thea Ellingsen Grant (vokal), Malin Dahl Ødegård (vokal), Mona Krogstad (saksofon), Georgia Wartel Collins (kontrabass) og Ingvald Vassbø (trommer). Nå gleder de seg til å spille - og det for første gang utenfor Norge siden pandemien, møte de andre bandene og være med på opplegget i København, forteller de.(Foto: Markus Nymo Foss)

AktueltJazz

Bandet Juno representerer Norge på visningsarena for nordisk jazz i København

Publisert
02.02.2022
Skrevet av
- Red.

Det norske bandet er et av fem utvalgte nordiske band som spiller på Nordic Jazz Comets i neste uke. – Utrolig stas!

– Det er utrolig stas å få være med i Nordic Jazz Comets, og vi setter stor pris på muligheten til å representere Norge og vise oss frem i en slik setting. Dette blir vår første konsert utenfor Norge siden før pandemien, så vi gleder oss litt ekstra denne gangen – både til å spille, møte de andre bandene og være med på opplegget i København, forteller vokalist i Juno, Malin Dahl Ødegård, til Norsk jazzforum.

Det er Norsk jazzforum som sammen med de andre nordiske, nasjonale jazzorganisasjonene Svensk Jazz, Jazz Finland, Tónlistarskóli F.Í.H. og JazzDanmark står bak Nordic Jazz Comets. Tiltaket har eksistert i mer enn 20 år; først som en musikkonkurranse, og siden 2021 som et utstillingsvindu på ulike festivaler rundt om i Europa. Et nettverk av festivaler, klubber og agenter satt sammen av de nordiske jazzorganisasjonene har plukket ut de fem bandene som deltar på Nordic Jazz Comets.

– Dette er en flott mulighet og døråpner for band med internasjonale ambisjoner. De får presentert seg for bransje og et større publikum i tillegg til å møte og jobbe sammen med andre nordiske musikere, forteller Roy Jahrn Holtan, fagansvarlig i Norsk jazzforum.

Juno er Thea Ellingsen Grant (vokal), Malin Dahl Ødegård (vokal), Mona Krogstad (saksofon), Georgia Wartel Collins (kontrabass) og Ingvald Vassbø (trommer). Kvintetten har opparbeidet seg et meget godt liverykte, forteller Norsk jazzforum, og opplyser om at bandet har spilt på mange av landets største jazzfestivaler i tillegg til «et tresifret antall konserter». Debutalbumet Young Star ble sluppet på Jazzland Recordings i fjor, til svært gode anmeldelser. Juno jobber nå med et nytt album, planlagt utgitt denne våren. Etter konserten på Mandaljazz sist sommer beskrev jazzinorge.nos anmelder Filip Roshauw musikken som «…en spraglete miks av conscious jazzrap, kunstpop, aggressiv riffing og små, frie lommer».

Nordic Jazz Comets arrangeres 10. februar i København, der de fem utvalgte bandene spiller på Jazzhus Montmartre under den årlige festivalen Winter Jazz.

Nordic Jazz CometsNorsk jazzforum

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

Kjetil Mulelid Trio. Fra venstre Andreas Winther, Kjetil Mulelid og Bjørn Marius Hegge

Kjetil Mulelid Trio til Nordic Jazz Comets

Det årlige showcase- og seminareventet Nordic Jazz Comets skjer i Helsinki i desember, der norske Kjetil Mulelid Trio deltar sammen...

Veien videre: Kathrine Synnes Finnskog, Music Norways direktør (t.v.), og Gry Bråtømyr, daglig leder i Norsk jazzforum, er godt fornøyd med partnerland deltagelsen på Jazzahead

Veien videre etter Jazzahead

Kan Frankrike bli det nye Tyskland for norsk jazz? Eller ligger vårt neste store marked nærmere enn man tror?

Hanna Paulsberg

Nordisk jazz-komet

Hanna Paulsberg Concept kåret til Young Nordic Jazz Comets.

Flere saker

Marit Larsen mottok prisen i sitt hjem i New York. Foto:

EDVARD-pris til Marit Larsen

Larsen vinner prisen i kategorien Populærmusikk, for albumet «Joni was right I & II».

Sterk Naken og Biltyvene

Leif Helgeland (1956-2022): – Verden blir gråere uten Leif

Lørdag 26. februar døde mannen med den dype røsten som snakkesang oss gjennom bohemske sommernetter, kjærlighetssorg og livslede. Sangdikteren, tekstforfatteren...

Erlend Bilsbak er musiker og kulturarbeider og undersøkte nisjesjangres muligheter for å nå igjennom hos Kulturrådet

– Nedvurdering av elektronisk musikk fortsatt utbredt

Elektronisk musikk vurderes ofte «ut», men bør kunne vurderes på sine egne premisser. Kulturrådet kunne nok vært mer opptatt av...