Bandet Juno representerer Norge på visningsarena for nordisk jazz i København

Det norske bandet er et av fem utvalgte nordiske band som spiller på Nordic Jazz Comets i neste uke. – Utrolig stas!

– Det er utrolig stas å få være med i Nordic Jazz Comets, og vi setter stor pris på muligheten til å representere Norge og vise oss frem i en slik setting. Dette blir vår første konsert utenfor Norge siden før pandemien, så vi gleder oss litt ekstra denne gangen – både til å spille, møte de andre bandene og være med på opplegget i København, forteller vokalist i Juno, Malin Dahl Ødegård, til Norsk jazzforum.

Det er Norsk jazzforum som sammen med de andre nordiske, nasjonale jazzorganisasjonene Svensk Jazz, Jazz Finland, Tónlistarskóli F.Í.H. og JazzDanmark står bak Nordic Jazz Comets. Tiltaket har eksistert i mer enn 20 år; først som en musikkonkurranse, og siden 2021 som et utstillingsvindu på ulike festivaler rundt om i Europa. Et nettverk av festivaler, klubber og agenter satt sammen av de nordiske jazzorganisasjonene har plukket ut de fem bandene som deltar på Nordic Jazz Comets.

– Dette er en flott mulighet og døråpner for band med internasjonale ambisjoner. De får presentert seg for bransje og et større publikum i tillegg til å møte og jobbe sammen med andre nordiske musikere, forteller Roy Jahrn Holtan, fagansvarlig i Norsk jazzforum.

Juno er Thea Ellingsen Grant (vokal), Malin Dahl Ødegård (vokal), Mona Krogstad (saksofon), Georgia Wartel Collins (kontrabass) og Ingvald Vassbø (trommer). Kvintetten har opparbeidet seg et meget godt liverykte, forteller Norsk jazzforum, og opplyser om at bandet har spilt på mange av landets største jazzfestivaler i tillegg til «et tresifret antall konserter». Debutalbumet Young Star ble sluppet på Jazzland Recordings i fjor, til svært gode anmeldelser. Juno jobber nå med et nytt album, planlagt utgitt denne våren. Etter konserten på Mandaljazz sist sommer beskrev jazzinorge.nos anmelder Filip Roshauw musikken som «…en spraglete miks av conscious jazzrap, kunstpop, aggressiv riffing og små, frie lommer».

Nordic Jazz Comets arrangeres 10. februar i København, der de fem utvalgte bandene spiller på Jazzhus Montmartre under den årlige festivalen Winter Jazz.