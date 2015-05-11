Mølsterprisen til Simen Kiil Halvorsen

På fredag ble den tredje Mølsterprisen delt ut. I år var det Simen Kiil Halvorsen som var mottageren.

Det er den tredje Mølsterprisen som i år deles ut til Simen Kiil Halvorsen. Den årlige prisen har som mandat å tilfalle en kunstner med lokal tilknytning, og de 40 000 kronene deles ut av Maijazz. I sammenheng med prisen kommer også et oppdrag om å fremføre en konsert under Maijazz det påfallende året.

Kiil Halvorsen er fra Stavanger og har en bachelor i jazzimprovisasjon fra Institutt for Musikk og Dans ved UIS. Han er nå i gang med instrumental videreutdanning ved samme institusjon. I en pressemelding i anledning prisutdelingen er det spesielt hans trompetspill som løftes frem.

Tidligere har Stein Inge Brækhus (2013) og Vidar Schanche (2014) mottatt prisen som deles ut under Morten Mølsters navn. Kriteriene som legges til grunne er i følge samme pressemelding:

– Høy instrumental kompetanse

– Potensiale

– Innovative dimensjoner

– Positiv bidragsyter til regionens musikkliv

– Improvisatoriske egenskaper