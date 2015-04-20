Ny styreleder i Norsk jazzforum

Ingrid Brattset ble denne helgen valgt som ny styreleder for norsk jazzs interesseorganisasjon.

Brattset har bred bakgrunn fra ulike deler av det organiserte jazzlivet og kultursektoren for øvrig, og er til daglig sjef for Nesoddparken, et produksjonssted for omlag femti kunstnere.

Hun overtar etter Kristin Danielsen, og ble valgt ved Norsk jazzforums landsmøte i Bodø denne helgen.

Årsmøtet var også det første med ny daglig leder, Gry Bråtømyr, som tiltrådte stillingen for to måneder siden.

Ved landsmøtet ble det vedtatt en ny strategiplan, med utgangspunkt i mål om å forbedre profesjonelle jazzmusikeres jobbmuligheter og levekår, styrke samarbeidet mellom medlemsgruppene for å sikre at jazzen når ut til flest mulig og satsing på nasjonal og internasjonal konsert- og turnévirksomhet.