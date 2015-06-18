Bransjen

Linda Skipnes Strand til Nordnorsk Jazzsenter

Publisert
18.06.2015
Skrevet av
- Red.

Skal fylle allsidig stilling i jazzsenteret.

Linda Skipnes Strand kommer fra stillingen som leder for marked ved Nordland Musikkfestuke. Nå skal hun jobbe som prosjektleder i Rytmisk Kompetansenettverk i Nord (RYK), samt ha stilling som administrasjon- og markedskonsulent ved senteret.

Linda Skipnes Strand er 36 år, opprinnelig fra Mosjøen, men har bodd i Bodø de siste årene hvor hun har jobbet som leder for marked ved Nordland Musikkfestuke.

Hun er utdannet medieviter fra Universitetet i Bergen og har jobbet som daglig leder i Bergen Jazzforum og som pressesjef på Nattjazz før hun tok over som daglig leder ved Nasjonal Jazzscene i Oslo. Hun har tidligere vært jazzspaltist i Bergens Tidende.

Hun tiltrer stillingen i oktober.

BransjeGenreJazzOrganisasjonerStillinger

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

Sarah Riedel. Foto: Stavanger Konserthus.

Borna først

Den ‘’store’’ familiekonserten på MaiJazz var ikkje så stor, men snarare ein forsiktig seanse. Tobias (13) og Lotta (7) hadde...

Significant Time, foto: André Sahlman Hanssen.

Middelaldermusikk og ein kritikar med identitetskrise

Sjølv på konsertane med unge musikarar heldt helgepublikumet på årets MaiJazz høg gjennomsnittsalder. Korleis påverkar dette framtida i norsk jazz?

Ingrid Brattset (t.v.) og Gry Bråtøymyr

Ny styreleder i Norsk jazzforum

Ingrid Brattset ble denne helgen valgt som ny styreleder for norsk jazzs interesseorganisasjon.

Guro Skumsnes Moe spiller octobass

Dypt og bredt

Med octobassen i spissen og lydkunst som sonisk høydepunkt leverte årets Only Connect på sine egne lovnader om banebrytende musikk,...

Ivar Chelsom Vogt

Ivar Chelsom Vogt er ny kulturhusleder på USF Verftet

Vogt kommer fra stillingen som daglig leder i Kultur Vest AS, og har tidligere vært daglig leder i Borealis.

Flere saker

Lotte Lee

Ballade video: Bord for to

Vi sjekker virkeligheten med Lotte Lee, Piston Damp, Red Mountains, Vidar Furholt, Nilsen’s Southern Harmony og Asle Beck. 

Kulturminister Abid Raja koronahilser Kulturrådets direktør Kristin Danielsen på en samling om koronaens effekter på kulturøkonomi sommeren

– Kulturrådet uten nok kunnskap om feltet vårt

Ei ny koronakrisepakke er på vei – i høringa sier store grupper i kulturnæringene at Kulturrådet utviser tilfeldig og mangelfullt...

Klangforum Wien

Klangforum Wien på Ultima: Musikken må leve utover premieren

Berekraft gir ikkje berre økonomiske, men også kunstnariske fordelar. – Det tverrkunstnariske er avgjerande for å utvikle samtidsmusikkfeltet til eit...