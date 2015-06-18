Linda Skipnes Strand til Nordnorsk Jazzsenter

Skal fylle allsidig stilling i jazzsenteret.

Linda Skipnes Strand kommer fra stillingen som leder for marked ved Nordland Musikkfestuke. Nå skal hun jobbe som prosjektleder i Rytmisk Kompetansenettverk i Nord (RYK), samt ha stilling som administrasjon- og markedskonsulent ved senteret.

Linda Skipnes Strand er 36 år, opprinnelig fra Mosjøen, men har bodd i Bodø de siste årene hvor hun har jobbet som leder for marked ved Nordland Musikkfestuke.

Hun er utdannet medieviter fra Universitetet i Bergen og har jobbet som daglig leder i Bergen Jazzforum og som pressesjef på Nattjazz før hun tok over som daglig leder ved Nasjonal Jazzscene i Oslo. Hun har tidligere vært jazzspaltist i Bergens Tidende.

Hun tiltrer stillingen i oktober.