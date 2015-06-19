Ivar Chelsom Vogt er ny kulturhusleder på USF Verftet

Ivar Chelsom Vogt er ansatt som ny kulturhusleder på USF Verftet. Han kommer fra stillingen som daglig leder i Kultur Vest AS, og har tidligere vært daglig leder i Borealisfestivalen, samt prosjektleder og musiker (bl.a. i Real Ones).

I sin pressemelding meddeler Stiftelsen USF at Vogts oppgaver vil handle om å stabilisere og utvikle USFs økonomi samt arbeid knyttet til å sikre nabotomten (Kjødetomten) til kulturformål.

Nåværende kulturhusleder Jon Tvilde går til ny stilling i Sogndal kommune etter nesten to åremål på USF. Ivar Chelsom Vogt tiltrer stillingen i begynnelsen av september. Informasjonsansvarlig Evy Sørensen konstitueres som kulturhusleder frem til da.