Inga Moen Danielsen og Espen Pedersen

Daglig leder av Tekstallmenningen, Inga Moen Danielsen, og Espen Pedersen, daglig leder på punktskrifttrykkeriet til Norges Blindeforbund. Her holder de den tidligere upubliserte Jon Fosse-teksten i tidsskriftet Syn og Segn, som kommer til punktlesere landet rundt til jul. (Foto: Norges Blindeforbund)

AktueltMedia

Ballade, Syn og Segn og Norsk Barneblad i punktskrift

Publisert
08.12.2023
Skrevet av
- Red.

Et nytt samarbeid skal gjøre norske kulturtidsskrifter tilgjengelige for blinde og svaksynte lesere, og Ballade, Syn og Segn og Norsk Barneblad deltar i piloten. Første punktskrift-tekst ut er en ny tekst av Jon Fosse.

Punktlesere i Norge får en ny tekst av Nobelprisvinneren Jon Fosse i punktskrift til jul. Det er startskuddet for et samarbeid som skal gjøre norske kulturtidsskrifter tilgjengelig for blinde og svaksynte lesere, og i pilotprosjektet deltar Syn og Segn, Ballade og Norsk Barneblad.

Norges Blindeforbund har samfunnsmessig likestilling for blinde og svaksynte som overordnet mål. Punktskrifttrykkeriet deres i Bergen produserer og sender bøker og magasiner til punktlesere i hele landet, og nå er tiden inne for kulturtidsskriftene.

Gjennom Tekstallmenningen – tidsskrift- og småforlagssentralen – er musikktidsskriftet Ballade med i samarbeidet, sammen med tidsskriftene Syn og Segn og Norsk Barneblad.

Tekstallmenningen ble etablert i 2020, og har en målsetting om å bidra til en åpen og opplyst samtale om kunst, kultur og andre samfunnsspørsmål for og med hele den mangfoldige befolkningen i Norge. Pilotprosjektet om å tilgjengeliggjøre kulturtidsskrift i punktskrift er et viktig og inspirerende tiltak for økt likestilling og mangfold i den offentlige diskursen, sier daglig leder i Tekstallmenningen, Inga Moen Danielsen.

Denne uken får Syn og Segns lesere en tidligere upublisert tekst fra nobelprisvinner Jon Fosse i hånden. Teksten var opprinnelig et bestillingsverk for Bergen Internasjonale Litteraturfestival. Nå får nesten 300 punktlesere «Leike leiken – eit lydspel» fra siste nummer av Syn og Segn i julegave fra Norges Blindeforbund.

Den tidligere upubliserte teksten «Leike leiken – eit lydspel» av nobelprisvinner Jon Fosse kom ut i tidsskriftet Syn og Segn denne uken. Teksten er trykket som punktskrift i den første trykksaken i pilotprosjektet som skal tilgjengeliggjøre kulturtidsskrift for punktlesere. (Foto: )

Samarbeidsprosjektet skal gi blinde og svaksynte lesere i hele landet mulighet til å bestille abonnement på flere ulike tidsskrifter. Neste steg er musikktidsskriftet Ballade, som vil gjøre et utvalg av tekster fra nettpublikasjonen tilgjengelig for musikkinteresserte punktlesere i tiden framover

– Å gjøre Ballades tekster tilgjengelig for punktlesere er en enestående mulighet til å kommunisere stoff om norsk musikkliv bredere ut. Dette er et samfunns- og formidlingsmessig viktig prosjekt, og Ballade er veldig glad for å kunne bidra, sier redaktør av Ballade, Guro Kleveland.

Den største utfordringen i prosjektet så langt er å oversette Norsk Barneblad til punktskrift. I det tradisjonsrike tidsskriftet for barn spiller det visuelle en sentral rolle, og teksten er tett knyttet til bilder og illustrasjoner.

– Vi har satt oss som mål å finne en god måte å formidle tidsskriftet til barn og høytlesende foreldre, og vi håper å få gjort en test i løpet av 2024, sier Espen Pedersen, daglig leder på punktskrifttrykkeriet til Norges Blindeforbund.

– Norsk Barneblad har levert lesestoff til barn i 136 år, men aldri før til blinde eller svaksynte barn. Dette er ein merkedag og ei stor glede! sier Nana Rise-Lynum, redaktør i Norsk Barneblad.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger
Inga Moen DanielsenkulturtidsskrifterNana Rise-LynumNorges blindeforbundNorsk BarnebladpunktskriftSyn og SegnTekstallmenningen

