Ballade, Syn og Segn og Norsk Barneblad i punktskrift

Et nytt samarbeid skal gjøre norske kulturtidsskrifter tilgjengelige for blinde og svaksynte lesere, og Ballade, Syn og Segn og Norsk Barneblad deltar i piloten. Første punktskrift-tekst ut er en ny tekst av Jon Fosse.

Punktlesere i Norge får en ny tekst av Nobelprisvinneren Jon Fosse i punktskrift til jul. Det er startskuddet for et samarbeid som skal gjøre norske kulturtidsskrifter tilgjengelig for blinde og svaksynte lesere, og i pilotprosjektet deltar Syn og Segn, Ballade og Norsk Barneblad.

Norges Blindeforbund har samfunnsmessig likestilling for blinde og svaksynte som overordnet mål. Punktskrifttrykkeriet deres i Bergen produserer og sender bøker og magasiner til punktlesere i hele landet, og nå er tiden inne for kulturtidsskriftene.

Gjennom Tekstallmenningen – tidsskrift- og småforlagssentralen – er musikktidsskriftet Ballade med i samarbeidet, sammen med tidsskriftene Syn og Segn og Norsk Barneblad.

Tekstallmenningen ble etablert i 2020, og har en målsetting om å bidra til en åpen og opplyst samtale om kunst, kultur og andre samfunnsspørsmål for og med hele den mangfoldige befolkningen i Norge. Pilotprosjektet om å tilgjengeliggjøre kulturtidsskrift i punktskrift er et viktig og inspirerende tiltak for økt likestilling og mangfold i den offentlige diskursen, sier daglig leder i Tekstallmenningen, Inga Moen Danielsen.

Denne uken får Syn og Segns lesere en tidligere upublisert tekst fra nobelprisvinner Jon Fosse i hånden. Teksten var opprinnelig et bestillingsverk for Bergen Internasjonale Litteraturfestival. Nå får nesten 300 punktlesere «Leike leiken – eit lydspel» fra siste nummer av Syn og Segn i julegave fra Norges Blindeforbund.

Samarbeidsprosjektet skal gi blinde og svaksynte lesere i hele landet mulighet til å bestille abonnement på flere ulike tidsskrifter. Neste steg er musikktidsskriftet Ballade, som vil gjøre et utvalg av tekster fra nettpublikasjonen tilgjengelig for musikkinteresserte punktlesere i tiden framover

– Å gjøre Ballades tekster tilgjengelig for punktlesere er en enestående mulighet til å kommunisere stoff om norsk musikkliv bredere ut. Dette er et samfunns- og formidlingsmessig viktig prosjekt, og Ballade er veldig glad for å kunne bidra, sier redaktør av Ballade, Guro Kleveland.

Den største utfordringen i prosjektet så langt er å oversette Norsk Barneblad til punktskrift. I det tradisjonsrike tidsskriftet for barn spiller det visuelle en sentral rolle, og teksten er tett knyttet til bilder og illustrasjoner.

– Vi har satt oss som mål å finne en god måte å formidle tidsskriftet til barn og høytlesende foreldre, og vi håper å få gjort en test i løpet av 2024, sier Espen Pedersen, daglig leder på punktskrifttrykkeriet til Norges Blindeforbund.

– Norsk Barneblad har levert lesestoff til barn i 136 år, men aldri før til blinde eller svaksynte barn. Dette er ein merkedag og ei stor glede! sier Nana Rise-Lynum, redaktør i Norsk Barneblad.