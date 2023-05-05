Utredningen "Kulturtidsskriftene" fra 2017 avdekket den vanskelige økonomiske situasjonen mange tidsskrifter lever under. Utredningen ble gjort på bestilling fra Kulturdirektoratet.(Foto: Marta Anna Løvberg)
– Et nødvendig løft for tidsskrifter og kritikk
– Vi foreslår en økning i støtten til tidsskrift og kritikk med 35 millioner kroner, og ti nye arbeidsstipend for kritikere, sier Nana Rise-Lynum, leder i Norsk tidsskriftforening. Sammen med Norsk kritikerlag og Tekstallianse legger de frem fem forslag til styrking av tidsskriftene og kunstkritikk.
Norsk tidsskriftforening, Norsk kritikerlag og Tekstallianse har gått sammen om å fremme fem forslag til tiltak som vil innebære et solid løft for norske tidsskrifter og kritikere. I et brev til Kultur- og likestillingsdepartementet står det at hensikten er å styrke infrastrukturen for et opplyst ordskifte og realisere det demokratiske potensialet i den rike norske kunst- og kulturproduksjonen.
Bekymret for utviklingen
Norsk tidsskriftforening er bekymret over det lave støttenivået til tidsskriftene, og ber også om mer midler til egen drift.
– En større satsing er helt nødvendig for å fylle de viktige funksjonene våre medlemmer har i å drive kritisk refleksjon i et opplyst demokrati. Norsk tidsskriftforening arbeider både strategisk og politisk for å bedre rammevilkårene for tidsskriftene, og omfattende kursing og kompetanseheving i redaksjonene. Dette er viktig fordi store deler av tidsskriftfeltet er drevet på frilansbasis. Norsk tidsskriftforening trenger nå en tryggere og mindre prosjektbasert økonomi, for å kunne gjøre en enda bedre jobb for tidsskriftene, sier styreleder Nana Rise-Lynum.
Styreleder i Kritikerlaget, Preben Jordal, mener det er på høy tid at kritikkens plass i samtalen om kunst anerkjennes. – Et første steg vil være at kritikerne får bedret sine arbeidsvilkår, slik at det å være kritiker blir attraktivt å være, sier han.
30 millioner mer til Kulturrådet
De tre organisasjonene har fremmet felles forslag til tiltak, og det største er å doble Kulturrådets ordning for tidsskrifter og kritikk. Dette er de fem tiltakene:
- Norsk kulturfond styrkes med 30 millioner til fagområdet tidsskrift og kritikk
- Antall arbeidsstipend til kritikere økes med 10 hjemler
- Driftsstøtten til Norsk tidsskriftforening styrkes med 750 000 kroner
- Driftsstøtten til Norsk kritikerlag styrkes med 180 000 kroner
- Driftsstøtte til Tekstallmenningen – tidsskrift- og småforlagssentralen på 2 millioner kroner
Ballade er medlem av Norsk tidsskriftforening, der redaktør Guro Kleveland også er del av styret og av det kulturpolitiske arbeidsutvalget.