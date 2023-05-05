Kulturtidsskriftene – utredning

Utredningen "Kulturtidsskriftene" fra 2017 avdekket den vanskelige økonomiske situasjonen mange tidsskrifter lever under. Utredningen ble gjort på bestilling fra Kulturdirektoratet.(Foto: Marta Anna Løvberg)

Aktueltkunst- og kulturfeltet

– Et nødvendig løft for tidsskrifter og kritikk

Publisert
05.05.2023
Skrevet av
- Red.

– Vi foreslår en økning i støtten til tidsskrift og kritikk med 35 millioner kroner, og ti nye arbeidsstipend for kritikere, sier Nana Rise-Lynum, leder i Norsk tidsskriftforening. Sammen med Norsk kritikerlag og Tekstallianse legger de frem fem forslag til styrking av tidsskriftene og kunstkritikk.

Norsk tidsskriftforening, Norsk kritikerlag og Tekstallianse har gått sammen om å fremme fem forslag til tiltak som vil innebære et solid løft for norske tidsskrifter og kritikere. I et brev til Kultur- og likestillingsdepartementet står det at hensikten er å styrke infrastrukturen for et opplyst ordskifte og realisere det demokratiske potensialet i den rike norske kunst- og kulturproduksjonen.

Bekymret for utviklingen
Norsk tidsskriftforening er bekymret over det lave støttenivået til tidsskriftene, og ber også om mer midler til egen drift.
En større satsing er helt nødvendig for å fylle de viktige funksjonene våre medlemmer har i å drive kritisk refleksjon i et opplyst demokrati. Norsk tidsskriftforening arbeider både strategisk og politisk for å bedre rammevilkårene for tidsskriftene, og omfattende kursing og kompetanseheving i redaksjonene. Dette er viktig fordi store deler av tidsskriftfeltet er drevet på frilansbasis. Norsk tidsskriftforening trenger nå en tryggere og mindre prosjektbasert økonomi, for å kunne gjøre en enda bedre jobb for tidsskriftene, sier styreleder Nana Rise-Lynum.

Nana Rise-Lynum, styreleder i Norsk tidsskriftforening. Rise-Lynum er også redaktør av Norsk Barneblad. (Foto: Privat)

Styreleder i Kritikerlaget, Preben Jordal, mener det er på høy tid at kritikkens plass i samtalen om kunst anerkjennes. Et første steg vil være at kritikerne får bedret sine arbeidsvilkår, slik at det å være kritiker blir attraktivt å være, sier han.

30 millioner mer til Kulturrådet
De tre organisasjonene har fremmet felles forslag til tiltak, og det største er å doble Kulturrådets ordning for tidsskrifter og kritikk. Dette er de fem tiltakene:

  1. Norsk kulturfond styrkes med 30 millioner til fagområdet tidsskrift og kritikk
  2. Antall arbeidsstipend til kritikere økes med 10 hjemler
  3. Driftsstøtten til Norsk tidsskriftforening styrkes med 750 000 kroner
  4. Driftsstøtten til Norsk kritikerlag styrkes med 180 000 kroner
  5. Driftsstøtte til Tekstallmenningen – tidsskrift- og småforlagssentralen på 2 millioner kroner


Les Brev til Kulturdepartementet om statsbudsjettet for 2024 i sin helhet her.


Ballade er medlem av Norsk tidsskriftforening, der redaktør Guro Kleveland også er del av styret og av det kulturpolitiske arbeidsutvalget.

Forsiden til Ballade utgave nummer 4

Tidsskriftet Ballade i det digitale bibliotekarkivet

Nasjonalbiblioteket har digitalisert en lang rekke årganger av musikktidsskriftet Ballade fra 1970-tallet og oppover, og gjort en gullgruve av musikk-...

Inga Moen Danielsen, styreleder, og Åsne Hagen, daglig leder for Tekstallmenningen i Bergen

Millionstøtte til fremje av kulturtidsskrift

Det nyetablerte Tekstallmenningen i Bergen får 1,1 million i støtte frå Kulturrådet til å fremje kulturtidsskrift, både generelt og i...

En nasjonal sentral for kulturtidsskrifter

Den nye foreningen Tekstallianse i Bergen er tildelt 600.000 kr i Kulturrådets nye ordning Tidsskrift og kritikk for å etablere...

En nasjonal sentral for kulturtidsskrifter

Den nye foreningen Tekstallianse i Bergen er tildelt 600.000 kr i Kulturrådets nye ordning Tidsskrift og kritikk for å etablere...

Opprop: Sviket mot tidsskriftene

Kulturrådet anerkjenner hva det krever å opprettholde en kritisk offentlighet. Kulturdepartementet ser en annen vei.

Opprop: Sviket mot tidsskriftene

Kulturrådet anerkjenner hva det krever å opprettholde en kritisk offentlighet. Kulturdepartementet ser en annen vei.

Kultur og likestillingsminister Trine Skei Grande

Tidsskriftkritikk som bommer

Kultur- og likestillingsministeren mener at Kulturrådet må disponere og prioritere tidsskriftstøtten innenfor sine budsjettrammer.

Kuuk

Kjønnsmangfold i norsk pop og rock

Populærmusikken pusher grenser og viser oss hvordan kjønnsnormer er i konstant endring, skriver Agnete Eilertsen.

Arif på Sentrum Scene under Bylarm

På tide å pensjonere «Urban» som sjanger

KRONIKK: Det vage paraplybegrepet tuftet på segregering har ikke lenger plass i musikkbransjen, skriver musikkjournalist og kritiker Peder Ebbesen i...

Stein Erik Olsen og Egil Haugland

Slurvete gitarspill og presentasjon

Gitarduoen Olsen/Haugland trekker fram musikk fra 1950-tallets Paris. Anmelderen syns imidlertid at både presentasjonen av platen og tolkningen er ullen.