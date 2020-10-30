Kutt i kulturbudsjettet: – Løper fra løfter

Ultimafestivalens leder mener at byrådet løper fra politiske løfter, svekker Oslo som internasjonal kulturby og dessuten ikke forstår situasjonen koronakristen har bragt kulturlivet opp i.

Thorbjørn Tønder Hansen, direktør og kunstnerisk leder for Ultimafestivalen, mener at kulturbyråd Omar Samy Gamal overhodet ikke forholder seg til at innstillingene om kutt kommer midt i en eskalerende koronakrise, der kulturlivet befinner seg i den vanskeligste situasjonen noensinne.

Bakgrunnen for Tønder Hansens angrep på byråden er kuttene byrådet foreslår å gjøre i støtten til en rekke kunstmusikk-aktører, festivaler og ensembler i Oslo.

Tønder Hansen mener dessuten at byråden løper fra politiske løfter i byrådets plattform for årene 2019-23.

– Han forholder seg heller ikke til at han løper fra de politiske løftene om å styrke det frie feltet og dets institusjoner som det fremgår i byrådsplattformen.

Viderutvikling?

Det er særlig et avsnitt i det sittende byrådets politiske plattform de kutt-truede kunstmusikkaktørene har bitt seg merke i. Der står det at «Oslos mangfoldige kultur, historie og tradisjoner skal tas vare på samtidig som vi skaper rom for nye uttrykk. […]. Vi vil videreutvikle store institusjoner som Munchmuseet, samtidig skal vi styrke byens små og mellomstore visningssteder og institusjoner. Det er her kunsten vokser og utvikles».

Kunstmusikken er ikke nevnt spesielt. Likevel mener festivalene og ensemblene som er foreslått kuttet at kulturbyrådens kuttforslag ikke er forenlig med den politiske erklæringen han selv har skrevet under på.

– Falske motsetninger mellom grupper

Dessuten mener Ultima-lederen at byrådet med kuttforslaget bidrar til å sette forskjellige kulturaktører og grupper i befolkningen opp mot hverandre.

– Byråden sier at han vil prioritere kultur for barn og unge på bekostning av kunstmusikken, sier Tønder Hansen, som mener at en slik motsetning ikke finnes.

– I hele kunstmusikkfeltet legges det ned et kjempearbeid for og med barn og unge. I Ultima har vi i en årrekke arrangert Barnas Ultimadag. Vi lager involverende prosjekter med barne- og kulturskoler, vi arbeider med videregående skoler, involverer Groruddalsprodusentene i festivalarbeidet og rekrutterer flerkulturell ungdom i festivalteamet for å bygge morgendagens kultursektor.

Tønder Hansen viser for øvrig til søknaden om driftstilskudd for 2021, der Ultima beskriver hvordan festivalen vil styrke arbeidet med barn og unge de kommende årene.

– Med denne falske motsetningen skaper byråden også en farlig kløft mellom breddekultur og annen kultur. Aktørene i kulturlivet settes opp mot hverandre, og det er samtidig en populistisk politisering av Oslos kulturpolitikk. Hvorfor skal ikke begge deler prioriteres? Hvorfor ikke favne hele Oslos rike og mangfoldige kulturliv? Hvorfor ikke tilrettelegge for å styrke både det brede arbeidet med barn og unge og de mange institusjonene i det frie feltet som også fokuserer på arbeid med barn og unge? Det vil i tillegg styrke mangfoldet i kunstuttrykk som barn og unge møter, sier Tønder Hansen.

Samfinansierte ligger høyt

I intervju med Ballade tidligere denne uka begrunner Gamal kuttforslagene med at de som foreslås kuttet ligger høyt på tilskudd fra kommunen, samtidig som de har statlig støtte.

– I et kulturbudsjett som er økt med 2,7 millioner konstruerer Gamal enda en falsk motsetning mellom aktører med lite og mye støtte, og kaller de drastiske kuttene for utjevning. Men det er jo på ingen måte en utjevning. Langt de fleste aktørene i Oslo innstilles enten til økt eller samme tilskudd. Og å kutte enkelte institusjoner med mellom 11 og 43 prosent er ikke utjevning, det er et angrep på det frie feltets institusjoner, sier Tønder Hansen.

Han mener også at kuttene gjør det vanskeligere å hevde Oslos rolle som internasjonal kulturby.

Svikt i varsling?

Sarah Ludwig-Simkin, daglig leder for Foreningen Oslo Sinfonietta og Cikada som er foreslått kuttet med 43 prosent av støtten fra kommunen, skrev i sitt innlegg om kuttene på Ballade at aktørene, «etter så mange år med fast driftstilskudd – kunne forvente at dette skjer i dialog med alle involverte parter, ikke gjennom et budsjettforslag som blir publisert tre måneder før budsjettårets start.»

I intervjuet med Ballade spurte vi byråden om det er vanlig å foreslå slike kutt uten noe varsel til de som rammes. Gamal svarte at det ikke er «uvanlig at det årlig skjer endringer for enkeltaktører. Det er ikke vanlig med noen varsling før byrådets budsjettforslag – men i og med at det fremmes mer enn to måneder før bystyret tar stilling til det – så er byrådets innstilling en varsling i seg selv. Til sammenligning er Kulturrådets bevilgninger ikke omfattet av noen eksakte varslinger, bortsett fra generelle politiske signaler om overordnede strategiske retningsskifter.»

Fagansvarlig for Kulturrådets musikkseksjon, Preben von der Lippe, bekrefter at rådets musiker- og ensemblestøtte ikke har et krav om varsling i sine retningslinjer.

Kulturrådets festivalstøtteordning har imidlertid krav om varsling ved betydelige reduksjoner i støtten i sine retningslinjer:

«Vesentlige reduksjoner eller bortfall av tilskudd, skal for festivaler som årlig mottar kr 200 000 eller mer fra ordningen, skje gradvis og/eller etter forutgående varsling. Forhold som tilskuddsnivå, tilskuddets andel av festivalens totaløkonomi og festivalens muligheter for egeninntjening, skal hensyntas i prosessen.»

Svekker støtten fra Kulturrådet?

Kulturbyråden beskrev i intervjuet hvordan han har sett på Oslos støtte til forskjellige festivaler, og funnet ut at de som får penger fra både stat og Oslo kommune har blitt liggende høyt i støtte fra kommunen.

På spørsmål om ikke det er naturlig, som byråden gir uttrykk for, at tiltak som har støtte fra både stat og kommune har blitt liggende høyt som mottaker av støtte fra Oslo, sier styreleder Jørgen Karlstrøm i Norsk Komponistforening:

– Nei, for poenget med samfinansiering med staten er at den kommunale støtten er det som utløser statlig støtte. Et kutt fra kommunens side, svekker totalt sett Ultimas økonomi enda mer.

Også dette fremla vi for Preben von der Lippe, som sier at hverken kommuner og fylker på den ene siden, eller Kulturrådet på den andre, er bundet av hverandres tilskudd.

Han sier at Kulturrådet alltid tar inn den lokale forankringen som et element i totalvurderingen, men støtte fra en kommune utløser ikke støtte i noen form for automatikk.

Von der Lippe gir likevel Karlstrøm rett i at lavt kommunalt tilskudd svekker søknad om penger fra Kulturrådet:

– Karlstrøm har rett i den grad Kulturrådet vurderer at et lavt kommunalt tilskudd og forankring svekker søknaden.

– Hvis man skal se etter mønstre her, må man se på kommunens og Kulturrådet tildelingslister. Det er riktig at de nevnte festivalene har hatt høye kommunale tilskudd, men det er også slik at kommunen støtter Øyafestivalen med et høyt beløp, mens Kulturrådet gir avslag. Det finnes ellers en lang rekke festivaler, arrangører, musikkgrupper og ensembler med tilskudd fra Kulturrådet som ikke støttes eller får lave tilskudd av kommunen, avslutter Preben von der Lippe.