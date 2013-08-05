Musikkpris til instrumentbyggere

Egil Storbekkens Musikkpris går i år til instrumentbyggegruppa i Gjøvik Spelmannslag

Egil Storbekkens Musikkpris ble opprettet til ære for musikeren, komponisten og kulturbæreren Egil Storbekken. Prisen, som skal fremme interessen for norsk folkemusikk, er en nasjonal hedersbevisning og kan gis til kandidater fra hele landet, som har gjort en ekstraordinær innsats innen norsk folkemusikk, og særlig de eldre folkemusikkinstrumentene.

Dette året går prisen til instrumentbyggegruppa i Gjøvik Spelmannslag, med følgende begriunnelse:

«På Gjøvik ble det i 1977 stiftet et spelmannslag under primus motor og entusiast Kjell Stokke. Gjøvik-distriktet hadde inntil da blitt ansett å være en hvit flekk på det folkemusikalske kartet. Gjennom et målrettet innsamlingsarbeid paret med det som best kan karakteriseres som detektivarbeid, ble det i Vestoppland avdekket både en folkemusikkskatt og et stort antall langeleiker. Ved innsamling av fakta og studier av instrumentene økte kunnskapen om byggeteknikk og klanglige hemmeligheter.

Nestoren innen eldre folkemusikkinstrumenter og blant mye annet, æresmedlem i NLB og vinner av Egil Storbekkens Musikkpris 2007, Leif Løchen (1921-2011), hjalp til med registreringsarbeidet i starten og ivret sterkt for at det skulle bygges kopier. Hvis den nyoppdagete musikken igjen skulle klinge, måtte det lages spillbare instrumenter og det måtte holdes spillekurs.

#gallery-15 {

margin: auto;

}

#gallery-15 .gallery-item {

float: left;

margin-top: 10px;

text-align: center;

width: 33%;

}

#gallery-15 img {

border: 2px solid #cfcfcf;

}

#gallery-15 .gallery-caption {

margin-left: 0;

}

/* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

Øyvind Nyseth bygger norske harper. Foto: Marit Steinsrud

I boka Nytt liv i gamle toner fra 1987, utgitt i forbindelse med Spelmannslagets 10-års jubileum, beskrives arbeidet med dokumentasjonen. Her omtales også langeleiken til Petter Hasvoldseter. Den hadde fulgt familien i generasjoner og hadde årstallet 1524 skåret inn. Petter Hasvoldseter var en av to representanter for en levende langeleiktradisjon som da ble oppdaget. Hittil ukjent for musikkforskerene, som etter dette måtte revurdere langeleikhistorien.

Hasvoldseter-leiken ble modell for de fleste av de over tusen langeleikene som gjennom årene har blitt bygget i spelmannslagets regi. Men det ligger også en klar filosofi innen byggegruppen om at mangfoldet skal dyrkes. Når det kommer ungdommer fra Agder, eller musikkstudenter fra Viken eller Toneheim folkehøgskoler, bygger de sin egen lokale variant av langeleiken. Dette har vært et viktig og grunnleggende prinsipp.

Byggegruppa søkte etter hvert nye utfordringer parallelt med langeleiken. En nyvunnet interesse for den norske folkeharpa gjorde at det ble satt i gang et arbeid rundt dette. Instrumentbyggeren og musikeren Sverre Jensen kom og delte av sin spesialkompetanse på området. Det ble snart byggekurs i harpe, og senere også lyre, strykelyre, bukkehorn, seljefløyte, beinfløyte, nyckelharpe, sekkepipe og mer. Og så langt det vites har Hunn vært det eneste ”åsted” i landet for helgeseminar i spikking av sekkepiperør!

Alle som har vært med på byggekurs har reist hjem med et spillbart instrument. Målet har ikke vært instrumentene i seg selv, men at de skal tas i bruk. Selv ungdommer som knapt kan holde i en pussekloss har som ved et mirakel kommet hjem med et instrument de kan begynne å spille på. Mirakelmennene heter Øivind Nyseth, Rolf Karlsen, Einar Fosdal, Arne Korsvold, Tore Stenvang, Stein Terje Mathisen, Wiktor Pedersen og Kjell Stokke og tilhører byggegruppa i Gjøvik Spelmannslag. Disse etter hvert “aldrende” hedersmenn har stilt opp uke etter uke, år etter år, og har gjort en uvurderlig innsats med å dele kunnskap og gi kyndig hjelp.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Instrumentbyggere i Gjøvik spelmannslag: F.v. Øivind Nyseth, Leif Løchen, Arne Korsvold og Wiktor Pedersen. Foto: Bent Åserud.

Årets vinner av Egil Storbekkens Musikkpris har en unik posisjon innen sitt felt. Prisen går til en gruppe entusiaster, som i en årrekke har opprettholdt og utviklet et miljø for nybygging av det vi omtaler som eldre norske folkemusikkinstrumenter. Her er det eneste stedet du kan melde deg på kurs og bygge deg et instrument du ellers knapt får tak i. Stein Villa, harpeambassadør og ”mangsyssler”, koordinerer nå videre dette svært viktige og unike arbeidet til årets prisvinner: Instrumentbyggegruppa i Gjøvik Spelmannslag!»

Prisen deles ut i forbindelse med festspillene i Elverum, 9. August.