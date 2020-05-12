AktueltFolkemusikk

Utlysning av Egil Storbekkens musikkpris 2020

Publisert
12.05.2020
Skrevet av
- Red.

Nå kan du foreslå kandidater til Egil Storbekkens musikkpris 2020, prisen for personer som har gjort en ekstraordinær innsats i norsk folkemusikk.

Prisen er opprettet til ære for musikeren, komponisten og kulturbæreren Egil Storbekken, som kom fra Tolga i Nord-Østerdalen og levde fra 1911 til 2002.

Prisen ble opprettet i 2006, og kan gis til personer som har gjort en ekstraordinær innsats innen norsk folkemusikk, og særlig de eldre folkemusikkinstrumentene innen emnene
– utøving, komponering og arrangering
– forskning og formidling
– instrumentbygging og instrumentutvikling
– formidling av Egil Storbekkens musikk

Vinneren får kr 25 000,- samt et kunstverk, og prisen er en nasjonal hedersbevisning som kan gis til aktuelle kandidater fra hele landet. I 2020 er prisen et samarbeid mellom NOPA, Norsk lur- og bukkehornlag, Tolga kommune og familien Storbekken.

Egil Storbekken blåser i lur i Alvdal i 1963. Foto tatt i forbindelse med reportasje om den norske filmen Freske fraspark fra 1963 (Foto: Lasse Klæboe / Riksarkivet)

Kort tid etter publisering av denne saken ble det klart at utdelingen skjer i Egil Storbekkens hjembygd Tolga den 26.juli (red. mrk.).

Frist for innsending av forslag på priskandidater er 1. juni 2020. Komiteen foretrekker begrunnede nominasjoner via e-post, og merk e-posten «komiteen for EGIL STORBEKKENS MUSIKKPRIS 2020». Send forslag til denne e-postadressen: simen<alfakrøll>lindberg.no

Tidligere prisvinnere er:
2006: musikeren Geir Egil Larsen, Verdal
2007: innsamleren Leif Løchen, Vågå
2008: instrumentmakeren Magnar Storbækken, Tolga
2009: musikeren Steinar Ofsdal, Oslo
2010: musikeren, forfatteren og innsamleren Atle Lien Jenssen, Hamar
2011: musikerne Tone Hulbækmo og Hans Fredrik Jakobsen, Tolga
2012: musikeren og komponisten Karl Seglem, Årdalstangen / Oslo
2013: instrumentbyggegruppa i Gjøvik spelmannslag, Gjøvik
2014: musikeren Eilif Gundersen, Ål
2015: musikeren og komponisten Henning Sommerro, Surnadal / Trondheim
2016: musikeren og instrumentmakeren Sverre Jensen, Oslo
2017: musikeren, musikkforskeren og forfatteren Bjørn Aksdal, Trondheim
2018: musikeren og komponisten Hildegunn Øiseth, Kongsvinger / Trondheim
2019: musikeren og pedagogen Tom Willy Rustad, Sør-Odal/Oslo/Sør-Fron

Egil Storbekkens musikkprisFolkemusikkfolkemusikkinstrumenter

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

