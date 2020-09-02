De nye digitale heltene – kan Bandcamp utfordre Spotify?

En plattform der lytterne kommer tett på artistene vokser seg sakte større. – Vi treffer vårt mest verdifulle publikum på Bandcamp, sier uavhengige musikkutgivere.

– Vi er der det er viktigst å være med musikken: der publikum er. Vi bygger selskapet vårt som et samfunn, og da er vi der de er på festival, på fysisk utgivelsesformat, på strømmetjenestene de bruker.

De siste tre årene har det uavhengige selskapet til Kristian Kallevik brukt tid og krefter på plattformen Bandcamp fordi lytterne der er mye verdt for dem.

– Bandcamp er sentral for oss. Vi når ut til nye, om enn ikke så store grupper der, vi treffer folk som blir entusiastiske. Ballade.no snakker med sjefen i Fysisk Format, selskapet som gir ut eksperimentell rock som Hilma Nikolaisen, Next Life, Hymn, ATTAN, Årabrot, Spurv, Sex Judas med flere, fra hans hage og hjemmekontor.

På Bandcamp får man som lytter tilgang til gratis «inngangslytting» før man gjerne må betale for å få hele plata, eller tilgang til mer musikk. Musikken organiseres dessuten etter album, eller slik artisten sjøl ønsker – i motsetning til fokuset på enkeltspor man finner på Spotify.

– Vi vil ikke bare treffe i forbifarten

Han trekker fram bandet Spurv og hvordan de nådde 11743 unike brukere på en utgivelse via Bandcamp.

– Der traff vi godt med sjangertaggingen, fikk redaksjonell omtale fra Bandcamp og brukte plattformen aktivit i kommunikasjonen, både fra label, artist og i pressesakene vi fikk.

– Det koster jo litt å finne musikken man er interessert i på Bandcamp? Det er mer styr, du må sette deg inn i ting, og betale per utgivelse, hvordan rimer det med at dere ser på det som å nå ut?

– Jeg synes det kan forplikte å være publikummer, og da tenker jeg forpliktelse som noe positivt. Det er fint å vise fram forholdet ditt til musikken, å vise fram kunnskap – og her opplever vi Bandcamp mer toveis, med respons og kontakt tilbake til artistene. Det fungerer mer som merch- og platebordet på en konsert, tenk at du som fan får lov til å betale bandet, og støtte opp om dem. Det er herlig!

– Det er mange som bruker Spotifys integrering med for eksempel Instagram, om dagen, til å vise tilhørighet, for å lydlegge sine stories med Spotify-spor. En udiskutabel styrke i å gi lyttere leketøy til å uttrykke identitet, da, med musikken de digger. Bare for å komme med et moteksempel på at størrelse også kan brukes til det du peker på.

– Spotify har blitt late på å lage community og ser heller på børsen enn på brukerne sine. Og de jobber mer ut i fra et slags tech- eller radioståsted om at musikken kan stå på i bakgrunnen. Vi går for å engasjere. Vi vil treffe – i ditt musikalske solar plexus, ikke bare i forbifarten, kommenterer Kallevik.

Bandcamp sjøl har liggende ute sin «rettferdig betaling»-policy – og beskriver der at de overfører mellom 80 og 85 % av lytternes innbetaling til artistene. Ballade kjenner ikke til nøyaktig hvor stor andel av Spotifys inntekter som går til dem som gir ut musikk der, men tall som er publisert havner lavere enn andelen Bandcamp oppgir at de genererer.

På en måned generer Bandcamp.com rundt 16 millioner dollar, skriver de samme sted. Til sammenligning har 1.84 milliarder – fortsatt dollar – gått inn i Spotify fra premium-abonnenter hos dem siste kvartal, rundt 613 millioner dollar per måned viser deres kvartalsresultater 2020. Annonseinntekter og finansinntekter kommer i tillegg. Fra tid til annen organiseres det opprør mot Spotifys utbetalinger, initiativ der utgivere/artister/opphavere krever mer per strømming. Dét kravet problematiseres i denne artikkelen hos MusicAlly.

Ballade har mailet amerikanske Bandcamp for å få deres forklaringer på egne tall og hvordan de vil utvikle plattformen sin videre, uten å ha fått svar ved publiseringstidspunkt.

– Det virker som det er på tur opp. Det jeg leste i The Guardian var at de har bygget seg veldig sakte opp. Holdningen og grunnholdninga er helt annerledes i enn hvordan for eksempel Spotify har vokst. Det sier Frode Haltli, samtidsmusikeren som nå er spent på å se hvor viktig Bandcamp kan bli, ikke minst for musikere og artister som vil ha kontroll på egne utgivelser. Han la ut sitt trippelalbum med solo akkordeon-musikk kun på Bandcamp, fordi han – også – vil ha lyttere som er interesserte.

Heroes of the industry

I nevnte Guardian sammenligner de også Bandcamp fra starten i 2008, med den tids definerende Myspace – og med framveksten av Spotify – og omtaler lillebror-plattformen som at de nå ses på som «heltene i musikkindustrien».

– Foreløpig er det ganske lite, og det har nok ikke utvikla potensialet sitt fullstendig. Men i tillegg til at de har journalister med rette perspektiver på jobb for redaksjonell omtale, har de intelligente automatiserte løsninger som gjør at interesserte lyttere finner sin musikk der, mener Kallevik.

Bandcamp har ved flere anledninger pekt på at de ikke ser på seg sjøl som en strømmetjeneste per se – mer som en digital butikk. De samler ingen store data om brukerne sine. Også Kallevik mener Bandcamp er unik i sin modell innen musikkbransjen, når han mener utfordrere til Spotify; Deezer, Apple og Tidal, følger den samme organiseringa som Spotify. For Fysisk Format, som har forgreininger i Diger Distribusjon og platebutikken Tiger i Oslo, må musikken være å finne på både Spotify og Bandcamp – samtidig.

Anti-algoritmisk

Klubbmusikksida Resident Advisor har kalt Bandcamps metode for «anti-agoritmisk musikk». I en artikkel på NPR.org inntar artist Damon Krukowski et standpunkt nært Kristian Kalleviks syn. Krukowski, kjent fra Galaxie 5000 og Damon og Naomi, mener det ligger like mye digital lærdom i Bandcamps syn på musikk som noe spesielt – i motsetnig til å se på den i store kvanta. I samme artikkel omtaler han Spotify som fokusert på andel av lytterens tid: «Å legge beslag på lytterens tid brukt andre steder» er veien til vokse, og derfor mener Krukowski at Spotifys sjef Daniel Ek snakker om audio framfor musikk. Ek trenger ikke bry seg om lytteren hører musikk, eller for eksempel sin voksende markedsandel av podkaster, så lenge det skjer på Spotify. Han spør til slutt om ikke musikkbransjen bør organisere seg litt mer langs de samme linjene som Bandcamp, og at det slett ikke er gammeldags. «Which poses the question: does our 21st-century business world really have to be so much like Spotify, and so little like Bandcamp?»

Ballade.no har forsøkt å kontakte Spotifys kontor i Stockholm for å spørre hvordan de stiller seg til påstanden om at de har mer øye på børsen enn på lyttere og artister, uten å få svar ved publiseringstidspunkt.