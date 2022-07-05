Kulturministeren annonserte ordningen på HUB Ukraina Skøyen

Gjennom den nye tilskuddsordningen «Kulturfellesskap med ukrainske flyktninger» har Norsk sangerforum arrangert flere norsk-ukrainske sangkvelder. "Vår filosofi er at korsangen skjer i korenes egne lokalsamfunn, der folk bor og møtes," skriver Sigurd Engesnes i Norsk sangerforum.(Foto: Norsk musikkråd)

Om rekruttering og mangfold i kor

Publisert
05.07.2022

Korsangen er en frivillig, men viktig aktivitet i lokalmiljøet som bidrar til mangfold, skriver Norsk sangerforum. I dette innlegget oppfordrer de organisasjonene til bedre samarbeid om å synliggjøre koraktiviteter som medvirker til integrering.


Av Sigurd Engesnes, Norsk sangerforum

Sigurd Engesnes (Foto: Privat)

Endelig kan vi møtes igjen etter en lang periode med pandemi. Norges Korforbund gjennomførte et strålende Landssangerstevne i Trondheim i slutten av mai. Helga ble en folkefest for korglade mennesker. Slike møteplasser er svært viktig for rekruttering til korbevegelsen.

I en reportasje fra Landssangerstevnet i Ballade er det noen fine refleksjoner knyttet til nettopp rekruttering og mangfold i kor. Norsk sangerforum setter stor pris på at det vises til våre medlemskor som gode eksempler på mangfold og rekruttering i det rikholdige kor-Norge. Selv om de ikke deltok på Landssangerstevnet.

Svartlamon Hardkor er flinke til å ivareta sin særegenhet, sin kultur, og har ofte samarbeid med andre nasjonale og internasjonale musikkaktører. Studentkorene har blant annet sine egne akademiske treff, der de ivaretar både den nasjonalromantiske sangskatten vår, men også nyskrevne komposisjoner og arrangementer som treffer de unge sangerne.

De beste til å utvikle studentkorene er de dyktige kreative dirigentene og sangerne som selv er medlemmer og kjenner miljøet. Og ikke minst Kor Hen, som er åpent for alle uansett kjønn og jobber aktivt for det skeive miljøet ved å skape et trygt rom for likesinnede. Vi er så enige med Norges Korforbund. Disse korene er en berikelse til det frivillige musikklivet.

Møteplasser som skaper frivillige musikkfellesskap finner du i hele kor-Norge, og betydningene av disse er langt større enn hvilken organisasjonstilhørighet koret har.

For Norsk sangerforum betyr fellesskap og mangfold å skape arenaer der forskjellige musikkuttrykk kan møtes. Det handler om at alle, uansett kjønn, legning, etnisk opprinnelse, tro og religion eller alder, kan delta. Det handler om at innvandrere og flyktninger som nettopp har møtt nytt språk og ny kultur i det underlige Norge, opplever trygghet og frihet til å uttrykke seg. Og det handler om å dele erfaringer for å skape noe større en seg selv.

Vår filosofi er at korsangen skjer i korenes egne lokalsamfunn, der folk bor og møtes. Korsangen er en frivillig, men viktig aktivitet i lokalmiljøet som bidrar til mangfold, fellesskap, trygghet, ytringsglede og personlige vennskap. Kor og sanggrupper bidrar til levende lokalmiljøer.

Vi trenger flere arenaer for å skape dette mangfoldet. Det er mylderet av små og store sangaktiviteter, på tvers av geografiske eller sosiale skillelinjer, lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt som bidrar til fellesskap, inkludering og mangfold. Og det er lokale kor og sanggrupper som er det livsbejaende mylderet.

For mange innvandrere er den organiserte musikkfrivilligheten helt ukjent. Mange elsker å synge og spille, men i deres kultur er sang- og musikkfelleskapet annerledes. Vi, organisasjonene, må bli bedre til å synliggjøre de enkelte korenes aktiviteter. Sammen med de andre kor- og musikkorganisasjonene må vi samarbeide om prosjekter og tiltak som bidrar til integrering og mangfold.

Kulturalliansen, Musikkens studieforbund og Norsk musikkråd forvalter den nye tilskuddsordningen «Kulturfellesskap med ukrainske flyktninger». Gjennom denne ordningen har vi i Norsk sangerforum arrangert flere norsk-ukrainske sangkvelder. Akershus musikkråd, som vi samarbeider tett med, har engasjert en ukrainsk sanger og kordirigent for å bistå til inkludering av flyktninger i det frivillige musikklivet, og Norsk sangerforum deler gratis noter med alle kor som ønsker å synge ukrainske sanger.

Dette er bare noen eksempler på hva vi kan gjøre. Den viktigste jobben vil fortsatt være å legge til rette for mer lokal koraktivitet. Til glede for alle.

Relaterte saker

Illustrasjonsbilde – fellesskap my life through a lens unsplash

Kultur og frivillighet: Krever arenamilliard til inkluderende møteplasser for alle

DEBATT: Regjeringen må legge en milliard på bordet for å hjelpe kulturlivet og frivilligheten med å lage nye fellesskap. Det...

Damekoret Viva

Landsfestivalen for kor: Lykken er å være i korbobla

Landsfestivalen for kor er en stor folkefest for korglade mennesker, og ble nylig avholdt i Trondheim. Claudia Bätcke rapporterer fra...

Kulturministeren annonserte ordningen på HUB Ukraina Skøyen

10 millioner til inkludering av ukrainere i kulturlivet

Kultur- og likestillingsdepartementet bevilger 10 millioner kroner for å inkludere ukrainske flyktninger i kor, dramagrupper, korps og andre fritidsaktiviteter på...

Manger musikklag

Bedre blodtrykk og konsentrasjon med musikk

I følge Norsk musikkråd bidrar det frivillige musikklivet med 15,8 milliarder kroner i målbar samfunnsnytte. Blant gevinstene er bedre helse.

Flere saker

Hvordan kan kulturfeltet i større grad bli sett på som en investering i samfunnsutvikling – og ikke bare som en utgiftspost i budsjettene? Vi har spurt folk fra feltet.

Kulturvalget 2025: Hvor brenner det, Chris Erichsen og Guri Glans?

I årets valg står kulturpolitikken høyere på agendaen enn på lenge. Hva skal til for å sikre et levende kulturliv...

Highasakite på Kongsberg Jazzfestival

Koronasituasjonen: Festivalene må ha avklaring nå

– Festivalene er i en utrolig krevende situasjon nå. Hvilke bestemmelser og forutsigbarheten i rammene som gis er avgjørende for...

Dagny

Dagny headliner i hjembyen

– Én av de første festivalene jeg fikk oppleve som publikummer. Tromsøs største unge popartist headliner Bukta 2022.