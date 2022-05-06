Almir Meskovic på konsert Riksscenen feb 2022 Fyrispel Daniel Lazar og Almir Meskovic

Trekkspiller Almir Meskovic på konsert under det første Endelig belg-arrangementet på Riksscenen i februar 2022. (Foto: Thomas Fredriksen)

Visste du at det er den internasjonale trekkspilldagen i dag? Vi feirer med trekkspill-kavalkade fra arkivet

06.05.2022
Guro Kleveland

Det finnes feiringer og markeringer for det meste innenfor årets 365 dager. Så også for trekkspillet! Det kom brått på Ballade-redaksjonen denne fredagsettermiddagen, men vi rakk i alle fall å samle en rekke saker der trekkspillet, akkordeonet og bandoneonet er sentralt. Artiklene er fra gårsdagen og bakover, helt til Frode Haltlis intervju i forbindelse med hans «lanseringskonsert», som det het, i 2001.

Det er Confédération Internationale des Accordéonistes (forkortes CIA – og er altså noe helt annet enn det byrået vi kjenner fra amerikanske krim- og true crime-serier) som står bak etableringen av World Accordion Day. Den ble første gang markert 6. mai 2009, som ifølge CIAs hjemmesider (igjen, altså, ikke etterretningsbyråets sider) markerte akkordeonets 180-årsdag, på dagen akkordeon-patentet ble registrert.

Ballade-redaksjonen sender en takk til «Endelig belg»-teamet som arrangerer trekkspill-konserter og klubb på Riksscenen (se «Belg i solnedgang»-artikkelen under her) for å ha gjort oss oppmerksomme på verdens trekkspilldag, og ønsker dere alle en riktig god helg med  disse fine sakene med belg.

 

Musikk fra alle verdensdeler til flere byer i landet – Skien World en av nyetableringene

Belg i solnedgang

Vossa Jazz-prisen 2022 til komponist og akkordeonist Irene Tillung

«Ja vel? Vi starter med finalen?!» Tango og flamenco med hyppig retur

Korona-konsertkork i oktober

Heile livet med Terje Tysland

– Samfunnet trenger vårt blikk

Trippel dose samtidsmusikk for trekkspill: – Ja, dette er ganske smalt

Nærkontakt

Akkordeonreisen

Hvis Piazolla møtte Prøysen

Hverdagssurrealisme i kledelig folkedrakt

Tango over sjø og land

Lang vei fra Helsingfors til Førde

Songen i fuglens munn

Latinamerikansk musikk, dans og drama

Da vi opna hjertedøra

Trekkspill i samspill

Lyden av lytting

Gabriel Fliflet – et folkemusikalsk kaleidoscop

Per Arne Glorvigen: Fra Berlin til Festspillene i Bergen

Kvarts: gnikker døde dyr levende

Lanseringskonsert med Frode Haltli

akkordeontrekkspillWorld Accordion Day

Relaterte saker

Per Einar Watle og Chango Spasiuk

Musikk fra alle verdensdeler til flere byer i landet – Skien World en av nyetableringene

Det har blitt færre artister fra den globale musikkscenen som reiser rundt i Norge, sier arrangørene i det nye festivalnettverket...

Geir Holmsen, MB Andersen, Lars SC

– Man skal se godt etter for å se en real optimisme her. Noe annet skal jeg ikke ha på meg.

– Det er en form for grunnleggende livsfølelse og bejaelse som ligger i bunnen av alle sangene, forteller Lars Saabye...

Belg i solnedgang

Folkemusikkhøgborga Riksscenen er klubbvenleg for tida. Siste tilskot er ein nattklubb vigd til instrumentet som er all populærmusikks mor.

Frode Haltli i Oppegård kirke, der han breiet seg med spesialiserte stykker

Trippel dose samtidsmusikk for trekkspill: – Ja, dette er ganske smalt

– Det hadde vært slitsomt å basere hele karrieren på solo samtidsmusikk for akkordeon. Men koronavåren ga plass til spesialisering...

Daniela Reyes spilte konsert før hun snakka fag og framtid, i Drammen

Fortsatt usikker, musiker? Daniela Reyes albumdebuterer

Nyutdanna Daniela Reyes ga ut debutsingelen «Usikker musiker». Når hun blir spurt om framtidsutsikter, ligger pandemiens usikkerhet fortsatt der.

Fra den norske danseforetillinga Boxism av Catherine Michelet

– Nå vil jeg vise at vi tar dans og dansenæring på alvor!

En kulturminister fikk applaus da han la fram sin del av statsbudsjettet i dag: 14 millioner kroner skal løfte nyproduksjon...

Illustrasjonsbilde. Bildet er tatt i forbindelse med NRK programmet Lydverkets reportasje fra Trænafestivalen i Nordland i 2010.

Gjenåpning av kulturlivet: Klart for gjennomføring av testarrangementer

Fem testarrangementer i Bergen og Oslo med til sammen 15 000 deltakere er under planlegging.

IMG

Fransk prestisje til Det Norske Solistkor og KORK

Solistkoret har gitt ut et av årets beste album, ifølge musikkmagasinet Diapason.