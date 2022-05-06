Trekkspiller Almir Meskovic på konsert under det første Endelig belg-arrangementet på Riksscenen i februar 2022. (Foto: Thomas Fredriksen)
Visste du at det er den internasjonale trekkspilldagen i dag? Vi feirer med trekkspill-kavalkade fra arkivet
Det finnes feiringer og markeringer for det meste innenfor årets 365 dager. Så også for trekkspillet! Det kom brått på Ballade-redaksjonen denne fredagsettermiddagen, men vi rakk i alle fall å samle en rekke saker der trekkspillet, akkordeonet og bandoneonet er sentralt. Artiklene er fra gårsdagen og bakover, helt til Frode Haltlis intervju i forbindelse med hans «lanseringskonsert», som det het, i 2001.
Det er Confédération Internationale des Accordéonistes (forkortes CIA – og er altså noe helt annet enn det byrået vi kjenner fra amerikanske krim- og true crime-serier) som står bak etableringen av World Accordion Day. Den ble første gang markert 6. mai 2009, som ifølge CIAs hjemmesider (igjen, altså, ikke etterretningsbyråets sider) markerte akkordeonets 180-årsdag, på dagen akkordeon-patentet ble registrert.
Ballade-redaksjonen sender en takk til «Endelig belg»-teamet som arrangerer trekkspill-konserter og klubb på Riksscenen (se «Belg i solnedgang»-artikkelen under her) for å ha gjort oss oppmerksomme på verdens trekkspilldag, og ønsker dere alle en riktig god helg med disse fine sakene med belg.
Musikk fra alle verdensdeler til flere byer i landet – Skien World en av nyetableringene
Vossa Jazz-prisen 2022 til komponist og akkordeonist Irene Tillung
«Ja vel? Vi starter med finalen?!» Tango og flamenco med hyppig retur
Trippel dose samtidsmusikk for trekkspill: – Ja, dette er ganske smalt