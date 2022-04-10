Vossa jazz prisen 2020 – delt ut april

Politikar Jon Askeland og festivalleiar Trude Storheim delte ut Vossa Jazz-prisen 2022 til Irene Tillung. Prisvinnaren i midten.(Foto: Runhild Heggem / Vossa Jazz)

AktueltJazz

Vossa Jazz-prisen 2022 til komponist og akkordeonist Irene Tillung

Publisert
10.04.2022
Skrevet av
- Red.

Tradisjonsrike Vossa Jazz er tilbake på sporet med festival i palmehelga etter avlysing i 2020 og haustutgave i 2021. Laurdag kveld blei den gjeve Vossa Jazz-prisen delt ut til Irene Tillung.

«Vossa Jazz sin musikalske profil femner om jazz og folkemusikk. Årets vinnar er utdanna innan klassisk musikk, men har verkeleg blitt lagt merke innan norsk folkemusikk og har jobba med musikarar i mange sjangrar», skriv juryen for prisen i si grunngjeving.

«Til Vossa Jazz i fjor komponerte årets vinnar eit fantastisk verk som samla ni andre musikarar frå toppsjiktet innan folkemusikk, jazz og klassisk musikk på scena. Det stjernespekka ti-mannsensemblet hausta gjetord frå både publikum og presse og synte ein dyktig komponist og akkordeonist som leverte eit mektig verk som gav rom for alle medmusikantane. Årets prisvinnar har også skrive teatermusikk, vore studiomusikar, laga filmmusikk og spelt med grupper som Tindra og MAAR – og turnert over store delar av verda. Og ho er frå Voss!», seier ein begeistra jury vidare i grunngjevinga.

Akkordeonist og komponist Irene Tillung takkar for Vossa Jazz-prisen 2022 i Vossasalen laurdag 9. april. (Foto: Runhild Heggem/Vossa Jazz)

Det er Vestland fylkeskommune som står bak Vossa Jazz-prisen, og han skal gå til frilans jazzmusikarar som har utpeika seg det siste året.  Vossa Jazz-prisen har gjennom åra gått til mange gode musikarar frå fylket, og lista over tidlegare prisvinnarar utgjer ein stor del av dei viktigaste utøvarane i landsdelen, kommenterer festivalen sjølv om prisen.

Vossa Jazz-prisen blei også delt ut i pandemi-åra 2020 og 21: Sist november mottok musikar Øyvind Hegg-Lunde prisen, og året før blei prisen delt ut via video-opptak og sendt med toget til prisvinnar Elisabeth Lid Trøen.

Irene Tillungvossa jazzVossa Jazz-prisen

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

