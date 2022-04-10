Vossa Jazz-prisen 2022 til komponist og akkordeonist Irene Tillung

Tradisjonsrike Vossa Jazz er tilbake på sporet med festival i palmehelga etter avlysing i 2020 og haustutgave i 2021. Laurdag kveld blei den gjeve Vossa Jazz-prisen delt ut til Irene Tillung.

«Vossa Jazz sin musikalske profil femner om jazz og folkemusikk. Årets vinnar er utdanna innan klassisk musikk, men har verkeleg blitt lagt merke innan norsk folkemusikk og har jobba med musikarar i mange sjangrar», skriv juryen for prisen i si grunngjeving.

«Til Vossa Jazz i fjor komponerte årets vinnar eit fantastisk verk som samla ni andre musikarar frå toppsjiktet innan folkemusikk, jazz og klassisk musikk på scena. Det stjernespekka ti-mannsensemblet hausta gjetord frå både publikum og presse og synte ein dyktig komponist og akkordeonist som leverte eit mektig verk som gav rom for alle medmusikantane. Årets prisvinnar har også skrive teatermusikk, vore studiomusikar, laga filmmusikk og spelt med grupper som Tindra og MAAR – og turnert over store delar av verda. Og ho er frå Voss!», seier ein begeistra jury vidare i grunngjevinga.

Det er Vestland fylkeskommune som står bak Vossa Jazz-prisen, og han skal gå til frilans jazzmusikarar som har utpeika seg det siste året. Vossa Jazz-prisen har gjennom åra gått til mange gode musikarar frå fylket, og lista over tidlegare prisvinnarar utgjer ein stor del av dei viktigaste utøvarane i landsdelen, kommenterer festivalen sjølv om prisen.

Vossa Jazz-prisen blei også delt ut i pandemi-åra 2020 og 21: Sist november mottok musikar Øyvind Hegg-Lunde prisen, og året før blei prisen delt ut via video-opptak og sendt med toget til prisvinnar Elisabeth Lid Trøen.