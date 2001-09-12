Lanseringskonsert med Frode Haltli

Søndag 16. september vil akkordeonist Frode Haltli holde sin lanseringskonsert i Kulturkirken Jakob. Med seg har han bl.a. Cikada Strykekvartett, kontrabassist Håkon Thelin og Maja Solveig Kjelstrup Ratkje på sang. På programmet står bl.a. et nyskrevet verk av Jon Øivind Ness, stykker av Olivier Messiaen og Bent Sørensen, samt fyrrige norske og argentiske tangoer. Ballade har intervjuet Haltli i forbindelse med den store begivenheten.

Frode Haltlis lanseringskonsert har alt fått mer oppmerksomhet enn de fleste enkeltarrangementer som knyttes opp til samtidsmusikken pleier å bli til del. Konserten er støttet av støttet av Rikskonsertene, Norsk Musikkfond, Fond for utøvende kunstnere og Ny Musikk, mens det PR-messige tas hånd om av produksjons- og rådgivningsfirmaet Mesen i Oslo.

— Selve lanseringskonserten er en konsekvens av at jeg ble valgt til Rikskonsertenes Årets unge solist under Festspillene i Bergen i fjor, forteller Haltli til Ballade. – Det er ganske unikt at det blir lagt så mye ressurser bak en lanseringskonsert, så det er en sjanse jeg bare må benytte meg av. Grunnen til at jeg i det hele tatt driver med musikk, bunner jo i et ønske om å nå ut. Jeg vil gjerne også henvende meg til et publikum utover samtidsmusikken.

Frode Haltli skal denne høsten også spile en rekke konserter i regi av Rikskonsertene. Her vil repertoaret inneholde både norsk folkemusikk og klassiske stykker, mens fokus under lanseringskonserten søndag er mer på det samtidsmusikalske – med celebre gjester som bl.a. Cikada Strykekvartett.

— Repertoaret søndag er helt klart nokså personlig. Jeg fremfører et stykke av den danske komponisten Bent Sørensen, som jeg uroppførte i fjor, og som er skrevet for meg. Jeg spiller også et stykke av Maja, som jeg uroppførte ved musikkfestivalen i Hardanger i fjor. Men også tangoene er stykker som står meg nært. Dette er ikke noen konsert der jeg skal briljere, eller på død og liv vise frem alt jeg kan. Det blir fokus på ny musikk og ny tango.

Om stykket «Gagaku Variations» sier Maja S. K. Ratkje følgende: – «Gagaku Variations» ble til etter at jeg hadde vært en lengre periode i Japan høsten 2000. Gagaku er den eldste utøvende kunstform i Japan, med en historie som strekker seg mer enn 1000 år tilbake. Begrepet gagaku brukes i dag om all musikk og dans som ble fremført av musikerne i det keiserlige ensemblet. Min interesse for japansk gagakumusikk førte til at jeg transkriberte og analyserte flere gagaku-stykker. Dette skulle vise seg å fungere som forarbeide til «Gagaku variations». Ved siden av å bruke den japanske harmonikken som grunnmur til min egen, lar jeg klare melodiske sitater komme til overflaten flere ganger, blant annet fra det kjente gagaku-stykket «Etenraku». Utover dette har det ikke vært noe mål for meg å kopiere en japansk stil.

Men konserten søndag vil også vise frem andre sider av Ratkjes talenter: Sammen med Haltli har hun lagd «Tre tangos till texter av Gunnar Ekelöf» for sang, akkordeon og strykere, der hun selv vil ta seg av vokalen. Disse stykkene vil også inngå som en del av repertoaret under den kommende turneen for Rikskonsertene.

— Rikskonsertturnéen vil være i mindre format enn konserten på søndag, men Maja skal være med og synge en del steder. Ellers er jeg jo veldig stolt over å urfremføre et nytt stykke av Jon Øivind Ness, som er skrevet for akkordeon og strykekvartett. Jon Øivind hadde ikke skrevet for akkordeon før, så vi har hatt et ganske tett samarbeid i løpet av sommeren, der jeg mottok verket litt bitvis.

Om stykket «Spoof Spiral 2» sier Jon Øivind Ness dette: – Hungrer man etter sitater er det ingenting å hente i dette stykket, ingen transformert rockemusikk som ingen gjenkjenner, ingen Schönberg eller Berio, no wheelchairs, no fins… «Spoof Spiral» er i det store og hele et seriøst, konserterende verk for akkordeon og strykekvartett, hovedsakelig basert på en tolvtonerekke og seksjoner som kretser rundt gitte intervaller- kvart, liten sekund, tritonus, kvint.

Frode Haltli er født i 1975, og har studert akkordeon ved Norges musikkhøgskole og Det Kgl. danske musikkonservatorium. Han avsluttet solist-studiet ved konservatoriet i 2000, og er nå bosatt i Oslo. Etter debutkonserten i København høsten 2000 skrev danske aviser for øvrig: «Norsk stortalent!» (Jyllandsposten), «Det næste store kup: Uropførelsen af Bent Sørensens første akkordeonkomposition til dato, «Looking on Darkness» (…) der minder om, når Sørensen i sin Symfoni har leget med at nedsænke rørklokker i vand, så tonen daler spøgelsesagtigt – tænk at noget liknende lader sig gøre på et akkordeon» (Politiken) og «Normalt skal debutanter holde sig fra at uropføre egne værker, men Frode Haltlis tangoer er undtagelsen, der bekræfter reglen» (Berlingske Tidende). Parallelt med sin solistkarriere har Haltli, som Ballade skriver i en beslektet artikkel i dag, dessuten usedvanlig mange jern og prosjekter i ilden.

— Akkurat nå blir det litt mye, ja. Det gjelder å planlegge i god tid for å holde hodet over vannet. Men jeg får utrolig mye inspirasjon av å jobbe sammen med andre musikere – og det er kanskje derfor søndagens konsert ikke blir noen vanlig solodebut, heller.

Antagelig vil Haltlis karriere også få seg internasjonalt løft, når velrenommerte ECM New Series til neste år gir ut hans første solo-CD. Albumet vil inneholde nordisk musikk for solo akkordeon og Maja Ratkjes «Gagaku Variations», som på CDen spilles med Vertavo Strykekvartett.

— Det er vel det beste som kunne skje meg. ECM er det selskapet for ny musikk som har best distribusjon, og som når lengst ut. ECM satser i det hele tatt mer og mer på samtidsmusikken, og beveger seg kanskje litt bort fra den jazzmusikken man først og fremst forbinder med dem. Ellers vil jeg egentlig bare si at jeg gleder meg veldig til søndag.

Konserten søndag, som finner sted klokken 18 i Kulturkirken Jakob i Oslo, byr på følgende program:

Olivier Messiaen: Les Anges fra La nativité du Seigneur (1936), originalt for orgel.

Bent Sørensen: Looking on Darkness (2000)

Jon Øivind Ness: Spoof Spiral 2 (Uroppførelse) for akkordeon og strykekvartett

Juan Carlos Cobian/arr. Astor Piazzolla: Mi refugio

Anibal Troilo/arr. Pane: Pa’ que bailen los muchachos

Maja Solveig Kjelstrup Ratkje: Gagaku Variations (2001) for akkordeon og strykekvartett

Maja Solveig Kjelstrup Ratkje og Frode Haltli: Tre tangos till texter av Gunnar Ekelöf (1999-2001) for sang, akkordeon og strykere: «Hemliga tecken», «Fanfar» og «Då dagen var slut».