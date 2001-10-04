The Source drar på Norgesturné

The Source legger torsdag 4. oktober ut på en seks konserters turné i regi av Norsk jazzforum. Første spillejobb er på Bø Jazzklubb, mens det også blir konserter i i Oslo, Moss, Hvaler og Hamar.

The Source betegnes av Norsk jazzforum som et av de mest spennende band på den norske jazzscenen for tiden: «En konsert med denne kvartetten blir aldri lik den forrige! Vitalt, rått og energisk det ene øyeblikket, sart som en siriss det neste øyeblikket. Dette er kreative jazzmusikere som lar håndtverket flyte over i øyeblikkets spontanitet.»

Kvartettens to viktigste verktøy er i følge Norsk jazzforum den frie improvisasjonen og viljen til å eksperimentere med musikken. Bandet ønsker ikke å genreplassere sin musikk selv om de som individuelle utøvere har bakgrunn som jazzmusikere. Med et bevisst forhold til sin bakgrunn, til andre musikkformer, og til den samtid vi lever i, ønsker de å bidra til å føre musikken videre.

Trangen til å gå nye veier har ført bandet inn i spennende og utradisjonelle samarbeidsprosjekter med andre musikere og kunstnere. Et eksempel er samarbeidet mellom The Source og Motorpsycho som blant annet resulterte i CDen «TheMotorSourceMassacre» som ble gitt ut i november i fjor. Nylig var de i Rainbow studio og spilte inn nytt materiale sammen med Cikada strykekvartett. Den foreløpig navnløse CDen, som kommer på ECM og er produsert av Manfred Eicher, slippes ut på nyåret 2002.

— Jeg synes det er blitt en veldig bra plate, sier perkusjonist Per Oddvar Johansen til Ballade. – Vi går inn i et ganske åpent landskap, der vi skriver med samtidsmusikk som en grunnreferanse, samtidig som vi også legger vekt på fine melodier og klanger. Platen har utgangspunkt i et prosjekt kalt «Den Pluralistiske Sitron», som vel kanskje ikke er den mest internasjonale tittelen du kan gi en utgivelse. Men det var i hvert fall et konsept som startet med vår debutkonsert i Trondheim, der vi dekorerte scenen med sitroner. Siden har vi bl.a. fremført det på Dølajazz, der vi fikk med oss Cikada og Arve Henriksen på trompet-bass. Vi har også lekt oss med konseptet på Blå. Arve Henriksen og Cikada medvirker begge på albumet, sammen med Frode haltli på akkordeon og Christian Wallumrød på flygel.

Billedkunsteren Silje Sagfjæra og lydskulptøren Rune Skogstad har også vært med på å bidra til verket, som opprinnelig var ment å manifestere seg som en live-LP.

— Albumet har blitt litt annerledes enn vi tenkte oss, men vi er veldig fornøyde. Det inneholder en del rare ting, der vi ikke legger så mye vekt på solist-greier, men heller dyrker frem en litt underlig verden av klanger og lyder.

The Source har siden starten i 1993 turnért i både innland og utland, og spilt på flere norske og europeiske festivaler. I 1994 ga de ut sin debut-CD, «Olemanns kornett», og året etter kom den kontroversielle jule-CDen «The Source of Christmas». Begge har i følge Norsk jazzforum fått glimrende kritikker i utallige aviser og tidsskrifter både her til lands og i utlandet.

The Source består av Øyvind Brække (trombone/vokal), Trygve Seim (saxofoner), Finn Guttormsen (bass) og Per Oddvar Johansen (trommer). Alle musikerne i bandet har sin bakgrunn fra jazzlinja på musikkonservatoriet i Trondheim. The Source opplevde ellers nylig å få 100 000 kroner av Norsk kulturråd – en støtte som til musikkensembler som gjennom sin virksomhet har vist et stort kunstnerisk potensiale, og som viser utvikling og fornyelse.

Foreløpig turnéliste for The Source:

Torsdag 4. oktober: Bø jazzklubb

Fredag 5. oktober: Betong (Chateu Neuff) i Oslo

Onsdag 10. oktober: Moss

Lørdag 13. oktober: Seminar med Hvaler Storband

Søndag 14. oktober: Seminar med Hvaler Storband m/ avsluttende konsert på Post’n Jazzklubb

Onsdag 17. oktober: Hamar Jazzklubb

