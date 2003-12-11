Barokkstjerner, pøbler, velsignede klokker og arabiske nisser

Denne helgen og neste uke begynner julekonsertene for alvor å dale ned i skjul i hovedstaden. Tirsdag 16. desember inviterer trioen POING med gjester til pøbeljul på Parkteatret. Samme kveld har Det norske Kammerorkester hentet to av tidligmusikkens fremste utøvere, sangeren Maria Cristina Kiehr og fiolinisten Monica Huggett, til Universitetets Aula. Søndag 14. og torsdag 18. desember er det klart for Domkirkens tradisjonelle korkonserter, som i år får en ekstra spiss med innvielse av et nytt klokkespill i Domkirkens tårn. Onsdag og torsdag er det jul igjen på Parkteatret med The Source, som lover reprise av På låven sitter nissen i arabisk versjon.

Av Hild Borchgrevink

POING lover for tredje år på rad et forrykende juleshow. De disker opp med hva de kaller et kobbel med gode og dårlige POING-venner – trommiser, strykekvartett, didgeridoo, flammesluker, eksotisk dans og sangere. Det er visst også fare for at Jan Vardøen i Parkteatrets bar skal åpne munnen. Av andre gjester kan blant annet nevnes Unni Løvlid, Kouame Sereba,

Maja Solveig Kjelstrup Ratkje, Stig Henrik Hoff, Jon Øystein Flink med flere.

POING består av Rolf-Erik Nystrøm – saxofon, Frode Haltli – akkordeon og Håkon Thelin – kontrabass. Trioen begynte å spille sammen i 1999, og har siden den tid uroppført over 40 verker. De har spilt på klubber, konsertscener og festivaler i hele Norge og Europa. I mai 2003 gjennomførte trioen en større Japanturne, og lanserte denne høsten sitt debutalbum «Giants of Jazz» på Legendary Royal Records.

Oslo Domkirke har mottatt et klokkespill som gave. Klokkestøperiet Olsen Nauen i Tønsberg har støpt alle de 48 klokkene, og i forkant av julekonserten med alle Domkirkens kor søndag 14. desember skal klokkespillet innvies og velsignes. Over 100 sangere medvirker i de tre konsertene, fra Oslo Domkor, Oslo Domkirkes Guttekor, Oslo Domkirkes Ungdomskor, Consortium Vocale og Trefoldighetskirkens Jentekor med sine respektive dirigenter. Det hele holdes sammen av domkantor Terje Kvam.Ved orglene sitter domkantor Kåre Nordstoga og assisterende domkantor Magne Harry Draagen. Programmet er sammensatt av de vakreste julesanger fra vår egne tradisjon, engelske carols og høytidsmusikk fra middelalder til vår egen tid.

Tirsdag 16. desember holder Kammerorkesteret sin julekonsert i barokkens tegn, med to internasjonalt profilerte utøvere og flere norske førstegangsframførelser. Den kjente barokkfortolkeren Maria Cristina Kiehr synger en kantate av Scarlatti og en motett av Vivaldi.

Orkesteret blir ved denne anledningen ledet av Monica Huggett, nok en stjerne innenfor tidligmusikken som også tidligere har samarbeidet med orkestret. Nivået blant musikerne i Kammerorkesteret er høyt, og orkesteret stiller også med egne solister i samspill med Huggett. Atle Sponberg og Frode Larsen lar seg høre sammen med henne i en konsert for tre fioliner av Telemann. Selv er Monica Huggett ene-solist i en sjeldent fremført fiolinkonsert av Vivaldi, med det spennende tilnavnet «Stormogulen» (Grosso Mogul).

Tradisjonen tro gjentar den kreative jazzkvartetten The Source julesuksessen fra de fem siste årene, og gjennomfører i desember en konserturné med showet The Source of Christmas. I Oslo finner konserten sted på Parkteatret onsdag 17/12 og torsdag 18/12 kl 2100. Som tidligere år blir nasjonale og internasjonale julesanger fremført i de mest forunderlige versjoner og genrekrysninger (jazz, rai, opera, las vegas, fri-impro etc.) Årets show teller 40 personer; fra kvartetten The Source har vi Trygve Seim (saxofoner), Øyvind Brække (trombone), Finn Guttormsen (bass), og Per Oddvar Johansen (trommer). I tillegg kommer vokalisten Marvin Charles, raï-sangeren Cheb Hocine og sopranen Anne-Lise Berntsen, samt Hedmark Ungdomsstorband og Slemdal Skolekorps.