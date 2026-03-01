Havfest med overskudd
ANMELDELSE: Havfest er kanskje ikke en opera, men den er uendelig mye mer enn en bygderevy eller en musikal.
Torsdag bidro Filharmonien i Bergen til norskandelen i orkestersalene da Ørjan Matres nye klarinettkonsert ble framført for første gang. –...
INTERVJU: Michiko Hirayama kommer til årets Ultimafestival med Giacinto Scelsis Canti del Capricorno, som Scelsi skrev i samarbeid med henne...
Beslutningen om å legge ned støtteordningen Lokale musikktiltak (LOK) vekker stadig kraftigere reaksjoner. – LOK delte ut midler til 625...
«Selv om mye i fransk kulturliv styres ovenfra, finnes det også eksempler på at initiativer fra enkeltpersoner er blitt viktige...
IRCAM har for mange vært selve symbolet på den franske samtidsmusikken gjennom de siste tredve årene, Denne uken gjester de...
Lars Petter Hagen: – Jeg bruker ofte sentimentalt materiale, men samtidig er det det strukturelle som opptar meg. Det er...
Som kunstner må du våge å skitne hendene dine til med virkelighet, sier Luca Francesconi. I denne andre delen av...
«For meg er den klassiske konserttradisjonen mer som en forelesning på universitetet, ler Francesconi. – Alle sitter helt stille og...
På en av de første sidene av brosjyren om Akira Nishimura som forlaget hans har gitt ut, siteres en New...
Aki Takahashi er en av verdens ledende samtidsmusikk-pianister, som komponister som som John Cage, Morton Feldman og Isang Yun har...
Kammermusikkfestivalen i Risør går inn i avslutningshelgen. Flere medier melder om høyt publikumstrøkk. – Det er ikke slåsskamp om konsertplassene,...
Den norske Opera aksepterer Komponistforeningens krav om å skille mellom bestillingshonorar og fremføringsvederlag. I ettermiddag er komponist Gisle Kverndokk den...
Punkt-festivalen forrige helg presenterte en stripe jazz-, impro- og elektronika-utøvere som fikk tysk radio (WDR), Die Zeit, Süddeutsche Zeitung og...
Det norske solistkor har inngått et langsiktig programsamarbeid med festspillene i Vestfold. – Festivalen ønsker at Solistkoret skal inngå i...
15. juni vedtok de nordiske kulturministrene at de nordiske støtteordningene for musikk, litteratur, scenekunst og billedkunst (NOMUS, NORDBOK, NordScen og...
På radio igår ble norske komponister fremstilt som at de truet med å boikotte operaen i Bjørvika hvis de ikke...
Festspillene i Nord-Norge fokuserer i år på musikk og scenekunst. I tillegg er den anerkjente fotografen Tom Sandberg festspillutstiller. Årets...
Med BallongMagasinet som kuratorer åpnet Galleri F15 29.mai utstillingen ”The Idea of North”. Her vises verk av ti kunstnere som...
Styreformannen på Troldhaugen, Hermann Friele, delte onsdag ut Grieg-prisen 2005 til Vertavo strykekvartett. Øyvor Volle, Berit Værnes, Bjørg Værnes og...
Kammermusikkfestivalen i Risør feirer i år sitt eget jubileum med å tyvstarte på et annet. Mozart skal egentlig først feires...
Fem komposisjonsstudenter fra Musikkhøgskolen har skrevet hvert sitt verk på tre minutter for Kringkastingsorkestret. Denne og neste uke blir verkene...
Sammen med Hundreårsmarkeringen har SIMAX gitt ut en CD med norsk nasjonalromantisk orkestermusikk. Michail Jurowski dirigerer Oslo-Filharmonien, og pianisten Sigurd...
Pianist og professor ved Griegakademiet Einar Røttingen har satt seg fore å få både norske og utenlandske pianister til å...
Mandag 30. mai ble kriker og kroker av Grieghallen inntatt av fem unge operaselskap med ti operaforestillinger. Elever i 7....
Fiolinisten Geir Inge Lotsberg slipper i disse dager en ny CD med verk for fiolin av tre nålevende norske komponister....
Blå fortsetter sitt utvekslingsprosjekt med søsterklubber andre steder i verden. Førstkommende lørdag tar de med seg Hanne Hukkelberg Band, DJ...
Torsdag ble Hundreårsmarkeringens program for Kulturnatt i Oslo presentert. Åstedet var Frimurerlogen, og som avslutning på seansen var det annonsert...
Tirsdag 10. mai ble stortingsmeldingen om kultur og næring lagt fram. Den viser at kultursektoren har stor innvirkning på norsk...
Cikada strykekvartett slipper ny CD på ECM med en releasekonsert på Blå mandag 23. mai. Menyen lyder på tre amerikanske...