Klart for nye kammersommerdager i Risør

Kammermusikkfestivalen i Risør feirer i år sitt eget jubileum med å tyvstarte på et annet. Mozart skal egentlig først feires i 2006. – Men vi trenger mer enn én festival for en grundig og bred presentasjon, heter det fra sørlandsbyen. De varter blant annet opp med en Mozart-opera. I tillegg blir den danske komponisten Bent Sørensen presentert. Flere store navn legger veien om Risør i sommer, blant andre cellisten og dirigenten Heinrich Schiff og Arcanto-kvartetten. Festivalen starter 28. juni.

Av Hild Borchgrevink



Operaen er Mozarts ”Zaide” i Italo Calvinos versjon, byr på kaleidoskopisk teaterlek og musikk med flere av Mozarts største hits.

Risør gleder seg også til å presentere den danske komponisten Bent Sørensen. Verkenes hemmelige, poetiske titler henspiller ofte på minner om eller inntrykk av noe som har vært. Etter en framføring av et Bent Sørensen-verk skal Arne Nordheim ha sagt: ”Dette minner meg veldig om noe jeg aldri har hørt før”!

Bjørn Kruse blir å høre i flere verk, blant annet med en fersk blåseoktett som er en kommentar til Mozarts to verk for samme besetning. Oktetten er et bestillingsverk og fremførelsen en urframføring. Mozart, Strauss, Sørensen og Kruse blir hovedprofiler i Risørs musikalske meny.

Blant verdensnavnene som i år finner veien til den legendariske kammermusikkfestivalen på Sørlandet, finner vi flere pianister foruten den ene av to kunstneriske ledere, Leif Ove Andsnes. Pianistene Emanuel Ax, Jonathan Biss og Ariane Haering gjester alle festivalen.

Ax’ repertoar spenner fra 1700-tallets klassikere til det tyvende århundres verk av blant andre Adams, Rouse, Sheng og Penderecki. Han har mottatt Grammypriser for innspillingene av Haydn klaversonater og Brahms klavertrio.

Jonathan Biss har spilt med flere av de største orkestrene og var i fjor med i Jerusalem Chamber Music Festival. Han har også gitt mange recitals fiolinisten Miriam Fried. I 2002 vant han Gilmore Young Artist Award og er deltaker i BBCs New Generation Artist program.

Ariane Haering har gjestet en rekke internasjonale festivaler og har jevnlig kammermusikkvirksomhet med blant andre Benjamin Schmid, Brodskykvartetten og St. Petersburg strykekvartett. Sommeren 2004 utga hun, sammen med Benjamin Schmid, en CD med Mozartsonater for klaver og fiolin. Fiolinisten Schmid kommer også til Risør.

En annen viktig profil som Risør Kammermusikkfest har klart å hanke inn, er cellisten og dirigenten Heinrich Schiff, som også har vært gjestedirigent i Stavanger Symfoniorkester denne sesongen. I Mozart-operaen kommer sangerne Sophie Karthäuser, Christoph Genz, Corby Welch, Stephan Genz og Rudolf Rosen.

Andre solister som kommer til Risør er klarinettisten Sharon Kam, fløytisten Andrea Lieberknecht, hornisten Marie Luise Neunecker, oboisten Louise Pellerin, fagottisten Dag Jensen. Dessuten kommer Arcanto-kvartetten.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Til å lede de større ensembleverkene vil Risør hente Christian Eggen, og i tillegg til å dirigere vil han også bidra som utøver.

Som vanlig spiller også Risør Festival Strings, festivalens prosjektorkester satt sammen for anledningen, som hvert år høster stor anerkjennelse blant anmelderne.

Her kan du finne hele programmet for årets kammermusikkfest i Risør, som varer til 3. juli.