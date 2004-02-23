Andsnes med egen serie i Carnegie Hall

Pianist Leif Ove Andsnes har fått sin egen «Perspectives»- serie i New Yorks berømte konsertsal Carnegie Hall. Sesongen 2004-2005 skal han gi syv konserter i Carnegie Hall, både solorecitals og kammermusikk, med programmer han selv har satt sammen. Andsnes blir den yngste kunstneren som får en «Perspectives»-serie i seriens historie. Han følger etter musikere som Martha Argerich, James Levine og Mitsuko Uchida. – Jeg bestemte meg for å gi meg selv lov til å være veldig eklektisk da jeg fikk muligheten til å lage denne serien, sier Leif Ove Andsnes ifølge de ansvarlige i Carnegie Hall. – Jeg ville vise forskjellige ting som er viktige for meg som musiker.

Av Hild Borchgrevink

Andsnes er også den første fra Skandinavia som har fått æren av en Perspectives-serie. I løpet av de syv konsertene mellom oktober i år og mai neste år skal han blant annet urframføre et nytt pianoverk som Carnegie Hall har bestilt av den danske komponisten Bent Sørensen, spille Beethovensonater med Christian Tetzlaff og Rachmaninovs 2. klaverkonsert med San Francisco Symphony.

Dessuten vil Andsnes hente flere kammermusikkprogrammer til serien som er inspirert av hans egen Risør Kammermusikkfest, konserter som blant andre involverer pianisten Håvard Gimse, bratsjisten Lars Anders Tomter, fiolinisten Henning Kraggerud og sangerne Randi Stene og Ann Helen Moen, i flere verk av blant andre Leos Janacek, en komponist Andsnes portretterte med en av sine første CDinnspillinger.

Både Ian Bostridge og Christian Tetzlaff gjør sine Carnegie Hall-debuter i Andsnes´ serie.

— Først og fremst er dette musikk som jeg har veldig sterke følelser for, alt fra komponister som Schubert og Schumann – komponister jeg pleier jevnlig kontakt med – til samtidskomponister som jeg føler en spesiell nærhet til, slik som György Kurtag og Matthias Ronnefeld (1959-86) – en dansk komponist som døde tragisk ung, sier Leif Ove Andsnes i følge pressemeldingen. – – Musikken til Kurtag og Ronnefeld er virkelig sterk og kompakt – et moderne språk med en utrolig følelsesmessig påvirkning. Men jeg antar at man også kunne si at alle komponistene jeg har valgt har en poetisk visjon og skriver veldig ekspressiv musikk.

Andsnes ser også på serien som en flott mulighet til samarbeid, til en dialog mellom ham og noen av hans nærmeste musikervenner.

— Jeg kommer til å spille sammen med to kunstnere som kanskje er dem jeg arbeider med oftest: tenoren Ian Bostridge og fiolinisten Christian Tetzlaff, begge er fantastiske musikere og mine gode venner. Jeg innleder serien sammen med Bostridge i oktober, vi framfører Schubert’s Winterreise. Han gjør det på en veldig spesiell måte, det er intenst og personlig.

Med San Francisco Symphony og deres dirigent Michael Tilson Thomas skal Leif Ove Andsnes spille Rachmaninovs annen pianokonsert i Carnegie Hall. Andsnes og Tilson Thomas har hatt stor glede av å arbeide sammen i flere verk – blant annet i Rachmaninovs tredje for noen år siden. – Jeg er veldig glad i å arbeide med denne dirigenten som har en så utforskende holdning til musikk, sier Andsnes.

De tre kammermusikkprogrammene skal ikke være i hovedsalen, men i en kammersal som heter Zankel Hall. Her blir det løsnet på slipset. Andsnes har satt sammen mange verk som både i seg selv er utradisjonelt repertoar, og som fremstår i en utfordrende kontekst. – De tre kammerprogrammene i Zankel er ville, mener pianisten. – De er fulle av store kontraster men setter også musikk ved siden av hverandre som fungerer godt sammen – alt fra Bach til Kurtág. Jeg har forsøkt å fange stemningen og ånden i de programmene vi lager til Risør Kammermusikkfest. Alle komponistene vi framfører er veldig orientert mot det narrative, de er store historiefortellere: Kurtag, Ronnefeld, Schumann, Janácek. Vi skal lage kammerkonserter, men med et stort spenn – alt fra duoer til et stort verk som Kurtágs Quasi una Fantasia, som har romlige elementer, og til dette drar vi nytte av fleksibiliteten i Zankel Hall.

Leif Ove Andsnes skal også spille en solorecital, som blir hans tredje i Carnegie Hall hittil. På programmet i den står en av de store Schubertsonatene og Mussorgskys Bilder fra en utstilling. I midten spiller han et stykke som Carnegie Hall har bestilt av den danske komponisten Bent Sørensen. – Jeg kjenner ham personlig og jeg synes han er den av de skandinaviske komponistene som beveger meg dypest; han har en veldig distinkt og personlig stemme, sier Andsnes.

Pianisten sier til Carnegie Hall at han også er svært glad for muligheten Perspectives-serien gir ham til å tilbringe tid i New York.

— New York er blitt et veldig spesielt sted for meg, and det å ha tid til å knytte seg tettere til musikklivet i denne spesielle byen er en annen av de store fordelene som kommer av å gjøre denne serien. Jeg er veldig takknemlig for denne spesielle muligheten!

Men Andsnes skal til USA før Perspectives-serien også. I april/mai reiser han på en turne til åtte amerikanske byer sammen med Tonhalle Orchestra Zurich og dirigent David Zinman. Turneen inneholder blant annet to konserter i Carnegie Hall. Programmet er Mozarts pianokonsert nr. 9 i Ess K.271 og Brahms´ pianokonsert nr. 1 i d-moll.

I juni reiser pianisten hjem til Norge og Risør og sin egen årlige Risør kammermusikkfest fra 22.-27. juni.

Her kan du lese programmet for Leif Ove Andsnes´ konserter i Carnegie Hall:

Perspectives: Leif Ove Andsnes

2004-2005 i Carnegie Hall, New York

1. Lørdag 16. oktober 2004 20:00

IAN BOSTRIDGE

LEIF OVE ANDSNES

Isaac Stern Auditorium

Ian Bostridge, Tenor (Carnegie Hall Recital Debut)

Leif ove Andsnes, Piano

FRANZ SCHUBERT Winterreise, D.911

2. Torsdag 20. januar 2005 20:00

LEIF OVE ANDSNES

Isaac Stern Auditorium

Leif Ove Andsnes, Piano

FRANZ SCHUBERT Sonata in D Major, D.850

BENT SØRENSEN nytt verk

(urframføring, bestilt av Carnegie Hall Corporation)

MODEST MUSSORGSKY Pictures at an Exhibition

3. Onsdag 16. mars 2005 20:00

SAN FRANCISCO SYMPHONY

Isaac Stern Auditorium

San Francisco Symphony

Michael Tilson Thomas, dirigent

Leif Ove Andsnes, Piano

Program bl.a.:

SERGEI RACHMANINOFF Piano Concerto No. 2 in C Minor, Op. 18

4. Onsdag 4. mai 2005 20.00

CHRISTIAN TETZLAFF

LEIF OVE ANDSNES

Isaac Stern Auditorium

Christian Tetzlaff, fiolin

Leif Ove Andsnes, Piano

LUDWIG VAN BEETHOVEN Sonata for Violin and Piano in A Major, Op. 30, No. 1

DMITRI SHOSTAKOVICH Sonata for Violin and Piano, Op. 134

EDVARD GRIEG Violin Sonata No. 3 in C Minor, Op. 45

5. Fredag 6. mai 2005 19:30

LEIF OVE ANDSNES

Kammerkonsert I

Zankel Hall

Leif Ove Andsnes, Piano

Christian Tetzlaff, fiolin

Lars Anders Tomter, bratsj

Jean-Guihen Queyras, Cello

Martin Fröst, klarinett

Øvrige musikere annonseres senere

LEOS JANÁCEK Pohádka (“Fairy Tale”) for Cello and Piano

MATTHIAS RONNEFELD Sextet, Op. 2

ROBERT SCHUMANN Piano Trio No. 3 in G Minor, Op. 110

GYÖRGY KURTÁG Hommage à R. Sch.

6. Mandag 9. mai 2005 19:30

LEIF OVE ANDSNES

Kammerkonsert II

Zankel Hall

Leif Ove Andsnes, Piano

Håvard Gimse, Piano

Ann-Helen Moen, Sopran

Randi Stene, Mezzo-Sopran

Martin Fröst, klarinett

Alexander Kerr, fiolin

Lars Anders Tomter, bratsj

Jean-Guihen Queyras, Cello

Christian Eggen, dirigent

Øvrige musikere annonseres senere

MATTHIAS RONNEFELD Sonatina for Clarinet and Piano, Op. 12

ANTONÍN DVORÁK Moravian Duets (Selections)

LEOS JANÁCEK Ríkadla

MATTHIAS RONNEFELD Grodek, Op. 7

JOHANN SEBASTIAN BACH Concerto for Keyboard and Orchestra No. 5 in F Minor, BWV 1056

GYÖRGY KURTÁG … quasi una fantasia …