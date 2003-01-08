Kunstmusikk

Er alle gode ting fire for Andsnes?

Publisert
08.01.2003
Skrevet av
Arvid Skancke-Knutsen

Tirsdag ettermiddag ble det kjent at Leif Ove Andsnes er nominert til Grammy Award. Den norske pianisten er nominert i klassen for beste instrumentale soloprestasjon for sin plate «Grieg: Lyric Pieces» med Det Norske Kammerorkester – en plate som i oktober vant Gramophone Award. Samtidig er Haugesunderen også nominert til årets Spellmannpris, men da for innspillingen av Schuberts pianosonate i A-dur.

Unni Hopmoen i EMI Classics, Norge er svært glad i sakens anledning, og forteller følgende om Andnes’ reaksjoner på den høythengende nominasjonen.

— Griegs Lyriske stykker står Leif Oves hjerte nær, og han er både glad og overrasket over nominasjonen, som på en måte blir dobbelt norsk. I oktober vant han Gramophone award for samme innspilling, og platen har til nå solgt fantastiske 40 000 eksemplarer. Utrolig nok er ikke denne innspillingen nominert til årets Spellemannpris, men det er derimot hans fremragende innspilling av Schuberts pianosonate i A-dur med Ian Bostridge.

Hovedpersonen selv er er for tiden i USA, men kommer tilbake til Europa denne helgen. Neste måned reiser Andsnes på ny tilbake til USA for nye konserter, der han i perioden 21. til 25. februar vil opptre i Illinois, Atlanta og New York. Han er derfor avskåret fra å være tilstede på såvel Spellemannutdelingen (den 22.) som Grammy-seremonien (dagen etter), opplyser Hopmoen. Andsnes er først tilbake på konsertscenen i Norge 8. april, da han spiller han i Oslo Konserthus.

Denne våren vil Andnses gi et tyvetalls konserter i Europa og USA. På programmet står verker av Chopin, Grieg, Debussy og den japanske komponisten Miyoshi. Andsnes spilte sine første konserter i USA alt i 1989, men det drøyde ti år før han skulle få sin debut i Carnegie Hall. Nå åpner den legendariske New York-salen igjen sine dører for nordmannen.

— Selv om min debut i Carnegie Hall kom relativt sent i min karriere, var jeg likevel veldig nervøs, forteller Andnes selv. – Jeg hadde spilt repertoret, som besto av Liszt og Schubert, en rekke ganger i Europa, og følte meg godt forberedt, men Carnegie Hall er likevel noe helt spesielt. Jeg glemmer aldri den opplevelsen. Salen var full av musikkelskere, og jeg spilte noe av det vanskeligste jeg har vært borte i mitt, Liszt i den første halvdelen, og Schuberts første sonate i den andre. Det var virkelig utmattende. Denne gangen kan jeg forhåpentlig slappe litt mer av og bare nyte situasjonen.

Andsnes er tidligere nominert til Grammy både i 1998, 1999 og 2001 – de første to årene for henholdsvis «Piano Sonata» av Scubert og «Dan Långje Långje Vettranåttæ» med komposisjoner av Grieg, Tveit, Valen og Sæverud. I 2001 var han attpåtil dobbelt-nominert, i kategorien for både Beste Klassiske Album og Beste Instrumentalfremføring med orkester, og da med verker av Haydn på programmet. Den sistnevnte innspillinngen skaffet ham også Gramophone Award i 2000 for Beste konsertfremføring.

Ny CD med Andsnes kommer i april. Du kan finne mer informasjon på nettsiden www.andsnes.com.

GenreKunstmusikkPlateutgivelserPriserUtlandet

