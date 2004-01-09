Bernt Lauritz Larsen er gått bort

Risør Kammermusikkfests grunnlegger og direktør for Det Norske Kammerorkester, Bernt Lauritz Larsen, døde 8. januar, 57 år gammel. Med ham er en av norsk musiklivs dyktigste administratorer gått bort. I 2003 ble han tildelt H. M. Kongens Fortjenestemedalje i gull for sin virksomhet for norsk musikkliv.

Av Hilde Holbæk-Hanssen

«Når alt går bra, merker musikere ingenting, men det å administrere nærmer seg en kunstart på linje med musikken» uttalte Bernt Lauritz Larsen i Mona Levins bok til 25-årsjubileet til Det Norske Kammerorkester. Levin omtaler Larsen på følgende måte: ”… en ryddig, kreativ og kunnskapsrik person med en egen evne til å se ting i sammenheng, fabelaktig til å etablere og holde kontakter”.

Spesiallærereren fra Risør satte i 1991 i gang sin unike festival i samarbeid med bratsjisten Lars Anders Tomter som kunstnerisk leder. Et par år etter hadde sistnevnte sikret seg Leif Ove Andsnes som makker.

Dette teamet viste seg å bli uslåelig. Med to verdensnavn som programmakere og en dyktig administrator seilte festivalen opp som noe helt spesielt. ”Hvordan kan vi klare å holde dette hemmelig” skrev The Daily Telegraphs anmelder Geoffry Norris etter festivalen i 1995. Alle som har vært tilstede i dette kammermusikkens mekka, krydret med sørlandsidyll ved St.Hanstider, skjønner hva Norris mente. For egentlig er det umulig. Når man ser menneskemengden som stiller seg i kø over en time før konserten, med for lengst innkjøpte billetter, og så ser på den knøttlille barokkirken ser man at det er umulig. Så mange mennesker lar seg ikke presse inn i en så liten kirke!

Men Bernt Lauritz Larsen kunne. Med sjarm og autoritet, og den bemerkelsesverdige stemmen som bar, selv om han egentlig snakket dempet, skviset han folk sammen i benkeradene. Med lun humor annonserte han sykdomsforfall og programendringer. Og tett innpå Barbara Hendricks, Håkan Hardenberger eller Gidon Kremer oppnådde man de helt store musikkopplevelsene.

Like unikt er det at festivalen har gått med overskudd hele tiden, noe det står stor respekt av. Tross stadig overfylte lokaler kan Risør ikke huse store publikumsmengder. Og det er verdensnavn som står på plakaten. Mange er i ilden både 3 og 4 ganger i løpet av festivalen. Det er ikke gratis. Men det har vært attraktivt for musikerne å være tilstede i Risør.

Suksessen i Risør gikk ikke upåaktet hen og i 1993 ble Bernt Lauritz Larsen overtalt til å gå inn som direktør for Det Norske Kammerorkester. Siden da har hans virke vært delt mellom disse to institusjonene med stort hell. Med sin autoritet og sterke personlighet har han drevet orkesteret fremover, arrangert turneer, valset opp med myndigheter, sponsorer og, ikke minst, kunstnere.

Bernt Lauritz Larsen mottok Risør Kommunes kulturpris i 1995 og Aust-Agder Fylkeskommunes Kulturpris i 1996. I 2003 ble han tildelt H. M. Kongens Fortjenestemedalje i gull for sin virksomhet for norsk musikkliv.