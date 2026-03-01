Forfatter: Hilde Holbæk-Hanssen

Frankfurtstand
Kunstmusikk

Norsk spirit i Frankfurt

Sentralt i hall 3.1 på Musikmesse Frankfurt har Norge plassert seg over 60 kvadratmeter. Her står MIC, forlagene Cantando og...

Cello
Kunstmusikk

Hva en stjålen cello kan føre til

– 50 år er noe man feirer, 60 år er en erkjennelse, påstår Olav Anthon Thommessen. Derfor stakk han av...

Ruben Sverre Gjertsen
Kunstmusikk

Sirkler i Luzern

Onsdag urfremføres «Circles» av Ruben Sverre Gjertsen på Luzern Festival i Frankrike. Pierre Boulez dirigerer og Luzern Festival Academy fremfører...

Kristian Lindberg og Berit Norbakken Solset (Foto: Nicki Twang)
Kunstmusikk

To nye INTRO-musikere kåret

INTRO-vinnerne er Berit Norbakken Solset og Kristian Lindberg. Finalen i INTRO-klassisk finner sted under Festspillene i Bergen hvert år. Vinnerne...

Harald Herrestahl, Bull biografi (Foto: Hilde Holbæk Hanssen)
Folkemusikk

Ole Bull-renessansen

Fiolinvirtousen Ole Bull opplever en renessanse i disse dager. Under Festspillene i Bergen ble første i bind i Harald Herresthals...

Festspillene i bergen plakat
Kunstmusikk

Svenneprøve med handicap

Festspillenes åpningskonsert gikk ikke helt som planlagt, etter at Bergen Filharmoniske Orkester ble tatt ut i streik tidligere denne uken....

Eivind Gullberg Jensen, fra fordekammerkor.net
Kunstmusikk

Ung norsk dirigent med suksess i Paris

Den unge norske dirigenten Eivind Gullberg Jensen gjorde seg fortjent til ti minutters ovasjoner med Orchestre national de France i...

Kjell Hillveg – Åpning av Musikkvarehuset.no

Oslos nye musikkvarehus

Med kåseri, konsert og kanapeer ble åpningen av Musikkvarehuset.no markert på en tilstelning i Kirkegt. 30 i går ettermiddag. Her...

Else Olsen S, 2005 (foto: Elisabeth Tønnesen)
Kunstmusikk

Ultima Ung i Nasjonalbiblioteket

Årets konserter i serien Ultima Ung finner sted i det nyrestaurerte Nasjonalbibliotekets auditorium. I alt blir det seks gratiskonserter med...

Poing i St. Petersburg (foto: Hilde Holbæk Hanssen)
Kunstmusikk

Ballade i St. Petersburg: NEW Nordic Music Festival i St. Petersburg

Russerne er et kulturinteressert folk. De er godt vant. De er bevisst. I Sovjet-tiden hadde de nesten ubegrenset tilgang på...

Aage Kvalbein,
Kunstmusikk

Aage Kvalbein: Nye sanger fra en cello

Aage Kvalbein gir i disse dager ut en CD med ti norske verk for solo cello. Og det er kanskje...

Fra åpningen av Nasjonalbiblioteket, 15. august 2005 (Foto: Ann Iren Ødeby)
Politikk & debatt

Nasjonalbibliotek for fulle seil

Under en spektakulær åpningsforestilling av beste Kjersti Alveberg-merke, og tilstedeværelse fra kulturminister, ordfører og representanter for det offisielle Norge, åpnet...

Annar Follesø,
Kunstmusikk

Annar Follesø: Bartok, Ligeti og barokk

Til sitt siste portrettintervju fra årets Festspill i Bergen har Ballade valgt å snakke med fiolinisten Annar Follesø. Sammen med...

Joachim Kjelsaas Kwetzinsky på Festspillene i Bergen,
Kunstmusikk

Joachim Kjelsaas Kwetzinsky: Usentimental følsomhet

Ballade har under årets Festspill i Bergen fokusert på ungt norsk talent. I løpet av festivalens siste helg holdt noen...

Øyonn Groven Myhren i "Tidsreisen" (Foto: Knut Åserud)
Folkemusikk

Ballade på Festspillene: Finstemt skolesekk

Det er bare å innrømme det: All grunn til å misunne barn og barnebarn! Neste generasjon vil få en helt...

Johannes Weisser (Foto: Hilde Holbæk Hanssen)
Kunstmusikk

Johannes Weisser: På vei hjem

«Ung, fremadstormende, uvanlig talentfull» står det i Festspillenes presentasjon. I fjor satte han hovedstaden på ende med sin Masetto i...

Kjell Tore Innewrvik på FiB,
Kunstmusikk

Kjell Tore Innervik: Trommer, elg og kvarttoner

I et ufattelig fullt slagverkstudio i Grieghallen har Ballade fått audiens hos INTRO-musiker Kjell Tore Innervik. Det ble et lærerikt...

Nils Henrik Asheim på Festspilene,
Kunstmusikk

Festspillene i Bergen: Prosjekt Fartein Valen

Skulle man forville seg opp i Bergens Botaniske Hage på Nygårdshøyden under årets festspill bør man avlegge Drivhuset et besøk....

Håkon Mørch Stene og Johannes Weisser, vinnere av Klassisk INTRO,
Kunstmusikk

Årets klassiske INTRO-musikere er klare

Lørdag 28. mai gikk finalen for INTRO Klassisk av stabelen i Bergen. De to vinnerne var Håkon Mørch Stene, slagverk...

Marianne Beate Kielland under Festspillene i Bergen,
Kunstmusikk

Marianne Beate Kielland – mezzo med hovedfag Cage

Mezzosopran. Hovedfag i John Cage. Bach-spesialist. Festivaldirektør. Ikke operasanger. Etter en strålende konsert i Troldsalen, hvor Marianne Beate Kielland viste...

Tor Espen Aspaas får Robert Levin prisen 2005 av Mona Levin
Kunstmusikk

Robert Levins Festspillpris til Tor Espen Aspaas

Pianist Tor Espen Aspaas ble fredag tildelt Robert Levins Festspillpris 2005 på 25 000 kroner. Mona Levin holdt talen til...

Gjermund og Einar Olav Larsen, fele (foto: HHH)
Folkemusikk

På festspill i Bergen: «Brødrene Larsen»

Nei, de kaller seg ikke det. Men brødre er de og Larsen heter de. Og med slåtter og pols spilte...

Ingfrid Breie Nyhus
Kunstmusikk

Den norske solistpris til Ingfrid Breie Nyhus

En ny musikkpris så dagens lys under åpningen av Festspillene i Bergen, forteller Ballades utsendte Hilde Holbæk-Hanssen. Den unge pianisten...

Line Thing Helseth
Bransjen

Lytterforeningen: Den klassiske musikkens Bellona

Med Jan Erik Vold-sitatet «Det er håpløst og vi gir oss ikke» som inspirasjon gyver Lytterforeningen for klassisk musikk løs...

Musikmesse Frankfurt – MICs stand
Bransjen

Rapport fra Musikkmesse Frankfurt 2005

Musikmesse Frankfurt åpnet sine dører onsdag. På en stor stand midt i en av messehallene finner man norske forlag, Norsk...

Risør Festival Strings
Kunstmusikk

Kammermusikk og måkeskrik

Hva er det med Risør? Hvorfor i all verden klarer man akkurat der å få til en festival som tar...

Frankfurt
Bransjen

Musikmesse Frankfurt 2004

Musikmesse Frankfurt ble i år arrangert 31.mars-3. april. Messen var større enn noen gang med seks sprengfulle messehaller, alle i...

Rolf Wallin (stående, s/h)
Kunstmusikk

Rolf Wallin urfremføres i Cleveland

En begivenhet av de helt store finner sted i Cleveland, Ohio, på torsdag. Da urfremfører Cleveland Orchestra Rolf Wallins nye...

Hans Gefors
Kunstmusikk

Den nye musikkdramatikken – NKF’s seminar 2004

Norsk Komponistforening inviterte til seminaret «Den nye musikkdramatikken» i Åsgårdstrand i dagene 13.-15. februar. Det er sjette gang komponistforeningen arrangerer...

Thomas Tellefsen (1823 – 1874)
Kunstmusikk

Thomas Tellefsen – en ny oppdagelse

«Den absolutte gjenoppdagelsen fra Norge i 2004» uttaler plateselskapet SIMAX om sin nye utgivelse med kammermusikk av Thomas Dycke Ackland...