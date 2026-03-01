Norsk spirit i Frankfurt
Sentralt i hall 3.1 på Musikmesse Frankfurt har Norge plassert seg over 60 kvadratmeter. Her står MIC, forlagene Cantando og...
– 50 år er noe man feirer, 60 år er en erkjennelse, påstår Olav Anthon Thommessen. Derfor stakk han av...
Onsdag urfremføres «Circles» av Ruben Sverre Gjertsen på Luzern Festival i Frankrike. Pierre Boulez dirigerer og Luzern Festival Academy fremfører...
INTRO-vinnerne er Berit Norbakken Solset og Kristian Lindberg. Finalen i INTRO-klassisk finner sted under Festspillene i Bergen hvert år. Vinnerne...
Fiolinvirtousen Ole Bull opplever en renessanse i disse dager. Under Festspillene i Bergen ble første i bind i Harald Herresthals...
Festspillenes åpningskonsert gikk ikke helt som planlagt, etter at Bergen Filharmoniske Orkester ble tatt ut i streik tidligere denne uken....
Den unge norske dirigenten Eivind Gullberg Jensen gjorde seg fortjent til ti minutters ovasjoner med Orchestre national de France i...
Med kåseri, konsert og kanapeer ble åpningen av Musikkvarehuset.no markert på en tilstelning i Kirkegt. 30 i går ettermiddag. Her...
Årets konserter i serien Ultima Ung finner sted i det nyrestaurerte Nasjonalbibliotekets auditorium. I alt blir det seks gratiskonserter med...
Russerne er et kulturinteressert folk. De er godt vant. De er bevisst. I Sovjet-tiden hadde de nesten ubegrenset tilgang på...
Aage Kvalbein gir i disse dager ut en CD med ti norske verk for solo cello. Og det er kanskje...
Under en spektakulær åpningsforestilling av beste Kjersti Alveberg-merke, og tilstedeværelse fra kulturminister, ordfører og representanter for det offisielle Norge, åpnet...
Til sitt siste portrettintervju fra årets Festspill i Bergen har Ballade valgt å snakke med fiolinisten Annar Follesø. Sammen med...
Ballade har under årets Festspill i Bergen fokusert på ungt norsk talent. I løpet av festivalens siste helg holdt noen...
Det er bare å innrømme det: All grunn til å misunne barn og barnebarn! Neste generasjon vil få en helt...
«Ung, fremadstormende, uvanlig talentfull» står det i Festspillenes presentasjon. I fjor satte han hovedstaden på ende med sin Masetto i...
I et ufattelig fullt slagverkstudio i Grieghallen har Ballade fått audiens hos INTRO-musiker Kjell Tore Innervik. Det ble et lærerikt...
Skulle man forville seg opp i Bergens Botaniske Hage på Nygårdshøyden under årets festspill bør man avlegge Drivhuset et besøk....
Lørdag 28. mai gikk finalen for INTRO Klassisk av stabelen i Bergen. De to vinnerne var Håkon Mørch Stene, slagverk...
Mezzosopran. Hovedfag i John Cage. Bach-spesialist. Festivaldirektør. Ikke operasanger. Etter en strålende konsert i Troldsalen, hvor Marianne Beate Kielland viste...
Pianist Tor Espen Aspaas ble fredag tildelt Robert Levins Festspillpris 2005 på 25 000 kroner. Mona Levin holdt talen til...
Nei, de kaller seg ikke det. Men brødre er de og Larsen heter de. Og med slåtter og pols spilte...
En ny musikkpris så dagens lys under åpningen av Festspillene i Bergen, forteller Ballades utsendte Hilde Holbæk-Hanssen. Den unge pianisten...
Med Jan Erik Vold-sitatet «Det er håpløst og vi gir oss ikke» som inspirasjon gyver Lytterforeningen for klassisk musikk løs...
Musikmesse Frankfurt åpnet sine dører onsdag. På en stor stand midt i en av messehallene finner man norske forlag, Norsk...
Hva er det med Risør? Hvorfor i all verden klarer man akkurat der å få til en festival som tar...
Musikmesse Frankfurt ble i år arrangert 31.mars-3. april. Messen var større enn noen gang med seks sprengfulle messehaller, alle i...
En begivenhet av de helt store finner sted i Cleveland, Ohio, på torsdag. Da urfremfører Cleveland Orchestra Rolf Wallins nye...
Norsk Komponistforening inviterte til seminaret «Den nye musikkdramatikken» i Åsgårdstrand i dagene 13.-15. februar. Det er sjette gang komponistforeningen arrangerer...
«Den absolutte gjenoppdagelsen fra Norge i 2004» uttaler plateselskapet SIMAX om sin nye utgivelse med kammermusikk av Thomas Dycke Ackland...