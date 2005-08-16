Nasjonalbibliotek for fulle seil

Under en spektakulær åpningsforestilling av beste Kjersti Alveberg-merke, og tilstedeværelse fra kulturminister, ordfører og representanter for det offisielle Norge, åpnet H.M. Kongen i går det nye Nasjonalbiblioteket i Oslo ved å heise seil i Lysgården, det sentrale atriet som til daglig fungerer som kantine. Valgerd Svarstad Hauland kunne fortelle at en av hennes første invitasjoner som kulturminister var til Nasjonalbiblioteket. – Det ble et dyrt besøk, fortalte hun. – Men det hadde vært dyrere å la det være.

Av Hilde Holbæk-Hanssen, Musikkinformasjonssenteret

Inndelt i grupper fikk de inviterte en omvisning av det sjeldne slaget, hvor innpå 40 aktører – skuespillere, studenter fra Kunsthøskolen i Oslo, statister og barn – fabulerte rundt fenomenene bibliotek, litteratur, hukommelse, og, ikke minst, stillhet.

Det første møtet var imidlertid ikke spesielt stille: Midt under en presentasjon av Emmanuel Vigelands takmalerier i foyeren gikk skuespiller Endre Hellestveit bokstavlig talt på trynet ned steintrappen, mens hans stabel med bøker føk til alle kanter.

Han ble raskt irettesatt av en uglelignende ”urbibliotekar” i Anne Marit Jacobsens fjærkledte skikkelse, som steg opp av mottaksskranken: ”Hysj!” I Arne Berggrens monolog redegjorde hun bl.a. for all den informasjon Nasjonalbiblioteket har om trapper.

Etter denne sjokkartede opplevelse ble de forskjellige gruppene loset gjennom den nye aulaen, hvor det 12-årige klavertalentet Julie Ye spilte Chopin og Sparre Olsen, og videre gjennom det vakre, gamle Slottsbiblioteket, som har beholdt i sin opprinnelige utforming. På vei opp den freskemalte trappen får gjestene følge av flammesluker Igor Necemer (på gelenderet) – hvis fremførelse av William Blake ender i et flammehav.

Ferden går videre, akkompagnert av Mats Claessons elektroniske klanger, forbi en 2-3 meter høy ”lesehest” og inn til den nye lesesalen. Fremst står en breakdanser, som presenteres som den nye datahjernen. Når han settes i gang kommer etter hvert danserne i gang med en ”Hysjballett”, som tar i bruk både aviser og bøker, akkompagnert av rap-aktør Aslak Hartberg.

Herfra går ferden videre opp til en av Nasjonalbibliotekets nye leietakere, Barnebokinstituttet, hvor karnevalskledte barn bidrar med rim og regler. En vakker, om enn bisarr opplevelse, er sopranen Signe Sannem Lund, med barokk blondekjole og alveører, som henger over en lysbro gjestene passerer, mens hun parafraserer over Bach.

Det hele ender opp i en storslagen forestilling i Lysgården, innledet av dansende trommeslagere, og Endre Hellestveit som nå er kommet seg såpass etter alle sine dramatiske fall at han makter å fremføre dikt av Olav H. Hauge mens han går på stylter!

Sangerinnen har nå kommet seg opp på taket av kantinen og avsynger ”Didos klage” (Remember me), mens en blomsterdryssende luftakrobat Torkjell Lera ”går” nedover heisveggen, – 4 etasjer. Etter et innslag fra Kjersti Alvebergs ballett «Volven», tar nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein ordet: ”Vi vil være en forlengelse av mytologien. Vi ønsker å danne den moderne skjebneveven. Og vi er ivrig etter å dele”.

Hun ga uttrykk for stor tilfredshet med at Nasjonalbiblioteket og Entra har klart å bevare så mye av det vakre gamle og samtidig skape et nytt praktbygg. Hun inviterte så H.M. Kongen til å heise seil for det nye biblioteket.

Seremonien ble avsluttet med Anne Marit Jacobsens fremførelse av Paal-Helge Haugens ”Alexandrias aske” og Jan Bang og Jan Garbareks komposisjon ”Manns minne”.

Og så ballongslipp, da, – eller ”heliumselementer” som det heter på fagspråket.

Det nyrestaurerte Nasjonalbiblioteket, med en prislapp i underkant av 400 millioner, åpnet i dag morges også dørene for publikum.

I bygget finner man også selvstendige aktører som Norsk Jazzarkiv, Norsk Visearkiv, Musikkinformasjonssenteret og Ballade.

Alt i kveld er det åpning av Marianne Heskes utstilling «Illumitations» i Nasjonalbibliotekets nye utstillingssal. Denne åpner for publikum klokken 18.