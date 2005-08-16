Politikk & debatt

Nasjonalbibliotek for fulle seil

Publisert
16.08.2005
Skrevet av
Hilde Holbæk-Hanssen

Under en spektakulær åpningsforestilling av beste Kjersti Alveberg-merke, og tilstedeværelse fra kulturminister, ordfører og representanter for det offisielle Norge, åpnet H.M. Kongen i går det nye Nasjonalbiblioteket i Oslo ved å heise seil i Lysgården, det sentrale atriet som til daglig fungerer som kantine. Valgerd Svarstad Hauland kunne fortelle at en av hennes første invitasjoner som kulturminister var til Nasjonalbiblioteket. – Det ble et dyrt besøk, fortalte hun. – Men det hadde vært dyrere å la det være.

Inndelt i grupper fikk de inviterte en omvisning av det sjeldne slaget, hvor innpå 40 aktører – skuespillere, studenter fra Kunsthøskolen i Oslo, statister og barn – fabulerte rundt fenomenene bibliotek, litteratur, hukommelse, og, ikke minst, stillhet.

Det første møtet var imidlertid ikke spesielt stille: Midt under en presentasjon av Emmanuel Vigelands takmalerier i foyeren gikk skuespiller Endre Hellestveit bokstavlig talt på trynet ned steintrappen, mens hans stabel med bøker føk til alle kanter.

Han ble raskt irettesatt av en uglelignende ”urbibliotekar” i Anne Marit Jacobsens fjærkledte skikkelse, som steg opp av mottaksskranken: ”Hysj!” I Arne Berggrens monolog redegjorde hun bl.a. for all den informasjon Nasjonalbiblioteket har om trapper.

Etter denne sjokkartede opplevelse ble de forskjellige gruppene loset gjennom den nye aulaen, hvor det 12-årige klavertalentet Julie Ye spilte Chopin og Sparre Olsen, og videre gjennom det vakre, gamle Slottsbiblioteket, som har beholdt i sin opprinnelige utforming. På vei opp den freskemalte trappen får gjestene følge av flammesluker Igor Necemer (på gelenderet) – hvis fremførelse av William Blake ender i et flammehav.

Ferden går videre, akkompagnert av Mats Claessons elektroniske klanger, forbi en 2-3 meter høy ”lesehest” og inn til den nye lesesalen. Fremst står en breakdanser, som presenteres som den nye datahjernen. Når han settes i gang kommer etter hvert danserne i gang med en ”Hysjballett”, som tar i bruk både aviser og bøker, akkompagnert av rap-aktør Aslak Hartberg.

Herfra går ferden videre opp til en av Nasjonalbibliotekets nye leietakere, Barnebokinstituttet, hvor karnevalskledte barn bidrar med rim og regler. En vakker, om enn bisarr opplevelse, er sopranen Signe Sannem Lund, med barokk blondekjole og alveører, som henger over en lysbro gjestene passerer, mens hun parafraserer over Bach.

Det hele ender opp i en storslagen forestilling i Lysgården, innledet av dansende trommeslagere, og Endre Hellestveit som nå er kommet seg såpass etter alle sine dramatiske fall at han makter å fremføre dikt av Olav H. Hauge mens han går på stylter!

Sangerinnen har nå kommet seg opp på taket av kantinen og avsynger ”Didos klage” (Remember me), mens en blomsterdryssende luftakrobat Torkjell Lera ”går” nedover heisveggen, – 4 etasjer. Etter et innslag fra Kjersti Alvebergs ballett «Volven», tar nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein ordet: ”Vi vil være en forlengelse av mytologien. Vi ønsker å danne den moderne skjebneveven. Og vi er ivrig etter å dele”.

”Det ble et dyrt besøk! Men det hadde vært dyrere å la det være”. Hun ga uttrykk for stor tilfredshet med at Nasjonalbiblioteket og Entra har klart å bevare så mye av det vakre gamle og samtidig skape et nytt praktbygg. Hun inviterte så H.M. Kongen til å heise seil for det nye biblioteket.

Seremonien ble avsluttet med Anne Marit Jacobsens fremførelse av Paal-Helge Haugens ”Alexandrias aske” og Jan Bang og Jan Garbareks komposisjon ”Manns minne”.

Og så ballongslipp, da, – eller ”heliumselementer” som det heter på fagspråket.

Det nyrestaurerte Nasjonalbiblioteket, med en prislapp i underkant av 400 millioner, åpnet i dag morges også dørene for publikum.

I bygget finner man også selvstendige aktører som Norsk Jazzarkiv, Norsk Visearkiv, Musikkinformasjonssenteret og Ballade.

Alt i kveld er det åpning av Marianne Heskes utstilling «Illumitations» i Nasjonalbibliotekets nye utstillingssal. Denne åpner for publikum klokken 18.

Vigdis Moe Skarstein, Valgerd Svarstad Haugland, Knut Arild Hareide (Foto: Lisbeth Risnes, MIC)

I anledning 7. juni: Nasjonalbiblioteket åpnet dørene på gløtt

Kulturminster Valgerd Svarstad Haugland og Miljøminister Knut Arild Hareide kastet i dag glans over Nasjonalbiblioteket, som inviterte til frokostmøte og...

Jan Garbarek 1 2004 (Foto: www.bremme hohensee.de

Kongen åpner nasjonalbiblioteket

Nasjonalbiblioteket har flyttet i sommer, og er nå på plass i flotte lokaler i rehabilitert bygg i Drammensveien i Oslo....

Verneplan for lydfestinger – NRKs eldste lydfesting (1934), fotografert av Anne Liv Ekroll, NRK

Lydkonferansen 2005: En møteplass for alle som er opptatt av lyd

Den tredje utgaven av Konferansen for norske lydarkiv og bibliotek arrangeres denne høsten i Nasjonalbibliotekets nye lokaler i Drammensveien. Lydarkivkonferansen...

Finn J. Kramer Johansen, Norsk Jazzarkiv

Norsk Jazzarkiv – et kompetansesenter

Flere sentrale aktører i norsk musikkliv har nå flyttet sammen i Nasjonalbibliotekets nyrestaurerte bygg i Drammensveien 42. Det dreier seg...

Adolf Østbye t.h. og Karl Pedersen. Bildet er tatt i Dovrehallen 1905.

Adolf Østbye – Norges første grammofonstjerne

Adolf Østbye var svært tidlig ute med å spille inn musikk – både på fonografrull og grammofonplate. I dette utdraget...

Vidar Vanberg: "Da de første norske grammofonstjernene sang seg inn i evigheten" (Nasjonalbiblioteket)

Da de første norske grammofonstjernene sang seg inn i evigheten

Det er ikke bare nasjonen Norge som kan feire sine første hundre år i år. Også norsk plateindustri tok sine...

Nominerte til Solistprisen 2019

Cellistene Amalie Stalheim og Sandra Lied Haga og fiolinist Johan Dalene er nominert til Den norske solistpris 2019.

Tonje Kaada og Henry Leeves Øya leder

Henry Leeves ny daglig leder for Øyafestivalen

Startet festivalkarrieren som frivillig på Øya, nå er han tilbake som daglig leder.

Barokkanerne med Cecilia Bernardini og Marianne Beate Kielland under årets Stockholm Early Music Festival

Norsk Barokkorkester og Barokkanerne slår seg sammen

– Det har på en måte vært kunstig å samarbeide så mye, og samtidig ha to forskjellige og konkurrerende ensembler,...