Lydkonferansen 2005: En møteplass for alle som er opptatt av lyd

Den tredje utgaven av Konferansen for norske lydarkiv og bibliotek arrangeres denne høsten i Nasjonalbibliotekets nye lokaler i Drammensveien. Lydarkivkonferansen er et møtested for samarbeid og kunnskapsutvikling for alle som arbeider med lyd. – Konferansen bør være av interesse for både produsenter, lydarkivarer, bibliotekarer og private samlere – kort sagt alle som til daglig er opptatt av lyd, sier hovedbibliotekar Inger Johanne Christiansen. Arrangørene håper å samle deltakere fra hele landet, både som representanter for institusjoner og som privatpersoner.

Av Arvid Skancke-Knutsen

Konferansen for norske lydarkiv og bibliotek arrangeres 20. og 21. oktober i Nasjonalbibliotekets lokaler i Drammensveien 42, med innlagt omvisning. Bakgrunnen for opprettelsen av konferansen var arbeidet med Verneplan for norske lydfestinger i 1997.

— Det er hele fem år siden vi var samlet i Bergen. Noe av det viktigste som skjedde da var at det ble laget en resolusjon om å etablere et norsk rockearkiv, forteller Inger Johanne Christiansen, som er hovedbibliotekar i Nasjonalbibliotekets Musikksamling.

– Siden den gang har det vært mange debatter rundt formidling av lyd og video på Internett – ikke minst i forhold til det nye EU-direktivet, forteller hun.

Platebransjen har lenge vært skeptisk til denne form for formidling, men med stadig flere legale tjenester tilgjengelig (Musikkonline.no, iTunes etc.), er nok alle enige om at denne distribusjonsformen har kommet for å bli, mener Christiansen.

— Illegal nedlasting av musikk og andre mediatyper er likevel fortsatt ei stor ufordring. Bibliotek og arkiv møter andre utfordringer i forhold til å rettighetsklarere materiale for digital formidling. Det vanligste i dag er å sikkerhetskopiere lydmateriale ved digitalisering, men valg av teknologisk løsning og andre utfordringer som kopisperrer kan reise mange problemstillinger – ikke minst med hensyn til jus. Bibliotek og arkiv vil nok i likhet med platebransjen møte nye utfordringer i forhold til å engasjere brukerne i fremtiden.

Nå er det altså klar for en ny lydkonferanse. Den forrige ble altså holdt i Bergen i oktober 2000, og bød på temaer som etableringen av et norsk rock/populærmusikk-arkiv, samt lyd- og billedfiler på Internett.

— I år som tidligere håper vi å samle deltakere fra hele landet, både fra ulike institusjoner og som privatpersoner, sier Christiansen. – Dette kan være produsenter (for eksempel fra platebransjen og radio/tv), lydarkivarer, bibliotekarer, private samlere – kort sagt alle som til daglig er opptatt av lyd. Med ABM-utvikling ønsker vi også spesielt å inkludere aktuelle museer i dette fellesskapet.

Konferansen vil åpnes av najonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein, og holdes i Nasjonalbibliotekets nye lokaler i Drammensveien med innlagt omvisning. Interesserte kan studere det foreløpige programmet på denne siden hos Nasjonalbiblioteket, eller ta direkte kontakt med Inger Johanne Christiansen på i.j.christiansen@nb.no.

Blant foredragsholderne er Tilman Hartenstein (prosjektleder, NRK), Chris Clark ( leder for samlingsutvikling, British Library Sound Archive), Vidar Vanberg (aktuell med boken «Da de første norske grammofonstjernene sang seg inn i evigheten»), Ole Bisbjerg (avdelingsleder, Statsbiblioteket i Århus), Vebjørn Søndersrød ( juridisk rådgiver, Nasjonalbiblioteket) og Bjarne Grevsgard (leder Arkiv & Research, NRK).

Et av innslagene under Lydkonferansen 2005 heter «Platebransjens utvikling med fokus på de senere år», og vil bli holdt av Jan Paulsen, som er daglig lederi FONO, samt bransjeveteranene Audun Tylden og Arve Sigvaldsen. Ballade kommer tilbake med nærmere informasjon, når programmet er ytterligere fastlagt.

Konferansen for norske lydarkiv og bibliotek har som formål å være en møteplass for samarbeid, kunnskapsutvikling og kulturpolitisk arbeid.