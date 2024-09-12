NOPA-stipendet til Signe DØ og Dancing the conga

Stipendet deles ut til sangdiktere og låtskrivere som vil prege musikklivet vårt fremover. Nå er det artisten Signe D(anielsen)Ø(grim) og bandet Dancing the conga som har blitt pekt ut av juryen til komponist- og tekstforfatterorganisasjonen NOPA.

– Vi har delt ut NOPA-stipender under Bylarm i mange år, og vinnerlista inkluderer finfine navn som Aurora, Dagny, brenn, Niilas, og Charlotte dos Santos, den gang også disse var i sin spede begynnelse av karrieren, melder opphaverorganisasjonen.

Under et Bylarm-arrangement på Ingensteds gikk et av årets stipend til Signe Danielsen Øgrim, aka Signe DØ, og et til bandet Dancing the conga. Vinnerne får med seg et diplom og 30 000 kroner. I fjor var det Sara Fjeldvær og Primz som fikk med seg stipendet.

I vår faste spalte Ballade video har vi vist flere av Signe DØs musikkvideoer, og her kan du se «Fyfaen», «Asleep» og «Evaporate».

Dette sier juryen om de to stipendvinnerne:

Signe Danielsen Øgrim

Signe Danielsen Øgrim skaper musikk som kombinerer høy teknisk og tekstlig kvalitet med en varm palett av lyder, en forlokkende stemme, og uventede twister i arrangementene. Den svevende, skiftende og samtidig tunge atmosfæren i musikken gir inntrykk av en kunstner som ikke skriver for å tilfredsstille andres forventninger, men som skaper fra hjertet og er trygg i sitt eget kunstneriske uttrykk. Vi spår en lang og spennende karriere for Signe og gleder oss til å følge henne i årene fremover.

Dancing the conga

Dancing the conga har et gjennomgående autentisk og lekent lydbilde som aldri kjeder deg. Låtskrivingen er quirky og med en bevisst enkelthet og vitner om en gjeng som er dyktige med pennen, kan sitt håndverk og koser seg med å lage musikk. Med sitt overskudd av sjarm og varme treffer musikken deres lytteren rett i hjertet og gjør Dancing the conga til en soleklar favoritt til å motta NOPA-stipendet.

Red. mrk.: Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige ballade.no. NOPA, Norsk Komponistforening og Musikkforleggerne er medlemmer i Foreningen Ballade.