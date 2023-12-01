Ballade video: Villblomster, drømmer og diamanter

Ny videouke med El Cuero, Bokassa, Blomst, Signe Dø, Aurora, Carl Petter Opsahl og Troll. Og et riktig hyggelig gjensyn med Span.

Vi hadde vel tenkt at vi skulle begynne nedtellingen til jul med litt rolige og sentimentale toner, englesang og bjelleklang. Men så ble dette en litt ekstra rocka utgave, likevel, med videoer fra utøvere som El Cuero, Bokassa, Blomst og Span. De sistnevnte gjør comeback etter 20 år, fremdeles med Jarle Bernhoft som energisk frontfigur. I tillegg avslutter vi også med black metal-trioen Troll, som er ute med det nye albumet Trolldom.

Men vi gjør som vanlig plass til litt annen musikk også. Du kan her se og høre til den nye låten til Signe Dø. Og den nyeste singelen til Aurora, som ble sluppet denne uken. Samt «Consider The Wildflowers« med Carl Petter Opsahl, som har laget videoen til sangen selv.

– Jeg tenker gjerne visuelt når jeg skriver musikk og blir inspirert av det jeg ser. Jeg er ofte ute og filmer, slik finner jeg inspirasjon til nye komposisjoner. Derfor er det viktig for meg å lage dem selv, siden de ofte er endel av selve komposisjonen og komposisjonens tilblivelsesprosess, sier Opsahl til oss.

Kort sagt: God fornøyelse!

EL CUERO: Dream It Up Again

Etter noen relativt rolige år, hvor medlemmene ellers har gjort seg bemerket i flere større norske band, deler El Cuero nå nyheten om at de legger ut på en norgesturné i april og mai 2024.

– Nå har vi endelig funnet det smutthullet vi trengte for å kunne slippe plate og spille konserter. Det er ikke bare enkelt med Kvelertak, Spidergawd og The Dogs som faste arbeidsgivere. Men til neste år skal vi ut og spille konserter med en rykende fersk plate i sekken.

«Dream It Up Again» er hentet fra det kommende albumet … Are We Done Yet?, som er innspilt og produsert av Per Borten fra Spidergawd i hans Sørgården Studio, våren 2021. Det er planlagt utgitt 8. mars til neste år.

– Vi er veldig stolte av det nye albumet vårt, og tror at konsertene på denne turneen kommer til å bli de morsomste vi har gjort på veldig lenge. Vi gleder oss derfor stort til å reise rundt og vise fram ny musikk for dere, forteller trommeslager Håvard Takle Ohr.

Nå foreligger også musikkvideoen til den nye singelen. Videoen er innspilt i Hamburg i Tyskland, og er filmet og regissert av Kristoffer Edvardsson for Heartflash Production.

El Cuero er inne i sitt 18. år som band, og har hele sju albumutgivelser bak seg. Det forrige studioalbumet var For All Remaining Days i 2017.

SPAN: Cut Like Diamonds

Dette er en eldre video, som vi tar frem igjen fordi Span gjør comeback etter 20 år med en konsert på Rockefeller i Oslo 9. og 10. februar 2024. De er også aktuelle på Tons Of Rock-festivalen neste sommer. Der opptrer for øvrig også Go-Go Gorilla, som lover fansen et gjenhør med låter som «Go Go Gorilla», «It’s Elvis», «Mother Porno» og «Superfuzz». Dette er den tiende utgaven av Tons Of Rock.

Span ble startet av Jarle Bernhoft på vokal og gitar, Fridtjof Nilsen på gitar, Fredrik Wallumrød på trommer og Vemund Stavnes på bass. Vemund Stavnes gikk ut på slutten av 2003, og ble erstattet av Kim Nordbæk. Forløperen til Span het Explicit Lyrics.

Span debuterte med EP-en «Baby’s Come Back» i 2002, og ga ut debutalbumet Mass Distraction høsten 2003. Våren 2005 kom Vs. Time, som blant annet inneholdt bandets mest suksessfulle single, «Cut Like Diamonds». Den var inne på 2. plass på VG-lista, men bandet ble oppløst samme høst.

Siden har Jarle Bernhoft hatt en svært vellykket solokarriere, som startet med Ceramik City Chronicles i 2008. Neste år skal han også ut på en større soloturné i USA.

BOKASSA: Let’s Storm The Capitol

Bokassa er fra Trondheim, og ble startet av gitarist og vokalist Jørn Kaarstad. De ga ut sin første EP, «War on Everything», i 2015. I 2017 kom debutalbumet Divide & Conquer, som i 2019 ble fulgt opp med Crimson Riders. Det året ble bandet, som ellers består av Olav Dowkes og Bård Linga, nominert til Spellemannprisen 2019 i klassen Årets gjennombrudd, samt Gramostipendet.

Bokassa var i 2019 med på Europa-turneen til Metallica, samen med svenske Ghost. Metallicas trommeslager Lars Ulrich har i flere intervjuer uttalt at Bokassa er hans nye favorittband. I 2021 vant trioen Bendiksenprisen, som deles ut av GramArt og Kulturdepartementet, med et prisbeløp på 100.000 kroner.

I begrunnelsen til juryen het det blant annet: – Med et sjangeroverskridende lydbilde og en voldsom energi står platene definitivt på egne ben, men det er på scenen musikken virkelig kommer til sin rett.

Det kommende tredjealbumet skal slippes 16. februar 2024 på Indie Recordings. Det er spilt inn av Tue Madsen, som også har jobbet sammen med Meshuggah, The Haunted og Halford, i Antfarm Studios i Danmark.

Bokassa feiret nylig sitt 10-årsjubileum med en konsert på Vulkan Arena i Oslo. Videoen til «Let’s Storm The Captol» er ved Pangaksama.

BLOMST: Schtøgg

Rockerne i Blomst møttes som studenter i Trondheim, og har gitt ut EP-en «Hold Kjeft og Smil» i 2012, debutalbumet Blomst i 2015, en B-side-EP (!) kalt «B for Blomst» i 2016, samt albumet Blomst IL i 2019. Deres siste album het Triatlon, og ble utgitt i 2022.

Blomst består av Ida Dorthea Horpestad (sang, gitar), Lasse Karlsen (gitar), Christopher Robin Omdahl (bass) og Teodor Andersen (trommer). Bandet spiller rock på norsk, og ble raskt en favoritt i studentmiljøer på begynnelsen av 2010-tallet.

Med sitt energiske og upretensiøse liveshow har Blomst turnert festivaler og utesteder landet over. De har markert seg som et rockeband som kombinerer riffbasert musikk med tekster som har blitt omtalt som en «rett-fra-levra statusoppdatering fra midten av 20-åra».

Utgiver Indie Recordings omtaler «Schtøgg» på denne måten: – «Schtøgg» er en herlig lita ilter perle, en lita hymne til alle de passivaggressive der ute. Sonisk er dette en noe annerledes låt, men i kjent Blomst-stil er også denne låta fylt til brimmen med attitude.

SIGNE DØ: Fyfaen

Fyfaen tenk at jeg får være din / Å som du snurrer rundt i tanken min / Plukket meg opp og lot meg ikke gå / Det er så sinnssykt høyt å falle nå.

Dette er ukens korteste låt, med en spilletid på mindre enn halvannet minutt. Til gjengjeld låter det veldig, veldig fint.

«Fyfaen» er skrevet av Signe Danielsen Øgrim, som også har produsert sangen sammen med Erik Samkopf. Videoen er ved Torjus Tenge. Han sto også bak videoen til «Circular Emotions», som vi presenterte i oktober.

Signe Dø og Torjus Tenge sier følgende om videoen:

– «Videoen til «Fyfaen» er et lengre onetake. Den er en forlengelse av låta, og starter ganske rett på – akkurat som sangen, ufiltrert og rett på sak.

– Arrangementet er sparsomt, og det instrumentale lager et slags rom hvor ordene kan få flyte fritt rundt i et vakuum som gradvis blir større og større. Vi prøvde å fange samme stemning i videoen. Det er en kjærlighetssang.

Det er så syke ting som står på spill / Men jeg tror fader meg vi får det til / Slipper deg kun hvis jeg blir helt nødt nå / Jeg tror nok ikke at jeg lar deg gå.

AURORA: Your Blood

Dette er den nyeste videoen til Aurora. Den ble sluppet 27. november, og er regissert av Kaveh Nabatian, med Florelle Del Burgo og Laurie Aerts som assistenter. Simran Dewan har filmet, med William Tétreault som assistent. Den er koreografert av Mistaya Hemingway, som danser sammen med Béatrice Larouche, James Viveiros, Lael Stellick, Axelle Munezero og Aicha BenChaâboune.

Aurora har selv omtalt videoen og sangen som an image of loneliness. Og skriver videre: – Thank you so much. Already. For the love you’ve given me. I feel it so deeply, that you understand. We are currently dancing on a beautiful wavelength. Maybe it doesn’t have to be so lonesome after all. I love you all.

Aurora ga i 2022 ut albumet The Gods We Can Touch. Det er også tittelen på hennes første bok, en personlig notatbok rundt prosessen med platen som nylig kom ut. Den omtales som «en svært intim bok som tar leserne med på en reise til hjertet av Auroras verden», og inneholder også alle sangtekster og en rekke fotografier.

CARL PETTER OPSAHL: Consider The Wildflowers

«Consider the Wildflowers» handler ifølge Carl Petter Opsahl om klimasorg; sorg over tapt natur som følge av klimakatastrofen vi nå er i.

– Siden jeg var barn, har jeg vært opptatt av markblomster, av villblomster. De har liksom «snakket til meg», og vist at også jeg hører hjemme i denne verden. Villblomstene er frie, og vokser der de vil. Ennå har jeg det sånn når våren og sommeren kommer at jeg må ut, ut og se blåveisen, hestehoven og blåklokkene når de kommer.

Tittelen er hentet fra bergprekenen, der Jesus sier vi skal være oppmerksomme på blomstene på marken og det de forteller oss.

– Nå som mange arter er truet, er det viktigere enn noensinne å være oppmerksomme på dem. I videoen er det to villblomster som har hovedrollen, blåklokker og løvetann. Blåklokker ser litt ut som kirkeklokker, og jeg har ofte undret meg over hvordan de låter hvis vi hadde vært i stand til å høre dem. De er stemt i blått, så jeg tror kanskje at de synger noe melankolsk og lengtende.

– Løvetann representerer byen og menneskeskapte omgivelser. De er svært hardføre, og blir ofte sett på som ugress, som blander seg i folks velpleide gressplener og blomsterbedd. De kan vokse gjennom sprekker i asfalt og mur. For meg representerer de et slags håp, et håp om overlevelse.

TROLL: To the Shadows

Troll er et norsk black metal-band. Her heter det seg at de «maler et oppslukende billedvev av forbannede runer og mørk magi.»

– Dette er din frykt gjort til kjød. Dette er Trolldom.

Omslagskunsten til det nye albumet Trolldom er laget av Ksenia Hinderson, som også har regissert, filmet og redigert musikkvideoen til singelen «To The Shadows».

Det sies om Troll at de henter inspirasjon fra 70-tallets progressive rock og 80-talls skrekkfilmer, med en solid base i midten av 90-tallets symphonic black metal, en sjanger de selv var med på å utvikle. Bandet startet opp i 1992, og har gitt ut album som Drep de kristne, In Times Before The Light, Trollstorm Over Nidingjuv og Nexus Polaris.

Den syv spor lange Trolldom ble spilt inn i Evil Octopus Studio, og kommer ut på norske Polypus Records. Albumet gis også ut i en meget begrenset og håndlaget CD-boks på 50 eksemplarer, som blant annet kan kjøpes i platebutikken Katakomben i Oslo. Troll ble startet av Nagash, aka Stian André Hinderson (f. Arnesen) i 1992, og har til tider vært hans soloprosjekt. Han har ellers spilt i band som Dimmu Borgir, The Kovenant, Chrome Division og Crowhead. I Troll står han for vokal, rytmegitar, trommer og synth. De øvrige medlemmene er Stur (bass, kor) og Tleloc (gitar, kor).

Vi ønsker som vanlig alle våre lesere en god og musikalsk helg. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no. Merk gjerne e-posten Ballade video.

Dette er utgave nr. 208 av Ballade video. Vårt omfangsrike arkiv med norske videoer finner du på denne samlesiden.

Som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre. ❤