NOPA-stipend til KUUK og Silja Sol

Under by:Larm ble tre stipend delt ut til unge låtskrivere som foreløpig ikke er NOPA-medlemmer. Andre og tredje stipend gikk til Silja Sol og KUUK.

Juryens mandat er å dele ut stipender til de som kommer til å prege norsk musikkliv fremover fordi de lager god tekst og musikk. Stipendene skal tildeles på bakgrunn av kompositoriske kvaliteter uavhengig av sjanger, hvor tekst også er en viktig del av komposisjonen. Juryen står fritt til å velge om de vil vektlegge tekst, musikk eller begge deler. Hvert av stipendene er på 20 000 kroner.

Silja Dyngeland (Silja Sol) ble tildelt det andre NOPA-stipendet fredag.

Juryens begrunnelse går som følger:

Silja Sol inviterer oss inn i sitt musikalske univers med sitt varme, nesten naivistiske utrykk som har nerve og sjarm. Vi møter enkel og nyskapende hverdagspoesi. Visepop-sjangeren utfordres og videreutvikles når låtskriver Sol uventet og smakfullt fletter inn elementer fra pønk. Det er lekent, tøft og fengende.

Lørdag gikk det tredje og siste NOPA-stipendet til Mira Berggrav Refsum, Ragna Solbergnes og Bjørnar Karlsen i bandet KUUK.

Om KUUK sier juryen:

«Låtene til KUUK presser frem følgende spørsmål: Er musikken et mål i seg selv, eller er den først og fremst et middel på veien mot noe annet eller mer? Med sine låter sirkler nemlig KUUK inn en attitude eller erfaring langt forbi musikken: Det dreier seg ofte om en aggressivt handlekraftig kvinnelig seksualitet. KUUK sine låter igangsatte intense diskusjoner i juryen rundt hva som er kvalitet i musikk. Det var riktignok enighet om at KUUK på et vis revitaliserer pønk-begrepet med sitt usensurerte språk og ukonvensjonelle jentevitalitet. Tekstene er som begjærstunge spyttklyser – vi får dem rett i trynet. Og KUUKs samtidsaktuelle beats går rett i kroppen, slik gitariffene til Ramones og Sex Pistols også gikk rett i kroppen – i sin tid.

Mira Berggrav Refsum, Ragna Solbergnes og Bjørnar Karlsen representerer en type låtskriving lytteren ikke klarer å stille seg likegyldig til. Folk hater KUUK. Folk elsker KUUK. Juryen gratulerer KUUK med NOPA-stipendet 2015!»

Juryen har bestått av Knut Schreiner (Turbonegro, Mirror Lakes), Ida Maria, Torgny Amdam (Torgny, ex-Amulet) og en av stipendvinnerne fra 2014: Ellen Andrea Wang