Bransjen

Phatcat Studio med nytt stipend for band

Publisert
25.08.2015
Skrevet av
- Red.

Stipendet gir innspillingstid til en verdi av 15 000 kroner.

PhatCat Studios bevilger tilsammen 4 stipend fordelt på 12 måneder. Stipendet består av innspillingstid i studioet til en verdi av 15. 000 kroner. 

PhatCat-stipendet går kun til innspilling av ny originalmusikk. Stipendet dekker tre fulle opptaksdager i PhatCat sitt hovedstudio, The Catsuite, inkludert tekniker. Studioet opplyser at om det er ønskelig, kan man bestille supplerende dager i studio på ordinær måte, men med deres «stipendrabatt».

– I dagens musikkbransje kan det være vanskelig for band å tiltrekke seg samme oppmerksomhet som sine kolleger i de «elektroniske” sjangrene. Dette er ofte fordi det er kostbart med innspilling i et studio som virkelig kan fange lyden og integriteten til et band. Det kreves gode opptaksrom, utstyr og ikke minst en inngående kunnskap om lyd, skriver PhatCat i utlysningsteksten.

Stipendet er kun for band og det kreves at gruppen består av minimum to musikere, og bandet må bestå av medlemmer i aldersgruppen 17-30 år. Søkere må være fra Norge, og det vil i følge utlysningen kun være musikken som vektlegges ved vurdering av søknaden.

Søknadsfristene er: 1. oktober, 1. desember, 1. mars og 1. mai.

bandPhatcat StudiosStipend

