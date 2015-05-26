Tono-stipend utdelt

Årets TONO-stipend og Unge Talenter-stipend er nå delt ut.

Til sammen 287 søkere har mottatt TONO-stipend, der 168 er mottagere av stipendet Unge Talenter. TONO-stipendet har blitt delt ut på tre nivå: 100 000 kr, 50 000 kr og 25 000 kr. For Unge Talenter er nivåene 10 000 kr, 8 000 kr og 5 000 kr.

Noen av mottagerne av det største TONO-stipendet er Maja Ratkje, Håkon Berge og Odd Norstoga, mens Unge Talenter-mottagerne inkluderer Adrian Løseth Waade, Benjamin Elis Giørtz og Vetle Vik Gundersen.