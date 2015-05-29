Bransjen

Hamar er Norges musikkommune for 2014

Publisert
29.05.2015
Skrevet av
- Red.

Det er andre gangen prisen for Norges musikkommune deles ut. For året 2014 går tittelen til Hamar.

Det er Norsk musikkråd som står bak utdelingen, og prisen har som formål å berømme musikkvisjoner i kommunene. Prisen består av 50 000 kroner øremerket musikktiltak i kommunen, samt et diplom. Den skal ifølge Norsk musikkråd bidra til å synligjøre gode eksempler av kommuner som yter en ekstra innsats for lokalt musikkliv.

I år er det Hamar som løftes frem, og juryen har ifølge en pressemelding vektlagt hvordan kommunen har gjort mulig for et yrende kulturliv i alle musikksjangre, med spesiell satsning på ungdom og breddeaktivitet.

Det er en selvstendig jury som står bak nominasjon og kåring, og selve prisen dele ut lørdag 30. mai kl. 11 på Norsk musikkråd sitt Musikkting i Hamar Kulturhus.

BransjePriser

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

