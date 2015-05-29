Hamar er Norges musikkommune for 2014

Det er andre gangen prisen for Norges musikkommune deles ut. For året 2014 går tittelen til Hamar.

Det er Norsk musikkråd som står bak utdelingen, og prisen har som formål å berømme musikkvisjoner i kommunene. Prisen består av 50 000 kroner øremerket musikktiltak i kommunen, samt et diplom. Den skal ifølge Norsk musikkråd bidra til å synligjøre gode eksempler av kommuner som yter en ekstra innsats for lokalt musikkliv.

I år er det Hamar som løftes frem, og juryen har ifølge en pressemelding vektlagt hvordan kommunen har gjort mulig for et yrende kulturliv i alle musikksjangre, med spesiell satsning på ungdom og breddeaktivitet.

Det er en selvstendig jury som står bak nominasjon og kåring, og selve prisen dele ut lørdag 30. mai kl. 11 på Norsk musikkråd sitt Musikkting i Hamar Kulturhus.