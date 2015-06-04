Politikk & debatt

Risør kåret til årets kulturkommune

Publisert
04.06.2015
Skrevet av
- Red.

Det er Norsk kulturforum som står bak prisen, som deles ut annethvert år.

Prisen er ment å anerkjenne kommuner som jobber godt med hele bredden av kulturlivets utfordringer og muligheter, der både offentlige, frivillige og private aktører har sin plass og rolle.

Juryen har bestått av leder for Familie- og kulturkomiteen på Stortinget Svein Harberg, leder i KS Gunn Marit Helgesen og styreleder i Norsk kulturforum Per Aimar Carlsen (juryleder).

De meddeler i en pressemelding følgende om valget av Risør kommune:

Kommunen har jobbet langsiktig og godt i svært mange år og har i dag et kulturelt engasjement både internasjonalt, nasjonalt, regionalt og lokalt,- og byr på seg selv i alle sammenhenger.

Gjennom stedsutvikling, kulturvern og godt samspill mellom offentlig, frivillig og privat innsats er kommunen sentral i etablering og drift av gode kulturtilbud med mange ringvirkninger.

Risør kommune har stor oppmerksomhet på sammenhengen mellom store satsinger og hverdagskulturen, hvor også utdanning og opplæring har en naturlig plass. Innenfor de fleste kunstdisiplinene har man gode tilbud, hvor målet er både å ta vare på bredden og samtidig ha et målrettet arbeid innenfor talentutvikling. Alle skal med og tilbudene er både varierte, utviklende og ambisiøse. Gjennom en egen skolesekk involveres lokale kunstnere til å skape prosjekter sammen med skoleelever. Den interkommunale kulturskolen har dyktige lærere og gode resultater.

Risør har et bredt spekter av festivaler der noen også er blitt merkevarer.

I tråd med trender og generelle utviklingstrekk har også Risør kommune hatt ulike organisasjonsformer for egen kulturpolitikk og utvikling. Men kommunen valgte i 2014 å reetablere et politisk kulturutvalg.

Untitled

Hamar er Norges musikkommune for 2014

Det er andre gangen prisen for Norges musikkommune deles ut. For året 2014 går tittelen til Hamar.

Kommuner

Alta, Risør og Ål nominert

De tre kommunene konkurrerer om tittelen Årets kulturkommune.

Henning Kraggerud

Omstrukturering i Risør

Henning Kraggerud overtek etter Leif Ove Andsnes som kunstnarleg leder for Risør Kammermusikkfest etter festivalen i 2010. Kraggerud ynskjer å...

Risør – oversiktsbilde (Foto: Rolf M. Aagaard)

Publikumsoppgang for Risør kammermusikkfest

Risør Kammermusikkfest har lykkes i nå ut til en større publikumsgruppe med årets festival, mener festivalsjef Turid Birkeland.

Henning Kraggerud

Henning Kraggerud forlater Risør Kammermusikkfest

Kraggerud slutter som kunstnerisk leder for festivalen etter seks år for å satse på egen karriere.

IMG

Bodø kåret til Norges kulturkommune

Kommunen mottok prisen fra Norsk kulturforum onsdag denne uken.

Jacob Holm Lupo foran en nedlagt Fina stasjon på Sandøya i Porsgrunn kommune

Einstøing med stort nettverk: Jacob Holm-Lupo samler verden på en knøttliten øy

En gang var han mest kjent for progrockbandet White Willow. I 2022 er han mer aktiv enn noen gang, med...

Historie handler først og fremst om mønstergjenkjenning, mener Bals. Å forstå hva som har skjedd før, for å forutse hva som kan komme.

– Du må vise tydelig forakt

I Europa i dag sensureres tidsskrifter, kulturpersonligheter trues på livet, og høyreekstreme samler seg rundt konserter og hatmusikk. For LO-leder...

Nordic Voices

10 urfremføringer under Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival

Festivalen har med det hatt 100 urfremføringer siden oppstart.