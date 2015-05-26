Gunnar Stubseid mottar Rff-prisen

For sitt arbeid som spelemann, forfatter og kulturarbeider, tilfaller årets Rff-pris Gunnar Stubseid.

Det er Stubseids innsats for etablering og utviklingen av Ole Bull Akademiet, hans karriere som hardingfelespelmenn og et mangesidige forfatterskap på folkemusikkfeltet som vektlegges når prisen deles ut.

Rff-prisen har blitt delt ut årlig siden 1993. Bak utdelingen står Rådet for folkemusikk og folkedans, og prisen tilfaller personer som har gjort en ekstraordinær innsats på folkemusikk- og/eller folkedansfeltet. Mottageren tildeles 25 000 kroner, samt et steinmotiv. Prisen gis til Stubseid 29. oktober under Årskonferansen som Rådet for folkemusikk og folkedans arrangerer i Trondheim.