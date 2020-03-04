Guro Kleveland, her innleder på et av Ballades arrangement nylig

(Foto: Lars Opstad)

Aktuelt

Ballade.no i ny drakt

Publisert
04.03.2020
Skrevet av
Guro Kleveland

Ser du noe annerledes? Norges mest mangfoldige – og gratis, her er det ingen betalingsmurer – musikkmagasin har fått en oppdatering.

Velkommen til Ballade i ny drakt!

Blant mange aktiviteter, artikler og andre saker har vi i redaksjonen den siste tiden jobbet med å gjøre en omlegging av nettsidene til Ballade.
Vi har ønsket å gjøre sidene våre mer oversiktlige for alle dere som leser, ser og lytter til det vi legger ut, og dermed lettere å finne fram i stoffet dere følger med på, eller det dere ikke visste at vi kunne by på.

Nytt på sidene her er «Fra arkivet», der vi jevnlig vil legge ut redaksjonelle saker fra Ballades 20-årige digitale historie. Der er det mye gull (og pussigheter, kanskje?) å finne fra norsk musikkliv, så scroll ned!

Seriene dere kjenner, som Ballade Video, tekst-serien Bak ordene og Ballade Radio (tidligere Balladepodden), har fått egne rubrikker på siden, i tillegg til at saker herfra vil dukke naturlig opp i nyhetsfeltene på toppen.

Skjermbilde fra nye ballade.no som viser spesialserier

Skjermbilde fra nye ballade.no som viser spesialseriene våre (Foto: ballade.no)

Arrangementskalenderen, der arrangører av musikkhendelser over hele landet kan legge inn og reklamere for egne konserter, festivaler eller musikalske møter, er litt mer forseggjort og tydeligere, noe vi håper arrangører i alle sjangre og alle deler av landet vil sette pris på.
Dere vil også se at en del av det kommersielle stoffet – annonsene – er plassert litt annerledes enn tidligere, spesielt stillingsannonsene.
Ballade sender også ut nyhetsbrev, og man kan velge om man ønsker å motta det daglig eller ukentlig, eller begge deler – rubrikken for å melde seg på finner dere på nettsiden.

Det er ofte slik at det først er når noe er sluppet ut i offentligheten at vi ser hvordan noe fungerer – eller ikke. Så også med nettsider. Derfor vil vi følge nøye med på om det skulle være feilmeldinger eller annet som må rettes opp eller justeres. Og ikke minst: Vi vil gjerne ha din tilbakemelding! Kommenter gjerne direkte her, eller send oss en e-post på post/at/ballade/punkt/no om hvordan nettsidene fungerer nå.

Velkommen til nye Ballade.no – ta deg en rundtur!

Guro Kleveland, redaktør

Ballade.nomusikkjournalistikk

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

