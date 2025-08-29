Bassgave til ungt talent: – Å få videreføre lyden og livet i denne bassen gir følelse av ansvar og dyp motivasjon

Kontrabassen til avdøde Carl Morten Iversen lever videre i unge hender.

Bassisten, Buddy-prisvinneren og organisasjonsmannen Carl Morten Iversen gikk bort høsten 2023, 75 år gammel.

Et av Iversens ønsker før han gikk bort var at hans godt over hundre år gamle kontrabass skulle komme til nytte for en ung, talentfull musiker. Iversen var tidligere leder av Norsk Jazzforbund og Foreningen Norske Jazzmusikere, og han ønsket at Norsk jazzforum skulle ta ansvar for tildelingen. I samråd med Iversens sønn, Martin Bonita Skar, ble det besluttet at bassen skal disponeres av en ung musiker over en periode på fem til sju år, før den utlyses for en ny periode.

Etter utlysning og søknadsbehandling er det klart: Den 23 år gamle bassisten Johannes Elnan blir den første disponenten av kontrabassen.

– Det er en enorm ære, inspirasjon og et vanvittig privilegium å få spille på et så godt instrument fremover, og å vite at det har vært brukt av en så sentral skikkelse i norsk musikkliv som Carl Morten Iversen. Å få videreføre lyden og livet i denne bassen gir både en følelse av ansvar og dyp motivasjon, sier det unge basstalentet.

Elnan har mange planer framover, forteller han til Norsk jazzforum: – Nå skal jeg for første gang reise alene over en litt lengre periode for å spille solokonserter rundt om i Europa og Storbritannia – noe jeg gleder meg masse til, samtidig som jeg har litt sommerfugler i magen. Ellers skal jeg spille konserter med mine gode venner i Babies On Airplanes, med ny plate på vei, samt innspilling med Kristian Enkerud Liens Idiotek, og gjøre turné i duo-format med Heidi Kvelvane. På sikt blir det nye konserter med bandet The Best Thing Since Sliced Bread, nå forhåpentligvis også litt på hjemmebane i Norge.

– Med nytt instrument har jeg uansett nok å sette fingrene i fremover, så jeg gleder meg til å bli bedre kjent med Iversens bass imellom slaga, avslutter bassist Johannes Elnan.

Bassens forvalter, Martin Bonita Skar, er glad for å se at bassen får et liv videre i unge hender, slik faren ønsket:

– Denne bassen har vært med på masse forskjellig gjennom årene, og det er en stor glede å se den bli med Johannes fremover i tråd med min fars ønske. Vi i familien gleder oss til å følge den på nye musikalske krumspring på mange av stedene bassen har blitt spilt på for årtier siden.

I tillegg til Skar bestod tildelingsutvalget av to musikere fra Norsk jazzforums styre samt tre profesjonelle jazzbassister.