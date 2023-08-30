Visenes supergruppe skriver neste kapittel i Rudolf Nilsen-tradisjonen

Den legendariske Nilsen-fortolkergruppa På stengrunn spiller igjen, i sin nye versjon.

Gruppa På stengrunn samler noen av Norges mest kjente visemusikere, og feirer Rudolf Nilsens poesi igjen. I september spiller de jubileumskonsert på Rockefeller i Oslo. De kaller det musikkhistorie, da albumet På stengrunn kom i 1973. Albumet inneholdt tekster av Rudolf Nilsen (1901–1929), tonesatt av musikerne som var sentrale i folk- og visebølgen på 70-tallet. Titler som «Revolusjonens røst», «Jeg hadde tenkt» og «Gategutt» resonnerte med tidsånden. Siden har Lillebjørn Nilsen, Jon Arne Corell, Kari Svendsen, Lars Klevstrand, Steinar Ofsdal og Carl Morten Iversen fortsatt å prege musikklivet i Norge.

– På stengrunn har blitt stående som et referanseverk i den norske politiske visetradisjonen.

Det skriver plateselskapet No. 13 og arrangør Rockefeller i konsertomtalen, og videre at oppfølgeralbumet På gjensyn revitaliserte gruppens arbeid. Like etter kom forsanger Jon Arne Corells biografi om Rudolf Nilsen, fordelt over to bind og over 700 sider basert på nytt og upublisert materiale. På stengrunn i 2023 består av Steinar Ofsdal — fløyter, cello / Lars Klevstrand — gitar, sang / Pål Moddi Knutsen — trekkspill, sang / Edvard Askeland — kontrabass / Jon Arne Corell — gitar, sang / Kari Svendsen — banjo, sang.

Opprinnelig bestod gruppa av Lars Klevstrand, Jon Arne Corell, Steinar Ofsdal, Carl Morten Iversen, Kari Svendsen og Lillebjørn Nilsen.

På stengrunn-musikerne har også vært redaksjonen for en ny sangbok med sangene de framfører. Boka inneholder tekst og noter til samtlige Rudolf Nilsen-dikt som gruppa har satt melodi til. Sangboka utgis på nyetablerte Håndslag forlag.

Arvtakerne

Det er plateselskapet No. 13 som står bak, samt det nye forlaget Håndslag. No. 13 gir ut musikk med yngre musikere som står i helt tydelig tradisjon fra 70-tallets vise- og viserockbølge, med grupper som Sliteneliten, Ohnesorg, Folkehelsa, med flere.

Brage Aronsen i selskapet kommenterer koblinga til den gamle dikteren og inspirasjonen han fortsatt gir deler av norsk muskkliv:

– Det er ikke for ingenting at vi har kalt opp plateselskapet vårt etter Rudolf Nilsens dikt «Nr. 13». Ikke bare er han den viktigste og mest populære av de norske arbeiderdikterne, han greier fortsatt å inspirere til ny musikk nesten hundre år etter sin død. Det er ikke så mange diktere forunt. Vi synes det har vært fantastisk moro å få jobbe med gjengen i På stengrunn og få spille en liten rolle i at deres musikk når ut til et bredt publikum. Og vi har hatt et veldig fint samarbeid med Håndslag forlag om sangboka, som vi håper vil bidra til at Rudolf Nilsens lyrikk vil leve videre og synges av nye generasjoner i minst 50 nye år, skriver Aronsen til Ballade.