Koronakrønikene: En serie om pandemihverdagen i musikklivet

Pandemien har truffet alle mennesker, alle samfunnslag, nasjoner og kontinenter. Det er allikevel ulike individuelle erfaringer og konsekvenser. Det er disse fortellingene vi vil formidle gjennom Koronakrønikene. Først ut i år er Thea & The Wild.

Ballade har gjennom pandemien skrevet mye om kulturpolitiske grep, tiltak og ordninger, musikk- og kulturlivets livsløp og økosystem, musikkorganisasjoners og -bransjeaktørers arbeid og strev for å holde liv i næringsgrunnlaget. Så har vi også publisert både førstehånds meningsbrytninger, refleksjoner, håp, behov og ønsker fra en rekke enkeltpersoner fra ulike sider av musikkbransjen og -livet.

Thea Glenton Raknes er en av dem. Med hennes innlegg «Den vonde tida» har blitt et dårlig refreng starter vi opp igjen Koronakrønikene, som vi ser på som en viktig og nyttig måte å bidra til å dokumentere og ikke minst debattere effekt og konsekvenser av pandemien også på den enkelte i musikkbransjen og -livet.

– Innlegget jeg har skrevet er like mye på vegne av mine venner og kollegaer. Denne forskjellsbehandlingen av hele vår næring er helt sjokkerende, sier Thea Glenton Raknes til oss i forbindelse med publisering av innlegget hennes.

Thea Glenton Raknes er artist, låtskriver og musiker som har skrevet og spilt musikk i snart 15 år, i dag mest kjent under navnet Thea & The Wild. For henne og samboeren, musiker Cato «Salsa» Thomassen, har de siste to årene vært preget av økonomisk usikkerhet, avlyste konserter og utsatte planer for begge, forteller hun til Ballade. Hun jobber for å få flere bein å stå på i musikken, både fordi det er det hun elsker å drive med, og fordi livemarkedet er såpass sårbart.

– Jeg prøver å se lyst på fremtiden, vi er bare i januar og har jo mange planer og drømmer. Men realiteten er at vi ikke aner hvordan året blir. Begges jobber henger i en tynn tråd, og hvis ikke det åpnes opp mer fort mister vi fort store deler av husholdningens inntekt nok en gang.

De siste månedene har undertegnede slitt med nye rare ting. Musklene i ansiktet som alltid har hatt noen smått sjarmerende men slitsomme ufrivillige sammentrekninger har fått selskap av overarmene og brystmusklene som rykker og kniper seg sammen i ett kjør. Jeg legger meg sliten. Våkner nervøs.

(Fra innlegget til Thea Glenton Raknes)

Thea & The Wild var et av de første bandene som spilte på det virtuelle konsertstedet Brakkesyke 2020, en frivillig drevet nonprofit Facebook-side som booket og videreformidlet liveopptak av musikere som satt på ulike steder og spilte mens livescenene var stengt. Her kan du se hjemmestudio-konserten deres fra 26. mars 2020:



Koronapandemien er fortsatt del av livet vårt, nesten to år etter at den smalt inn i samfunnet og hverdagen – ikke bare til oss her langt nord på globusen, men over hele kloden. For første gang i menneskets historie besluttet alle verdens myndigheter å stenge av landenes grenser, å stenge ned all aktivitet utenfor hjemmenes fire vegger, å lukke små og store samfunns arbeids- og sosiale liv. Selv om pandemien har truffet alle mennesker, alle samfunnslag, nasjoner og kontinenter er det allikevel ulike individuelle erfaringer og konsekvenser. Det er disse fortellingene vi ønsker å formidle gjennom Koronakrønikene.

Da Koronakrønikene startet opp vinteren 2021 var det med bassist og komponist Mats Eilertsen, som skrev om å skape, om motivasjon og stimulering, og om å se etter andre og bedre dager der framme. Det vil komme flere innlegg og saker i serien, og vi tar gjerne i mot tips – eller dine egne refleksjoner og situasjonsrapporter som kan passe som del av Koronakrønikene. Her kan du lese tidligere bidrag i serien.