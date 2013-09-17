Rff-prisen til Susanne Lundeng

Felespilleren Susanne Lundeng (f. 1969) fra Bodø mottar årets pris torsdag 31. oktober under Årskonferansen for folkemusikk og folkedans som Rådet for folkemusikk og folkedans.

I begrunnelsen heter det at Lundeng gjennom sin sterke og særpregete formidling av folkemusikk fra Nordland har gitt denne musikktradisjonen, som for mange har vært ganske ukjent, et ansikt og en identitet som har inspirert en rekke yngre utøvere spesielt i Nord‐Norge, men også i resten av landet til å begynne å interessere seg for folkemusikk. Samtidig har hun videreført og fornyet folkemusikktradisjonen fra denne landsdelen gjennom nyskaping og komponering både som soloutøver og i samspill med musikere fra flere ulike musikksjangre.

Susanne Lundeng begynte å spille fiolin i musikkskolen i Bodø med Arvid Engegård som sin første lærer. Samtidig utviklet hun tidlig interesse for den lokale folkemusikken, dro på spellmannstevner og fikk møte eldre spelmenn fra blant annet Salten og Lofoten. Senere oppsøkte hun disse kildene for å gjøre opptak og lære seg det gamle slåtterepertoaret deres. Under Landskappleiken i 1988 spilte hun seg opp i A‐klassen for vanlig fele som den første noensinne fra Nord‐Norge.

Siden 1989 har Susanne Lundeng vært frilans musiker. Lenge hadde hun base på øya Fleinvær i Gildeskål kommune i Nordland, men i de siste årene har hun vært bosatt i Oslo. Fra primært å være en formidler av den tradisjonelle folkemusikken fra Nordland har hun med årene gått mer over til å lage musikken hun framfører selv. Men fortsatt finnes kjernen av den nordlandske folkemusikken i det meste hun skriver. Samtidig henter hun inspirasjon både fra jazz, samtidsmusikk og fra folkemusikktradisjoner i andre land.

Rff‐prisen blir tildelt personer som har gjort en ekstraordinær innsats på områdene folkemusikk og/eller folkedans. Den er utdelt årlig siden 1993.

Prisen er på kr. 25 000 samt et steinmotiv. Årskonferansen finner sted i Trondheim.