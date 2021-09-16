Kulturturisme og festspel i Geiranger

Festspela i Geiranger arrangerast for første gong denne helga, med Tine Thing Helseth som eit av toppnamna på plakaten. Fredag er konferansen «Kulturturisme – ei kjelde til berekraft?», som del av Geirangerbygdas festspel.

Førstkommande helg er det klart for Festspela i Geiranger, ein ny musikkfestival som arrangerast for første gong 16.-19. september 2021. Festivalen har klassisk musikk i høgsetet, og byr på store musikk-, mat- og naturopplevingar gjennom fire innhaldsrike dagar i verdsarvbygda, fortel dei.

Blant kunstnarane som speler på festivalen er stjernetrompetisten Tine Thing Helset, fiolinisten Øyvind Bjorå og operasongaren Hallvard Djupvik, og publikum kan bli med på konsert 1500 meter over havet, operapub, klassisk vorspiel med lokale artistar, festivalgate og haustmarknad i sentrum av Geiranger, masterclass og konsert for unge talent, festivalgudsteneste, familiekonsert og fjordcruise på Geirangerfjorden.

Som del av festivalen inviterer Festspela i Geiranger og Stiftinga Geirangerfjord Verdsarv også til eit heildags fagseminar om kulturturisme fredag 17. september på Norsk Fjordsenter i Geiranger. Fagseminaret heiter «Kulturturisme – ei kjelde til berekraft?», og løftar mellom anna desse spørsmåla: Kva kan kulturturisme vere? Kva for slags meirverdi snakkar vi om – for kulturell næring, reiseliv og stadsutvikling? Korleis kan aktørar i felt og forvaltning satse strategisk på kulturturisme over tid?

Programsjef Catharina Roos Bilsbak i Arktisk Filharmoni, Knut Perander, leiar for kreativ næring og reiseliv i Innovasjon Norge, og Hildegunn Maria Haanes Ruset, rådgivar og prosjektkoordinator i Møre og Romsdal fylkeskommune er blant talarane på dagskonferansen. Gunnar Inge Eide, styreleiar for Festspela i Geiranger, opplyser at konferansen ikkje blir strauma – her må ein vera tilstades for å delta.

Katrin Blomvik Bakken er direktør i Stiftinga Geirangerfjorden Verdsarv, som arrangerer konferansen saman med Festspela i Geiranger. Blomvik Bakken fortel at Geiranger er ein populær naturdestinasjon med ein verdsarvstatus som kvalitetsstempel, og at det er noko av grunnen til at stiftinga engasjerer seg for kulturturisme.

– Kultursatsingar kan skape ny aktivitet, attraksjonskraft og eit heilt nytt innhald i ei allereie sterk nasjonal og internasjonal merkevare, og dette på ei tid på året der næringslivet sårt treng meir aktivitet, seier ho.

– Vi ser også at eit aktivt kulturliv kan vere ein viktig drivar for å skape meir attraktive lokalsamfunn å bu og trivast i. Vi ønsker å utforske og utvikle dette

spennande mogelegheitsrommet saman med kulturlivet i regionen og i tett samarbeid med lokal reiselivsnæring.