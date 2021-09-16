Tine Thing Helseth

Kulturturisme og festspel i Geiranger

16.09.2021
Guro Kleveland

Festspela i Geiranger arrangerast for første gong denne helga, med Tine Thing Helseth som eit av toppnamna på plakaten. Fredag er konferansen «Kulturturisme – ei kjelde til berekraft?», som del av Geirangerbygdas festspel.

Førstkommande helg er det klart for Festspela i Geiranger, ein ny musikkfestival som arrangerast for første gong 16.-19. september 2021. Festivalen har klassisk musikk i høgsetet, og byr på store musikk-, mat- og naturopplevingar gjennom fire innhaldsrike dagar i verdsarvbygda, fortel dei.

Blant kunstnarane som speler på festivalen er stjernetrompetisten Tine Thing Helset, fiolinisten Øyvind Bjorå og operasongaren Hallvard Djupvik, og publikum kan bli med på konsert 1500 meter over havet, operapub, klassisk vorspiel med lokale artistar, festivalgate og haustmarknad i sentrum av Geiranger, masterclass og konsert for unge talent, festivalgudsteneste, familiekonsert og fjordcruise på Geirangerfjorden.

Som del av festivalen inviterer Festspela i Geiranger og Stiftinga Geirangerfjord Verdsarv også til eit heildags fagseminar om kulturturisme fredag 17. september på Norsk Fjordsenter i Geiranger. Fagseminaret heiter «Kulturturisme – ei kjelde til berekraft?», og løftar mellom anna desse spørsmåla: Kva kan kulturturisme vere? Kva for slags meirverdi snakkar vi om – for kulturell næring, reiseliv og stadsutvikling? Korleis kan aktørar i felt og forvaltning satse strategisk på kulturturisme over tid?

Programsjef Catharina Roos Bilsbak i Arktisk Filharmoni, Knut Perander, leiar for kreativ næring og reiseliv i Innovasjon Norge, og Hildegunn Maria Haanes Ruset, rådgivar og prosjektkoordinator i Møre og Romsdal fylkeskommune er blant talarane på dagskonferansen. Gunnar Inge Eide, styreleiar for Festspela i Geiranger, opplyser at konferansen ikkje blir strauma – her må ein vera tilstades for å delta.

Katrin Blomvik Bakken er direktør i Stiftinga Geirangerfjorden Verdsarv, som arrangerer konferansen saman med Festspela i Geiranger. Blomvik Bakken fortel at Geiranger er ein populær naturdestinasjon med ein verdsarvstatus som kvalitetsstempel, og at det er noko av grunnen til at stiftinga engasjerer seg for kulturturisme.
– Kultursatsingar kan skape ny aktivitet, attraksjonskraft og eit heilt nytt innhald i ei allereie sterk nasjonal og internasjonal merkevare, og dette på ei tid på året der næringslivet sårt treng meir aktivitet, seier ho.
– Vi ser også at eit aktivt kulturliv kan vere ein viktig drivar for å skape meir attraktive lokalsamfunn å bu og trivast i. Vi ønsker å utforske og utvikle dette
spennande mogelegheitsrommet saman med kulturlivet i regionen og i tett samarbeid med lokal reiselivsnæring.

Relaterte saker

Tine Thing Helseth

Velkommen tilbake, Tine!

Tine Thing Helseth har besøkt domorganist Kåre Nordstoga i Oslo Domkirke. Resultatet er en innspilling full av gnistrende jubel og...

Komponist Ole Olsen, i nye farger

Komponist Ole Olsen fram i lyset

Verdens nordligste og yngste profesjonelle orkesterinstitusjon har bestemt seg for hva de skal bruke de neste ti årene på: De...

Arktisk Filharmoni på Svalbard i

Angstens tidsalder

Politisk mistenksomhet fra amerikansk etterkrigstid klinger urovekkende kjent i hendene på Arktisk Filharmoni.

Breakdanseren Neguin (med mikrofon) har danset for verdensstjerner som Madonna, Justin Timberlake og Jennifer Lopez. Denne uka har han vært med på workshops med dansegruppa Kingwings og ungdommer i Tromsø, og fredag og lørdag får publikum oppleve hiphop og klassisk med Arktisk Filharmoni, Kingwings og Neguin som del av Nordlysfestivalen. Her snakker Kingwings og Neguin med elever på Kroken ungdomsskole i Tromsø

INNLEGG: Er’e rart det er fred i verden?

Respekt.

Konsert med det norske metalbandet 1349 under Inferno Metal Festival på Rockefeller i

Metal-turisme med merverdi

Det er en velkjent sak at norsk svartmetall er stort ute i verden, og et viktig punkt på Norges kulturelle...

Flere saker

Barratt Due musikkinstitutt

Studie-forberedende musikkhøyskole på gang?

Barratt Due musikkinstitutt og Norges musikkhøgskole utreder ny høyskole for konservatorie-forberedelse i Oslo.

– Vi ser frem til et godt og avklart forretningsmessig forhold til RiksTV i årene som kommer, sier adm. dir. i TONO, Cato Strøm

RiksTV og TONO i historisk forlik

Enige om erstatningssum på 100,5 millioner kroner etter at TONO vant i Høyesterett. Striden handlet om manglende klarering av musikkrettigheter.

Panelet på Nasjonalbiblioteket, f.v. Audun Vinger, Lars Mørch Finborud, Sandeep Singh og Synne Øverland Knudsen

Å snakke om å skrive om musikk

Balladepodden går meta til verks etter seminar om musikkritikk på Nasjonalbiblioteket.