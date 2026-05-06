No musikkråd moms

Generalsekretær i Musikkens studieforbund Ludvig Claeson, Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum, rådgiver i musikkens studieforbund Audun Reithaug og generalsekretær i Norges Korforbund Kim Stian Gjerdingen Bakke feirer stortingsvedtaket denne uka.(Foto: Simen Iversen Vangen)

Flere i musikken og frivilligheten jubler for moms-vedtak

06.05.2026 18:17
- Red.

Lag og foreningers representanter mener de nå kan regne med full refusjon for deres momsutgifter – slik blant andre Senterpartiet jobbet for.

Norsk Musikkråd er blant dem som står på samme side som 55 stortingsrepresentanter, mot Arbeiderpartiets og Høyres 46 stemmer.

Tirsdag ville Musikkrådet, paraplyorganisasjsonen for majoriteten av kor og korps i Norge, feire at Stortinget har vedtatt det som kalles full regelstyrt momskompensasjon for frivilligheten.

– Vi er veldig glade for at lag og foreninger fra nå av vet med trygghet at de får refundert sine momsutgifter, uttaler Lise Gulbransen, generalsekretær i Norsk musikkråd på deres facebookside.

De mener regelstyrt momskompensasjon gir økt forutsigbarhet for frivilligheten og for kor, korps, orkestre, konsertarrangører, spelemannslag, viseklubber, bluesklubber, med mer.

Vedtaket er et samarbeid om lobbyering med Frivillighet Norge i spissen, og et representantforslag fremmet av Senterpartiet. Flertallet som stemte for forslaget besto av stortingspolitikere fra Rødt, Fremskrittspartiet, SV, MDG, KrF og Venstre. Arbeiderpartiet og Høyre stemte mot.

Motstanden mot full regelstyrt momskompensasjon har blant annet vært opptatt av at midlene som brukes på å dekke «siste rest» av moms (full kompensasjon) heller burde brukes på andre prioriterte områder i kulturlivet eller frivilligheten. Argumenter mot har også handlet om at det går i mot forenkling i byråkrati og rundt (kultur)økonomien.

På bildet fra venstre er generalsekretær i Musikkens studieforbund Ludvig Claeson, leder i Senterpartiet Trygve Slagsvold Vedum, rådgiver i musikkens studieforbund Audun Reithaug og generalsekretær i Norges Korforbund Kim Stian Gjerdingen Bakke som deltok på Senterpartiets feiring.

