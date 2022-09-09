Priscilla vil inn i teknikeryrket: Lærlinger i sving på musikkbransjefestival

Priscilla følger drømmen om en jobb i underholdningsbransjen, og skal i dag på sitt første betalte oppdrag.

– Showbiz føltes lukket for meg før.

«Det eksisterer en sterkt innarbeidet stereotypi av en hvit mann som sitter bak mikseren på konserter, og det er en stereotypi jeg vil bryte med, som en ikke-binær skeiv person.» (Kursdeltaker sitert i et innlegg på Ballade.no i juni.)

– Dette bildet er ikke bare en stereotypi, men et faktum, skrev daglig leder i Bergen Kjøtt Eva Rowson i sitt ramsalte oppgjør med den ensidige rekrutteringa til teknikeryrker i kulturbransjene. Opplæringsprogrammet deres der de prioriterer plasser til kvinner, transpersoner og ikke-binære heter GRIP.

Rowson beskrev hvordan en kvinne eller andre som ikke er binære menn kan komme inn i konsert- eller produksjonsrommet og forvente at du er den som fikser kaffen, når du egentlig er der for å skru lyd. I helga fulgte de opp sine kurs med jobbskygging på festivalen Vill Vill Vest.

I en undersøkelse gjort av Telemarkforskning og presentert av Kulturrom i juni svarte 432 scenetekniske arbeidere. 93 % var menn. Frafallet i og etter pandemien er skyhøyt. På en panelsamtale om rekruttering, under Bylarm i fjor, beskrev lydetekniker Synne Stenersen noen av forventningene som kvinne i teknikerrollen:

– Når du kommer på jobb tar de gjerne kontakt med den mannlige representanter for firmaet, uansett om han bare er med for å trille kasser. Det er ikke forventa at det er du som kommer.

– Du blir møtt med en forventning om at du ikke veit hva du driver med? spør Kulturroms Kjetil Wevling.

– Mm, bekrefter Stenersen

Sist helg var altså GRIP-helg for dem som har gjennomgått teknikerkurs der. Priscilla Miranda Navas fulgte teknikere på jobb på festival:

– Jeg følte jeg fikk nok å gjøre og fikk mulighet til å utforske og gjøre ting sjøl. Det var en kjekk opplevelse, med bra kommunikasjon mellom alle parter, som frivillige, ledere, og de teknikerne vi jobbet med, sier Priscilla Miranda Navas om konsertene med særs korte changeovers på en av scenene på forrige ukes Vill Vill Vest.

Navas var opprinnelig kokk, og har jobbet flere år på utesteder som Café Opera i Bergen. Hun er opprinnelig fra Nicaragua. Sist uke var musikkbranjsefestivalen Vill Vill Vest praksis med jobbskygging del av opplæringa hun har fått med GRIP. Bak står Bergen Kjøtt og flere samarbedspartnere som gir praktisk opplæring i lyd-, lys, og annen sceneteknikk for kvinner og ikke-binære.

– Når vi måtte rigge til band som skulle på scenen, hadde jeg oppgaver som scenehjelp, å bære, mikke opp på scenen, linjesjekker, sikre at alt fungerte. Så gjorde vi selve lydsjekken i samarbeid, og jeg var med på hele prosessen. Det eneste jeg skulle ønske meg var litt bedre tid på hvert punkt. Men slik er det, forteller Priscilla til Ballade.no. For henne var det viktig med lav terskel for alle spørsmål og forklaringer som gikk nok i dybden og som var til hjelp for å klare

– Jeg fikk ikke så god tid på mikseren som jeg hadde ønsket, men har masse info nå om hvordan påvirke lyden i mikseren. Dette var min andre festival å jobbe på. Noen vi har jobbet med er kjente fjes som krusledere på kurset vi har hatt med GRIP.

– Jeg opplever mad trust til oss «gripere«, hehe! Det hjelper på selvtillitten, forteller hun.

– Gripere, det høres også ut som noen som griper mulighetene?

– Ja, sant, det har blitt det for meg, en sjanse jeg griper til å komme inn i showbiz-bransjen, som før føltes lukket for meg. Jeg har alltid hatt en drøm om å jobbe med musikk, men ikke hatt selvtilliten. Det er viktig at det oppleves som at bransjen har et åpent sinn til flere kvinner, flere transpersoner, og andre ikke-binære.

– Vi åpner dører for dem som ikke vet at disse jobbene er til for dem

– Høsten 2022 vil vi samarbeide med Vill Vill Vest-festivalen for å tilby lærlinger praktisk erfaring og skygging på høyintensive produksjoner. Vi vil også samarbeide om et pilotprosjekt med Kulturrom, et dybdekurs trinn 2 for å tilby lærlinger mer involvert erfaring med miksing, scenerigging, feilsøking og forberedelse til videre ansettelse. Vi samler inn penger for å tilby stipend for lærlinger for at de kan sette av tid til læring i stedet for andre jobber, og bli med i opplæringsprogrammet uavhengig av økonomisk situasjon – vi gjør erfaringer og former kurset underveis, og lyttet til hva lærlingene trenger. Slik beskriver Eva Rowson løpet som festivalskygginga er del av.

– Vi vil også samarbeide med Papillon, en organisasjon som jobber for å bemidle unge kvinner og menn fra krysskulturelle bakgrunner, for å tilby en introduksjon for lydteknikk og produksjonsledelse til elver med krysskulturell bakgrunn som nylig er ferdig med skolen. Dermed åpnes dører inn i bransjen til de som ikke engang vet at disse jobbene finnes for dem, skriver Rowson til Ballade.no.

Priscilla Miranda har sitt første betalte tekniker i dag, bare en miniuke etter introduksjonene på Vill Vill Vest. Hun skal jobbe på en danseforestilling med liveband på scenen, samt DJ. Etter det fortsetter høsten med videreutdanning for å bli ingeniør – og med oppdrag i musikkbransjen ved siden av, håper hun.