TONO-inntekter doblet på ti år

10.06.2015
Ida Habbestad

TONO henter inn stadig større inntekter fra bruk av musikk. Men rundt 60 prosent av disse sendes tilbake til utenlandske opphavspersoner.

Også i 2014 økte beløpet TONO samlet inn for bruk av musikk. Selskapets bruttoinntekter kom på hele 505 millioner kroner. Etter lovpålagte trekk og fradrag til driftskostnader er resultatet 411,7 millioner kroner.

Dette tilsvarer omtrent en dobling på ti år. I 2005 hadde TONO en nettoinntekt på 219,6 millioner.

Strømmeinntekter står for den største veksten i år. Økningen er på hele 25 prosent, fra 74 millioner i 2013 til 93 millioner i 2014.

– TONO er blant de forvaltningsselskaper i verden som opplever størst inntektsøkning fra strømmetjenester. Det beror hovedsakelig på avtaler med større tjenester som WiMP/TIDAL og Spotify, men vi ser også vekst fra filmstrømmetjenester som Netflix, sier Cato Strøm i en pressemelding.

Også utlandsinntektene har økt, fra 30,3 millioner i 2013 til 35,2 millioner. I følge TONO skyldes dette reell vekst i bruk av norsk musikk i utlandet, og delvis en svak norsk krone i siste halvdel av 2014.

Samtidig sendes rundt 60 prosent av inntektene til utenlandske rettighetshavere, fordi brorparten av musikken nordmenn konsumerer er utenlandsk.

Det er en utfordring for norske musikkskapere at brorparten av den musikk nordmenn konsumerer er utenlandsk, meddeler Strøm i samme pressemelding.

I Aftenposten i dag påpekes en differanse mellom IFPIs estimat av norskandelen i platesalget for 2014 til 21 prosent, mens TONOs oversikt over vederlagsinntekter for norske verk ligger rett over 12 prosent.

– Hvorfor det er slik, burde det vært forsket på. Men vi må huske at i dagens musikkverden med den dominerende strømmeøkonomien er det hits som vinner, og det er først i de senere årene at det er blitt stuerent å skrive kommersielle hits her i Norge, sier informasjonssjef Willy Martinsen til Aftenposten.  

Fakta om TONOs inntekter i 2014

Bruttoinntekter: 505 millioner

Nettoinntekt: 411,7 millioner

Inntekt fra kringkasting: 167,8 millioner

Inntekt fra bakgrunnsmusikksegment (hotell, restaurant, butikk o.l.) 59,2 millioner

Inntekt fra strømmetjenester: 93 millioner

Inntekt fra konserter: 56,6 millioner

Inntekt fra bruk av norsk musikk i utlandet: 35,2 millioner (hvorav 9 millioner fra Danmark, 5,8 millioner fra Sverige og 5,1 millioner fra Tyskland)

Inntekter fra TONO som går til utlandet;

Inntekt til Sverige: 52,5 millioner (i stor grad anglo-amerikansk musikk, sub-forlagt i Sverige, og hvor brorparten formidles videre til USA og Storbritannia).

Inntekt til England: 47,5 millioner

Inntekt til USA: 16,6 millioner.

I løpet av 2014 inngikk TONO 1552 forvaltningskontrakter med rettighetshavere, hvorav syv var musikkforlag. TONO hadde ved utløpet av 2014 totalt 26 181 rettighetshavere.

 

Relaterte saker

IStock 000019956247Medium komponist

Tono-stipend utdelt

Årets TONO-stipend og Unge Talenter-stipend er nå delt ut.

Musikk i tall

Musikk i tall 2013

Rapporten Musikk i tall gir oversikt over inntekter i norsk musikkbransje. Dette er andre året statistikken foreligger, og første gang...

Bendik Hofseth

Opphavsrett som samlingspunkt

Selv om det er en lang vei å gå før den globale musikkindustrien kan være enige om hvordan man bør...

Åndsverk

Innspill til ny åndsverkslov

Kulturdepartementet fikk i går innspill til åndsverkloven. De oppmøtte ønsker seg tydeligere språkbruk og oppklaring av begreper. Kulturministeren ville også...

Tilvekst

Tror på vekst på 27 %

Svensk musikkbransje forventer solid vekst i sine inntekter i perioden frem til 2020.

Cato Strøm

På tide å rebalansere opphavsretten

Jeg savner dynamiske prosesser i det nasjonale lovgivningsarbeidet, uavhengig av hva Brussel og EU til enhver tid måtte mene, skriver...

Flere saker

Hilde Synnøve Blix får Komponistforeningens likestillingspris

Likestillingspris til musikkforsker Hilde Synnøve Blix

Komponistforeningens likestillingspris for 2020 går til Hilde Synnøve Blix for kreativt og innovativt arbeid for likestilling i akademia.

Mentorkandidater i aksjon under Operagalla 2025.

Ny mentorordning for unge orkestermusikere fra nord

Musikkstudenter fra Nord-Norge kan nå søke opptak til mentorprogrammet Arktisk Mentor Arena. Programmet skal gi unge orkestermusikere erfaring, veiledning og...

Gramo logo Sort 509×315

Gramo-utbetaling utsettes til høsten

Utsettelsen skyldes utvikling av nytt avregningssystem og it-løsning.