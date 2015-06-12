Tror på vekst på 27 %

Svensk musikkbransje forventer solid vekst i sine inntekter i perioden frem til 2020.

Musikkbransjens interesseorganisasjon, Musiksverige, la nylig frem en rapport om bransjens kompetansebehov for kommende femårsperiode.

Meningen er blant annet å sørge for ytterligere politisk satsing på området. Samtidig bygger den på statistikk, hvor utgangspunktet er at bransjen i Sverige i 2013 omsatte for 7,6 milliarder kroner, noe som er en økning på rundt 10 % sammenliknet med året før.

Basert på dette, spår bransjen en vekst på 5 % årlig de neste fem årene, og ser behov for økt arbeidskraft, særlig innen for forlag/plateselskap (50 %) og aktører innen livesegmentet/managere (20 %). Bransjeaktørene oppgir at de i 2015-16 planlegger nyansettelser som utgjør 8 % flere arbeidsplasser enn dagens antall sysselsatte.

I følge undersøkelsen som Musiksverige har gjort, er bransjen særlig på jakt etter praktikanter. Sammenlagt mener aktørene som har svart i undersøkelsen av behovet for økning av denne typen arbeidskraft er på 128 %.

Et poeng med undersøkelsen er å vise hvilken type kompetanse musikkbransjen mener den har behov for i kommende periode. De mest brukte valgmulighetene i undersøkelsen er kommunikasjon og redaksjonelle ferdigheter, entreprenørkunnskaper, musikkunnskap, økonomi, nettverk, språkkunnskaper (svensk og engelsk), sosiale medier, markedsføring og bransjekunnskap, hvorav sistnevnte i denne undersøkelsen skårer høyest. Undersøkelsen har også en egen skjematisk oversikt over hvilke yrkesroller bransjen mener den har mest behov for.

Hele undersøkelsen er lagt ut som PDF hos Musiksverige.