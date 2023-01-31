Borealis 2023: – Sammen skal vi feire alt musikk og lytting er, og kan være!

Den årlige vestlandsfestivalen for eksperimentell musikk feirer 20 år med inspirasjon fra Sápmi, Laksevåg, Jaffna og ionosfæren.

– I 2023 er det 20 festivaler siden Borealis ble født – 20 år med eksperimentell musikk i alle tenkelige former og på utenkelige steder. 15. til 19. mars ser vi tilbake, men også fremover, ved å presentere musikk av musikkskapere som har formet det eksperimentelle musikkfeltet i Bergen, og fra dem som former fremtiden til den eksperimentelle musikken, sier Borealis-ledelsen i omtalen av årets program.

Blant kunstnerne festivalen presenterer i år er de tre lydkunstnerne, musikerne og komponistene Elina Waage Mikalsen, Maia Urstad og Mira Thiruchelvam. De tre setter alle på sitt vis preg på den norske musikkscenen, og bringer med seg inspirasjon fra Sápmi, Laksevåg, Jaffna og selveste ionosfæren, som «skal skape nye lyder og forbindelser til festivalen i 2023», heter det på festivalens programsider.

Elina Waage Mikalsen, sjøsamisk og norsk kunstner og musiker, er Borealis’ gjestekunstner (fra 2022 til 2024). Waage Mikalsen skal i løpet av dette og neste år utforske sammenhengen mellom samisk historie, identitet og kulturutsletting, og eksperimentell lyd, musikk og ulike måter å lytte på, forteller festivalen. Hva er samisk eksperimentell musikk? Hvordan tilnærmer vi oss den? Og hvordan kan vi skape rom for denne musikken i våre festivalprogrammer? Dette er spørsmål hun stiller i produksjonen Lyder fra mellomrommene, som hun kaller en «talkshow-kollasj». Jiennagoáhti («Lyttegammen») er en annen produksjon, der verket Rođu Govkkit/Glenner i Vier av Waage Mikalsen spilles i en egen kuratert lytteseanse i en gamme i Bergensfjellet under Borealis. Selve prosjektet Jiennagoáhti («Lyttegammen») er initiert av kunstner Elin Már Øyen Vister i dialog med den samiske arkitekten og kunstneren Joar Nango og Lydgalleriet i Bergen, som produserer og driver Jiennagoáhti/Lyttegammen.

Borealis var den første mottakeren av Norsk Komponistforenings likestillingspris i 2017, som festivalen fikk for strategisk og praktisk målrettet arbeid for en 50/50-prosents kjønnsfordeling blant både kunstnere på festivalprogrammet og medarbeidere i organisasjonen.

I april 2021 ble Borealis’ programmeringsprofil brukt som eksempel i en debatt om mangfold og partiturmusikk, som vakte stort engasjement i musikklivet. Se debattinnleggene fra komponist Jon Øivind Ness, tilsvaret fra komponistene Astrid Solberg og Elias Nurmi Schomers og utøverne Inga Margrete Aas og Jennifer Torrence, tilsvar fra Borealis-ledelsen og debattinnleggene fra komponist Trond Reinholdtsen og musikkritiker Emil Bernhardt.