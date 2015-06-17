Nye medlemmer i TONO-organer

På TONOs årsmøte torsdag 11. juni ble det valgt nye medlemmer til TONOs styre og andre TONO-organer.

Til TONO-styret var det i år valg på fem representanter og fem vararepresentanter. Følgende personer ble valgt for to år:

Representant Vararepresentant NOPA Bjørn Eidsvåg (gjenvalg) Tove Bøygard (1. vara) (ny) NKF Åse Hedstrøm (gjenvalg) Glenn Erik Haugland (1. v.) (gjenvalg) MF Jan Stefan Bengtsson (ny) Lisbet Frøystadvåg (2. vara)(gjenvalg) Fri plass Bendik Hofseth, NOPA (gjenvalg) Bugge Wesseltoft (gjenvalg) Ine Kristine Hoem (gjenvalg) Knut Schreiner, NOPA (gjenvalg)



TONOs styre ser etter dette slik ut for perioden 2015/2016:

Representant Vararepresentant NOPA Ingrid Kindem Tove Bøygard (1. vara) Bent Åserud (2. vara) Bjørn Eidsvåg NKF Åse Hedstrøm Glenn Erik Haugland (1. vara)Kristin Bolstad (2. vara) Bjørn Bolstad Skjelbred MF Jan Stefan Bengtsson Unni Boretti (1. vara)Lisbet Frøystadvåg (2. vara) Stine Lieng Fri plass Bendik Hofseth, NOPA Bugge Wesseltoft Rita Engedalen Stian Westerhus Ine Kristine Hoem Knut Schreiner, NOPA Ansattrepr. Ellen Tove Gunleiksen Glenn Tommy Nilsen, 1 varaHåvard Offer-Ohlsen, 2. varaLina Marie Langøien, 3 varaIngrid Elise Østgård, 4 vara Wegar Gundersen



TONOs kontrollkomité

Til kontrollkomiteen ble det valgt inn tre nye representanter, samt tre nye vararepresentanter. Følgende personer ble valgt for to år, og utgjør dermed TONOs kontrollkomité i perioden 2015-2017:

Representant Vara NOPA Ragnar Bjerkreim (ny) Morten Halle NKF Asbjørn Schaathun Therese Birkelund Ulvo (ny) MF Philip Kruse (ny) Finn Schløsser-Møller (ny) Fri plass Benedicte Maurseth Thorbjørn Dyrud (ny) Arving Guri Egge (ny) Elin Prøysen



Frie plasser i TONOs stipendkomité

TONOs stipendkomite består av to medlemmer fra NOPA, to fra Norsk Komponistforening, ett fra Musikkforleggerne og to frie plasser. Foreningenes representanter utpekes av foreningene, mens TONOs årsmøte velger representanter til de frie plassene. Valgkomiteens innstilling var gjenvalg av begge de frie representanter, noe årsmøtet ga sin tilslutning til. Dermed er følgende personer valgt for 2 år (perioden 2015-2017) til TONOs stipendkomité:

Representant Vara Fri plass Solveig Slettahjell, NOPA Hanne Kolstø Fri plass Alexander Rishaug Hedvig Mollestad Thomassen (ny)



TONOs valgkomité

Valgkomiteens representanter blir innstilt av TONOs styre, og velges for to år. Styrets forslag til ny valgkomité ble tatt opp til samlet avstemning og enstemmig vedtatt. Følgende personer ble valgt for to år, og utgjør dermed TONOs valgkomité i perioden 2015-2017:

Representant Vara NOPA Lars Martin Myhre (ny) Karoline Krüger (ny) MF Kai Robøle (ny) Jan Paulsen (gjenvalg) NKF Nils Henrik Asheim (gjenvalg) Helge Sunde (gjenvalg) Fri plass Hanna Paulsberg, NOPA (ny) Dag Erik Knedal Andersen (ny)

Valgkomiteen for 2013 til 2015 har bestått av Unni Løvlid (fri plass/uavh), Jon-Willy Rydningen (NOPA), Steinar Fjeld (Musikkforleggerne) og Nils Henrik Asheim (Norsk Komponisforening).

