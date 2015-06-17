Nye medlemmer i TONO-organer
På TONOs årsmøte torsdag 11. juni ble det valgt nye medlemmer til TONOs styre og andre TONO-organer.
Til TONO-styret var det i år valg på fem representanter og fem vararepresentanter. Følgende personer ble valgt for to år:
|Representant
|Vararepresentant
|NOPA
|Bjørn Eidsvåg (gjenvalg)
|Tove Bøygard (1. vara) (ny)
|NKF
|Åse Hedstrøm (gjenvalg)
|Glenn Erik Haugland (1. v.) (gjenvalg)
|MF
|Jan Stefan Bengtsson (ny)
|Lisbet Frøystadvåg (2. vara)(gjenvalg)
|Fri plass
|Bendik Hofseth, NOPA (gjenvalg)
|Bugge Wesseltoft (gjenvalg)
|Ine Kristine Hoem (gjenvalg)
|Knut Schreiner, NOPA (gjenvalg)
TONOs styre ser etter dette slik ut for perioden 2015/2016:
|Representant
|Vararepresentant
|NOPA
|Ingrid Kindem
|Tove Bøygard (1. vara) Bent Åserud (2. vara)
|Bjørn Eidsvåg
|NKF
|Åse Hedstrøm
|Glenn Erik Haugland (1. vara)Kristin Bolstad (2. vara)
|Bjørn Bolstad Skjelbred
|MF
|Jan Stefan Bengtsson
|Unni Boretti (1. vara)Lisbet Frøystadvåg (2. vara)
|Stine Lieng
|Fri plass
|Bendik Hofseth, NOPA
|Bugge Wesseltoft
|Rita Engedalen
|Stian Westerhus
|Ine Kristine Hoem
|Knut Schreiner, NOPA
|Ansattrepr.
|Ellen Tove Gunleiksen
|Glenn Tommy Nilsen, 1 varaHåvard Offer-Ohlsen, 2. varaLina Marie Langøien, 3 varaIngrid Elise Østgård, 4 vara
|Wegar Gundersen
TONOs kontrollkomité
Til kontrollkomiteen ble det valgt inn tre nye representanter, samt tre nye vararepresentanter. Følgende personer ble valgt for to år, og utgjør dermed TONOs kontrollkomité i perioden 2015-2017:
|Representant
|Vara
|NOPA
|Ragnar Bjerkreim (ny)
|Morten Halle
|NKF
|Asbjørn Schaathun
|Therese Birkelund Ulvo (ny)
|MF
|Philip Kruse (ny)
|Finn Schløsser-Møller (ny)
|Fri plass
|Benedicte Maurseth
|Thorbjørn Dyrud (ny)
|Arving
|Guri Egge (ny)
|Elin Prøysen
Frie plasser i TONOs stipendkomité
TONOs stipendkomite består av to medlemmer fra NOPA, to fra Norsk Komponistforening, ett fra Musikkforleggerne og to frie plasser. Foreningenes representanter utpekes av foreningene, mens TONOs årsmøte velger representanter til de frie plassene. Valgkomiteens innstilling var gjenvalg av begge de frie representanter, noe årsmøtet ga sin tilslutning til. Dermed er følgende personer valgt for 2 år (perioden 2015-2017) til TONOs stipendkomité:
|Representant
|Vara
|Fri plass
|Solveig Slettahjell, NOPA
|Hanne Kolstø
|Fri plass
|Alexander Rishaug
|Hedvig Mollestad Thomassen (ny)
TONOs valgkomité
Valgkomiteens representanter blir innstilt av TONOs styre, og velges for to år. Styrets forslag til ny valgkomité ble tatt opp til samlet avstemning og enstemmig vedtatt. Følgende personer ble valgt for to år, og utgjør dermed TONOs valgkomité i perioden 2015-2017:
|Representant
|Vara
|NOPA
|Lars Martin Myhre (ny)
|Karoline Krüger (ny)
|MF
|Kai Robøle (ny)
|Jan Paulsen (gjenvalg)
|NKF
|Nils Henrik Asheim (gjenvalg)
|Helge Sunde (gjenvalg)
|Fri plass
|Hanna Paulsberg, NOPA (ny)
|Dag Erik Knedal Andersen (ny)
Valgkomiteen for 2013 til 2015 har bestått av Unni Løvlid (fri plass/uavh), Jon-Willy Rydningen (NOPA), Steinar Fjeld (Musikkforleggerne) og Nils Henrik Asheim (Norsk Komponisforening).