Kai Robøle får TONOs Formidlerpris 2015

Han får prisen for sin innsats for norske låtskrivere og artister i over 25 år.

Kai Robøle har jobbet for å løfte norske låtskrivere og artister frem i lyset – både i Norge, og i utlandet. Gjennom sitt selskap Waterfall driver Robøle studio, plateselskap, management og musikkforlag. Han har et internasjonalt nettverk som har kommet en lang rekke norske låtskrivere og artister til gode. Han ble også tidligere i sommer utpekt av kulturminister Torhild Widwey til å være medlem av Næringspolitisk råd for kulturelle og kreative næringer.

– Det er utrolig stas at noen har tatt seg bryet med å se igjennom det vi har puslet med her i Waterfall de siste 20-25 årene. Denne prisen går ikke til meg alene, men til alle de som har vært en del av teamet gjennom alle disse årene. Ingen nevnt er ingen glemt, men Kenneth Lewis som var med fra våre første satsninger, M2M og Babel Fish på slutten av 90-tallet, skal ha en stor del av æren for den måten vi fortsatt jobber med utvikling av artister og låtskrivere. Som «bakmenn» har aldri motivasjonen vært oppmerksomhet, men gleden ved å lykkes med å løfte talenter opp og ut – og det faktum at noen legger merke til det – er god belønning for et arbeid som ikke alltid synes så godt, sier Robøle i en pressemelding.

Juryens begrunnelse:

Kai Robøle er «bakmann» i ordets rette forstand. Han driver studio, plateselskap, management og musikkforlag. I over 25 år har Kai Robøle jobbet med å utvikle musikk, artister, låtskrivere og produsenter for det internasjonale markedet. Hans metode har vært å heve kvaliteten i absolutt alle ledd, både i bransjen og i selve musikken. Siden han som produsent og studioeier i 1994 fikk sin første store hit med DiDerres «Jenter og sånn» har hanjobbet med en imponerende rekke norske låtskrivere og artister: M2M, Ina Wroldsen, Babel Fish, Gisli, Alfred Hall, Karin Park, Ida Jenshus, Ida Marie, Ingrid Olava, Susanne Sundfør, Sissy Wish, Raga Rockers og Span, for bare å nevne noen.

Ved hjelp av et kontaktnett som er få nordmenn forunt, har Kai Robøle bidratt sterkt til at norske artister og låtskrivere har kommet seg ut i verden og fått prøvd seg i de store musikkmarkedene. De siste årene har fokuset ligget på forlagsvirksomheten. Robøle er en av dem som klarer å plassere såkalte syncs i stor skala, noe som får norsk musikk ut til store grupper internasjonalt. Robøle innehar flere sentrale tillitsverv, og med sin enorme kunnskap om internasjonal musikkbransje er han en høyt skattet ressursperson i ulike fora i musikklivet. Han er i tillegg en aktiv foredragsholder innen mange områder. Summa summarum er det få som i den grad har formidlet så mye norsk repertoar til så mange publikummere.

Juryen for TONOs Formidlerpris har i 2015 bestått av:

Nils Henrik Asheim (komponist) Therese Birkelund Ulvo (komponist)

Marte Heggelund (komponist, tekstforfatter)

Arvid Wam Solvang (Komponist, tekstforfatter)

Jan Stefan Bengtsson (Musikkforlegger)

Rita Engedalen Uavhengig (komponist, tekstforfatter)

TONOs Formidlerpris ble etablert i 2011 for å hylle mennesker som arbeider for å skape økt kunnskap, forståelse og begeistring for musikk og skapingen av den. Prisen består av kr. 50 000,- og et diplom utformet av designer Rune Mortensen. Tidligere vinnere av Formidlerprisen er Øyafestivalen i 2011, den tyske plateprodusenten Manfred Eicher og hans plateselskap ECM i 2011, musikkforlegger Leif Dramstad i 2013 og Tommy Tee i 2014.