TONO avregner 124,6 millioner

I tillegg til TONOs avregning, er det avregnet 6,6 millioner til TONOs medlemmer fra NCB.

I sin septemberavregning avregner TONO 124,6 millioner kroner til rettighetshavere i fremførte verk i inn- og utland.

Områdene det er avregnet for er:

• Konserter i 2014

• Fremføringer på radio og tv i første kvartal 2015

• Kinofilm i 2014

• Privatkopiering for 2013

• Utlandsavregning

• Netflix for første kvartal 2014

• Diverse etteravregninger, direkteavregninger og reguleringer

73 mill til Norge, 48 til utlandet

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Av de 124,6 millioner kronene som er avregnet går kr 73 millioner til medlemmer av TONO og kr 48 millioner til rettighetshavere i utlandet, mens kr 3,6 millioner er reservert på uidentifiserte rettighetshavere/musikkverk og for omtvistede rettigheter. Disse utbetales på et senere tidspunkt når disse sakene er avklart.

NCB-avregning for online

I tillegg til TONOs avregning, er det avregnet 6,6 millioner til TONOs medlemmer fra NCB, et selskap TONO eier sammen med de øvrige nordiske forvaltningsselskaper. NCB avregner på vegne av disse forvaltningsselskapene for brorparten av onlinebruk. NCB-avregningen nå i september inneholder blant annet:

• Beat.no for andre og tredje kvartal 2014

• Beatport for første kvartal 2015

• Google Play for andre og tredje kvartal 2014

• iTunes for tredje og fjerde kvartal 2014

• Spotify for mars-mai 2015

• WiMP for februar-mai 2015

• Youtube for fjerde kvartal 2014.

• Microsoft X-box for første kvartal 2015